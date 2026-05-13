Özkan Yalım hem gemileri hem de CHP'yi yaktı! "Bunlar daha başlangıç" deyip pimi çekti: "Veli Ağbaba bir vekille grup yaptı" iddiası







CHP'nin Özkan Yalım'ı ihraç ettiği süreçte Veli Ağbaba'nın etkili olduğu öğrenildi. Ağbaba, son PM toplantısında "Sokağa çıkamıyoruz, kimseye anlatamıyoruz" tepkilerini örnek vererek Yalım'ın artık ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Bunun için Özgür Özel'e baskı kurdu.

İHRAÇ SONRASI İTİRAFÇI OLDU!



Partiden ihraç edilmeyi hiç beklemeyen Özkan Yalım, bunun üzerine derhal etkin pişmanlık ifadesi vermek üzere Başsavcılığa başvurdu ve ilk ifadesinde savunması alınmadan partiden ihraç edildiğini özellikle ifade tutanağına geçirdi.

Yalım'ın ifadesine göre CHP'den ihraç edildiği duyurulduktan 1 gün sonra, partinin savunmasını almak üzere gönderdiği evrak kendisine ulaştı. Bunun üzerine Özkan Yalım, avukatları aracılığıyla ihraç sürecini araştırdı.