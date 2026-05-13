Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu için çağrı: 160’tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul’da, ortak evimiz dünya için buluşacak

"Sıfır Atık Vakfımız tarafından ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun şimdiden ülkemiz ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.

Dünyanın dört bir yanından bakanlar, belediye başkanları, akademisyenler ve çevre temsilcilerinin katılması beklenen zirvede; gıda israfı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam modelleri öne çıkan başlıklar arasında yer alacak.

Toplantıda, Sıfır Atık Forumu ve COP31 sürecinde döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, su verimliliği, sürdürülebilir yaşam modelleri ve gönüllü iklim girişimleri gibi kritik başlıklar uluslararası perspektifle ele alındı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olması doğrultusunda Forum, Antalya sürecine giden yolda uluslararası iş birliklerini güçlendiren stratejik bir platform niteliği taşıyor.

Forum, sıfır atık yaklaşımını yalnızca çevresel bir politika alanı olmaktan çıkararak doğrudan uygulamaya dönük bir iklim eylemi modeli olarak ele almayı hedefliyor.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek "Sıfır Atık Forumu 2026" , "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla küresel iklim gündeminin en önemli buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul'un iklim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma alanında küresel bir merkez haline geleceğini vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı tarafından 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu 2026, 150'den fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcıyı ağırlayacak.

"EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ'NİN HİMAYELERİNDE KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLÜ ETKİ OLUŞTURUYORUZ"

Programda konuşan Ağırbaş, toplantının yalnızca bir etkinlik planlaması olmadığını belirterek, "Bugün burada sadece bir etkinlik takvimini görüşmek için değil, Antalya'da düzenlenecek COP31'e giden yolda en önemli kilometre taşlarından birini birlikte şekillendirmek için bir araya geliyoruz" dedi. Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen çalışmaların küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturduğunu ifade eden Ağırbaş, "Sıfır Atık Forumu, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik eden küresel bir platform haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNDEN SESLERİ DİNLEMEK İSTİYORUZ"

Diplomatik temsilciliklerle kurulacak iş birliklerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Ağırbaş, farklı toplumsal kesimlerin görüşlerinin sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekerek, "Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul'daki diplomatik temsilciliklerle başkonsoloslarımız aracılığıyla görüşmek istiyoruz. Çünkü farklı kesimlerden, toplumun farklı alanlarından gelen sesleri dinlemek istiyoruz" diye konuştu.

Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlara ilişkin bilgi veren Ağırbaş, "İstanbul'da 150'den fazla ülkeden 5 binden fazla konuğu ağırlayacağız. Bu konuklar Sıfır Atık Forumu'na katılacaklar.Çevrenin geleceğini, Sıfır Atık'ın geleceğini ve iklim sorunlarının geleceğini birlikte değerlendireceğiz" dedi.

Farklı paydaşlarla ortak çalışmanın önemine vurgu yapan Ağırbaş, "Farklı kesimlerden insanlarla ve farklı gruplarla birlikte çalışırsak ana misyonumuzla ilgili başarılı sonuçlar elde edebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Tüm diplomatik temsilcilikleri ve paydaşları Sıfır Atık Forumu'na davet eden Ağırbaş, forum kapsamında katkı sunmak isteyen tüm katılımcılarla iş birliğine açık olduklarını belirtti.

"İKLİM KRİZİNDEN EN FAZLA ETKİLENEN TOPLULUKLARIN SESİNİ DOĞRUDAN DİNLİYORUZ"

Konuşmasında COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak yürüttüğü uluslararası temaslara da değinen Ağırbaş, kısa süre önce Nairobi'de gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını anlattı. "Sadece birkaç hafta önce Nairobi'deydik. Kibera'daki gecekondu mahallesinde bir danışma toplantısı düzenledik. Orada 1 milyondan fazla insan yaşıyor. Yeterli yiyecekleri, yeterli suları ve diğer temel imkânları yok" diyen Ağırbaş, iklim krizinden en fazla etkilenen toplulukların sesini doğrudan dinlemeye önem verdiklerini söyledi.