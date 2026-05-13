Özkan Yalım uçkuru ifşaladı: Şeker Komisyonu’nda gayriahlaki skandal | Ağbaba’dan otel odasında CHP’li kadınlarla viskili alem
Şeker fabrikalarını savunma maskesi altında doğu illerine giden CHP heyetinin otel odalarında viskili, gayriahlaki alemler düzenlediği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP içindeki yozlaşmayı gözler önüne seren itiraflarda bulundu. 2018 yılındaki Şeker Komisyonu ziyareti sırasında Veli Ağbaba’nın iki kadın parti meclisi üyesiyle viski alarak otel odasına kapandığını anlatan Yalım, kendisinin odadan kovulduğunu itiraf etti. Restoranın “kalabalık” olduğu bahanesiyle odasında Yalım’a viski tedarik ettiren Ağbaba’nın, CHP’li Gamze Pamuk Ateşli ve Gizem Özcan ile otelde sabahlaması, parti görevlerinin nasıl ahlak dışı eğlencelere kılıf yapıldığını ispatlar nitelikte kayıtlara geçti. Takvim.com.tr'nin ulaştığı Gamze Pamuk Ateşli'nin sosyal medya paylaşımları, 29 Mart 2018 tarihinde Eskişehir'de Yalım ve Ağbaba ile birlikte şeker eylemlerinde boy gösterdiğini teyit etti.
- Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde CHP'nin 2018 yılında kurduğu Şeker Komisyonu'nun doğu illeri ziyareti sırasında yaşanan olayları anlattı.
- Yalım, dönemin komisyon başkanı CHP Uşak Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisinden viski almasını istediğini ve viskileri otelde Ağbaba adına ayrılmış odaya götürdüklerini belirtti.
- Bursa parti meclis üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla parti meclis üyesi Gizem Özcan'ın Veli Ağbaba ile birlikte viskileri alarak odaya gittiklerini ifade eden Yalım, ardından Ağbaba tarafından uzaklaştırıldığını söyledi.
- Yaklaşık 20 kişilik komisyon ekibinden sadece iki kadın üyenin Ağbaba'nın odasına gitmesi dikkat çekti.
- Olay 12 Mayıs 2026 tarihli savcılık sorgusunda ifade tutanağına geçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 2018 yılında düzenlediği Şeker Komisyonu ziyaretlerinde yaşanan gayriahlaki otel odası skandalını gün yüzüne çıkardı.
12 Mayıs 2026 tarihli savcılık sorgusunda Özkan Yalım, CHP Uşak Milletvekilli olarak parlamentoda yer aldığı dönemde şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurulan komisyonun doğu illerindeki çalışmaları sırasında yaşananları anlattı.
Yalım, meselenin siyasi çalışmadan çok otel odası skandalına dönüştüğünü aktardı.
Dönemin komisyon başkanı Veli Ağbaba'nın ahlak dışı ilişkisini anlatan Yalım, CHP'li meclis üyesi kadınlarla kurulan kirli ilişki ağını gün yüzüne çıkardı.
VİSKİLERİ ODAYA GETİRTİP KAPI DIŞARI ETTİ: "SANA İYİ AKŞAMLAR ÖZKAN"
Gündüz vakti yapılan ziyaretlerin ardından akşam otele geçtiklerini belirten Yalım, "Otele geçtikten sonra Veli Ağbaba bana viski almamı söyledi. Ben viski alıp kendisine teslim ettim. Bildiğim kadarıyla 1 şişe viski Veli Ağbaba'da bulunmaktaydı." ifadelerini kullandı.
Otelin restoranı kalabalık olduğu gerekçesiyle Ağbaba ve beraberindeki kadınların odada alkol almayı tercih ettiğini iddia eden Yalım, "Bursa parti meclis üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla parti meclis üyesi Gizem Özcan ile Veli Ağbaba birlikte viskileri alarak Veli Ağbaba adına ayrılmış odaya viskileri içmek üzere gittiler." dedi.
Odaya geçilmesinin ardından kendisinin uzaklaştırıldığını söyleyen Yalım, "Sonrasında Veli Ağbaba bana 'Özkan sana iyi akşamlar, sen git' dedi ve ben ayrıldım." ifadesini kullandı.
ŞEKER BAHANE
Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu komisyon ekibinden sadece iki kadın üyenin Ağbaba'nın odasına gitmesi, CHP'deki parti görevlerinin nasıl ahlak dışı eğlencelere kılıf yapıldığını ispatlar nitelikte kayıtlara geçti.
İŞTE YALIM'IN İFADESİ
Skandal, Özkan Yalım'ın ifade tutanağına şu sözlerle yansıdı:
"Şeker fabrikaları özelleşmesin diye CHP olarak 2018 yılında şeker komisyonu kurmuş ve şeker fabrikalarının olduğu illeri bu komisyonla tek tek geziyorduk. Komisyon başkanı Veli Ağbaba idi. Olay üzerinden 8 sene geçmiş olması sebebiyle adını tam olarak hatırlayamadığım bir doğu iline komisyon olarak ziyarete gitmiştik. Komisyonda toplamda yaklaşık 20 kişi bulunmaktaydı.
Gündüz vakti ziyaretlerimizi gerçekleştirdikten sonra akşam otele geçtik. Otele geçtikten sonra Veli Ağbaba bana viski almamı söyledi, ben de viski alıp kendisine teslim ettim. Bildiğim kadarıyla 1 şişe viski de Veli Ağbaba da bulunmaktaydı.
Otelin restoranı kalabalık bir ortam olduğu için orada alkol almak istemedik. Bu yüzden de otelde kaldığımız odaya geçmek istedik. Bursa parti meclis üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla parti meclis üyesi Gizem Özcan ile Veli Ağbaba birlikte viskileri de alarak Veli Ağbaba adına ayrılmış odaya viskileri içmek üzere gittiler. Sonrasında Veli Ağbaba bana 'Özkan sana iyi akşamlar, sen git' dedi ve ben de ayrıldım."
PAMUK'TAN İNKAR, YALIM'A SUÇLAMA
Şeker Komisyonu'nda gayriahlaki skandala ilişkin açıklama yapan CHP'li avukat Gamze Pamuk, Özkan Yalım'a yüklendi.
"Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor." ifadesini kullanan Pamuk, "Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım." dedi.
TAKVİM GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
Özkan Yalım'ın ifade tutanağında, 2018 yılında "şeker fabrikaları" konulu eylemde Veli Ağbaba'nın otel odasında viskili alem düzenlediğini iddia ettiği Gamze Pamuk Ateşli'nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
CHP'li Gamze Ateşli'nin Eskişehir'de Veli Ağbaba ve Özkan Yalım'la birlikte şeker fabrikaları eyleminde boy gösterdiği belirlendi.
Ateşli'nin 29 ve 30 Mart 2018 tarihlerinde sosyal medya hesabından Veli Ağbaba ve Özkan Yalım ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı kaydedildi.