Özkan Yalım hem gemileri hem de CHP'yi yaktı! "Bunlar daha başlangıç" deyip pimi çekti: "Veli Ağbaba bir vekille grup yaptı" iddiası
Türkiye, günlerdir CHP'li Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık itirafları ile çalkalanıyor. Ortaya çıkan rezaletler "rüşvet devede kulak kalır" dedirtirken Yalım, ihracına sebep olan Veli Ağbaba'yı hedefe koydu. Ağbaba’nın mevcuttaki bir milletvekili ile "grup seks yaşadığını” beyan edip oteldeki viskili alem gecesini hatırlattı. Savunması alınmadan CHP'den ihraç edilmesine hiddetlenen Yalım'ın savcılığa ifade verdiği sırada “Günlerini görecekler, bunlar daha başlangıç” dediği öğrenildi.
- Yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Silivri'de etkin pişmanlık kapsamında ikinci kez itirafçı olarak ifade verdi.
- Yalım ifadesinde CHP'nin kurultay sürecinde delegelerin yakınlarını belediyelerde işe aldıklarını ve sürecin Veli Ağbaba tarafından koordine edildiğini söyledi.
- Yalım, 2018 yılında bir otelde Veli Ağbaba'nın viski istedikten sonra CHP Bursa PM üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile odaya geçtiğini iddia etti.
- Özkan Yalım, CHP'den savunması alınmadan ihraç edilmesinin ardından etkin pişmanlık ifadesi vermek üzere başsavcılığa başvurdu.
- Yalım, ihraç sürecinde Veli Ağbaba'nın etkili olduğunu öğrendikten sonra ikinci ifadesinde Ağbaba hakkında cinsel içerikli iddialar ortaya attı.
Yolsuzluktan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında Silivri'de ek ifade vererek ikinci kez itirafçı oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadede Yalım, CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin istinaftaki mutlak butlan davasının seyrini değiştirecek beyanlarda bulundu. "Delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" deyip süreci Veli Ağbaba'nın koordine ettiğini söyledi.
YALIM'DAN "VELİ AĞBABA İKİ PM ÜYESİ İLE ODAYA GEÇTİ" İDDİASI
Yalım, 2018 yılında CHP'nin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurduğu komisyon çalışmaları sırasında bir doğu ilindeki otelde yaşanan bir olayı anlatması ise CHP'deki gayri ahlaki düzeni açık etti.
Veli Ağbaba'nın kendisinden viski istediğini, viskiyi aldıktan sonra Bursa PM üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla PM üyesi Gizem Özcan ile birlikte odaya geçtiklerini ifade eden Yalım, "Özkan sana iyi akşamlar, sen git" dediler ben de ayrıldım" dedi.
İfadede ismi zikredilen Gizem Özcan şu sıralar CHP'nin Muğla Milletvekili olarak siyasi hayatına devam ediyor.
GEMİLERİ YAKTI
Özkan Yalım'ın verdiği ek ifadede arka planında da parti içi husumet yatıyor.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Yalım, savunması alınmadan CHP'den ihraç edilmesine büyük öfke duyuyor. İkinci ek ifadesinde Veli Ağbaba'yı özellikle hedef aldığı görülüyor.
CHP'nin Özkan Yalım'ı ihraç ettiği süreçte Veli Ağbaba'nın etkili olduğu öğrenildi. Ağbaba, son PM toplantısında "Sokağa çıkamıyoruz, kimseye anlatamıyoruz" tepkilerini örnek vererek Yalım'ın artık ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Bunun için Özgür Özel'e baskı kurdu.
İHRAÇ SONRASI İTİRAFÇI OLDU!
Partiden ihraç edilmeyi hiç beklemeyen Özkan Yalım, bunun üzerine derhal etkin pişmanlık ifadesi vermek üzere Başsavcılığa başvurdu ve ilk ifadesinde savunması alınmadan partiden ihraç edildiğini özellikle ifade tutanağına geçirdi.
Yalım'ın ifadesine göre CHP'den ihraç edildiği duyurulduktan 1 gün sonra, partinin savunmasını almak üzere gönderdiği evrak kendisine ulaştı. Bunun üzerine Özkan Yalım, avukatları aracılığıyla ihraç sürecini araştırdı.
"VELİ AĞBABA MEVCUTTAKİ BİR VEKİLLE GRUP SEKS YAPTI"
Veli Ağbaba'nın süreçteki etkisini öğrenen Yalım, ikinci etkinlik ifadesi için başsavcılığa başvurdu ve savcılık sorgusunda açıkça "Veli Ağbaba'nın mevcuttaki bir milletvekili ile grup seks yaşadığını" beyan etti. İsim verdi.
Ancak savcılık makamı, ismi zikredilen milletvekilinin kadın olmasını dikkate alarak ifadeyi bu şekilde kayda geçmek istemedi. Yalım'ın tanık olduğu hadiseyi yumuşatarak dosyaya geçirdi.
Özkan Yalım'ın savcılık makamında hiddetle "Günlerini görecekler, bunlar daha başlangıç" dediği ifade edildi.