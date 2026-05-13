Mavi Vatan'ın tapusu hukuka işleniyor: Türkiye egemenlik haklarını "çerçeve yasa" ile tescilliyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki egemenlik ve yetki alanlarını düzenleyen Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmaları son aşamaya geldi.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan taslak, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve bitişik bölge düzenlemelerini tek çatı altında toplayacak.

Kanun, 1982 tarihli 2674 sayılı Karasuları Kanunu'nun ötesine geçerek Mavi Vatan doktrininin hukuki altyapısını güçlendirecek.

Taslak, Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmaması nedeniyle uluslararası hukukun yazılı olmayan maddelerini ortaya koyacak.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, kanunun herhangi bir ülkeyi hedef almadan Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruduğunu belirtti.

"Çerçeve yasa" eksikliğini gidermesi beklenen teklif, aynı zamanda "Mavi Vatan" doktrininin hukuki altyapısını güçlendirecek kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.



Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre; Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu Taslağı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenledi. DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel, hazırlanan taslağın geniş kapsamlı olacağını belirterek, "Denizleri her alanda değerlendirmek gerekir. Yapılan taslak çalışması da ülkemizin menfaatleri kapsamında genel bir çerçeveyi belirlemektir" dedi.