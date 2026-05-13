Marco Rubio’dan Çin yolunda Maduro kombini | Cinping’e açık tehdit: “Sonun Nicolas gibi olur”
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Çin’e yapacağı resmi ziyaret için bindiği Air Force One uçağında giydiği Nike Tech eşofman, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Rubio’nun giydiği gri eşofmanın, geçtiğimiz aylarda ABD'nin kaçırdığı iddia edilen eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gözaltı anında giydiği kıyafetle aynı model olması dikkat çekti. Rubio'nun ABD vandallığını tüm dünyaya gösteren fotoğrafa yaptığı gönderme Çin'e de açık bir tehdit olarak yorumlandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump ile birlikte Çin' seyahat ederken üzerine giydiği Nike Tech eşofmanı ile gündem oldu. Zira Maduro'nun üzerindeki eşofman, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılırken üzerinde olanla aynıydı.
RUBIO'DAN MADURO KOMBİNİ
Trump ile birlikte Çin'e gitmek üzere Air Force One uçağına binen Rubio, üzerinde eşofmanla poz verdi.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung fotoğrafı "Bakan Rubio, Air Force One'da 'Venezuela' Nike Tech eşofmanını giyerek dikkat çekiyor." ifadesiyle paylaştı.
ABD ocak ayında Venezuela'ya saldırı düzenlemiş ve ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırmıştı. Maduro hala ABD'de tutuklu bulunuyor.
ABD VANDALLIĞININ FOTOĞRAFI
Maduro'nun kaçırılmasından saatler sonra Trump, eski başkanın Nike Tech eşofman takımı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Söz konusu fotoğraf ABD'nin vandallığının en büyük kanıtlarından biri olarak tarihe geçti.
ÇİN'E AÇIK TEHDİT
Rubio'nun Çin seyahatinde tercih ettiği kıyafet ise ABD'den Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e açık bir mesaj olarak yorumlandı.