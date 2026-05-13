Marco Rubio’dan Çin yolunda Maduro kombini | Cinping’e açık tehdit: “Sonun Nicolas gibi olur”

Rubio'nun kıyafeti, ABD'den Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bir mesaj olarak yorumlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio , Donald Trump ile birlikte Çin' seyahat ederken üzerine giydiği Nike Tech eşofmanı ile gündem oldu. Zira Maduro'nun üzerindeki eşofman, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'nun ABD tarafından kaçırılırken üzerinde olanla aynıydı.

ABD ocak ayında Venezuela'ya saldırı düzenlemiş ve ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırmıştı. Maduro hala ABD'de tutuklu bulunuyor.

Trump ile birlikte Çin'e gitmek üzere Air Force One uçağına binen Rubio, üzerinde eşofmanla poz verdi.

Trump'ın Maduro kaçırıldıktan sonra paylaştığı fotoğraf

ABD VANDALLIĞININ FOTOĞRAFI

Maduro'nun kaçırılmasından saatler sonra Trump, eski başkanın Nike Tech eşofman takımı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Söz konusu fotoğraf ABD'nin vandallığının en büyük kanıtlarından biri olarak tarihe geçti.

ÇİN'E AÇIK TEHDİT

Rubio'nun Çin seyahatinde tercih ettiği kıyafet ise ABD'den Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e açık bir mesaj olarak yorumlandı.

