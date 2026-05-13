Emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi takvimi belli oldu: Ödemeler 17-22 Mayıs'ta hesaplarda
Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs'ta yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bayram ikramiyelerini maaşla birlikte alacak. Aylık günü 23-28 Mayıs arasında bulunanlara, 21-22 Mayıs tarihlerinde ödeme yapılacak, erken maaş yatırılmış olacak...
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 17 milyon emekliye bayram ikramiyesi ve aylık ödemelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
- SSK emeklilerine aylık günü 17-22 Mayıs arasında olanlara mevcut ödeme günlerinde, 23-26 Mayıs olanlara ise 21-22 Mayıs'ta erken ödeme yapılacak.
- Bağ-Kur emeklilerine aylık günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara 22 Mayıs'ta ödeme gerçekleştirilecek.
- Memur emeklilerine mayıs maaşlarını 1-5 Mayıs'ta aldıkları için 20 Mayıs'ta sadece ikramiye ödemesi yapılacak.
- Emeklilere 4 bin lira ikramiye ödenirken, dul ve yetimlere ölüm aylığı oranına göre bin ile 3 bin lira arasında ödeme yapılacak.
Yaklaşık 17 milyon kişinin beklediği haber geldi. Bayram ikramiyesi takvimi açıklandı. İkramiye ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarıyla birlikte ikramiyelerini alacak. Aylık günü 17-22 Mayıs olanlara mevcut ödeme günlerinde çifte ödeme yapılırken, 23-28 Mayıs arasında olanlara 21-22 Mayıs'ta ikramiye ile birlikte erken maaş verilecek.
ERKEN VERİLECEK
Ödeme takvimini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.
BAYRAM İKRAMİYESİ YATIRILIYOR
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde banka hesaplarına yatırılacak" dedi.
SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylıklarını alıyor. Açıklanan takvime göre; aylık günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar mevcut ödeme günlerinde hem emekli aylıklarını hem ikramiyelerini hesaplarında görecek. Aylık günü 23 ve 24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, aylık günü 25 ve 26 olanlar da 22 Mayıs'ta erken maaş ve ikramiye alacak.
MEMURA 20 MAYIS'TA
Bağ-Kur emeklilerine, dul ve yetimlerine ise her ayın 25'i ile 28'i arasında aylıkları yatırılıyor. Aylık günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur'lular 21 Mayıs'ta, aylık günü 27 ve 28 olanlar da 22 Mayıs'ta aylıklarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek. Memur emeklileri, dul ve yetimleri bu ayki aylıklarını 1-5 Mayıs arasında aldı. Bu nedenle memur emeklilerine 20 Mayıs'ta sadece ikramiye ödemesi yapılacak.
KİM, NE ALACAK?
İkramiye olarak emeklilere 4 bin lira yatırılacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin lira, yüzde 50 olana 2 bin lira, yüzde 25 olana da bin lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak. İki aylık alanlara ise, iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştirilecek.
