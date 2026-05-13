Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi takvimi belli oldu: Ödemeler 17-22 Mayıs'ta hesaplarda

Emeklilere 4 bin lira ikramiye ödenirken, dul ve yetimlere ölüm aylığı oranına göre bin ile 3 bin lira arasında ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 17 milyon emekliye bayram ikramiyesi ve aylık ödemelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde banka hesaplarına yatırılacak" dedi.SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylıklarını alıyor. Açıklanan takvime göre; aylık günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar mevcut ödeme günlerinde hem emekli aylıklarını hem ikramiyelerini hesaplarında görecek. Aylık günü 23 ve 24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, aylık günü 25 ve 26 olanlar da 22 Mayıs'ta erken maaş ve ikramiye alacak.