Özkan Yalım uçkuru ifşaladı: Şeker Komisyonu’nda gayriahlaki skandal | Ağbaba’dan otel odasında CHP’li kadınlarla viskili alem

Yaklaşık 20 kişilik komisyon ekibinden sadece iki kadın üyenin Ağbaba'nın odasına gitmesi dikkat çekti.

Bursa parti meclis üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla parti meclis üyesi Gizem Özcan'ın Veli Ağbaba ile birlikte viskileri alarak odaya gittiklerini ifade eden Yalım, ardından Ağbaba tarafından uzaklaştırıldığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 2018 yılında düzenlediği Şeker Komisyonu ziyaretlerinde yaşanan gayriahlaki otel odası skandalını gün yüzüne çıkardı.

12 Mayıs 2026 tarihli savcılık sorgusunda Özkan Yalım, CHP Uşak Milletvekilli olarak parlamentoda yer aldığı dönemde şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurulan komisyonun doğu illerindeki çalışmaları sırasında yaşananları anlattı.

Yalım, meselenin siyasi çalışmadan çok otel odası skandalına dönüştüğünü aktardı.

Dönemin komisyon başkanı Veli Ağbaba'nın ahlak dışı ilişkisini anlatan Yalım, CHP'li meclis üyesi kadınlarla kurulan kirli ilişki ağını gün yüzüne çıkardı.

CHP’nin Şeker Komisyonu üyeleri “Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz” mitingi öncesi CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapıyor. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Özkan Yalım komisyonda yer alıyor. (Fotoğraf: Depo Photos)

VİSKİLERİ ODAYA GETİRTİP KAPI DIŞARI ETTİ: "SANA İYİ AKŞAMLAR ÖZKAN"

Gündüz vakti yapılan ziyaretlerin ardından akşam otele geçtiklerini belirten Yalım, "Otele geçtikten sonra Veli Ağbaba bana viski almamı söyledi. Ben viski alıp kendisine teslim ettim. Bildiğim kadarıyla 1 şişe viski Veli Ağbaba'da bulunmaktaydı." ifadelerini kullandı.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine itiraz maskesi şehir turuna çıkan CHP heyeti (Fotoğraf: Depo Photos)

Otelin restoranı kalabalık olduğu gerekçesiyle Ağbaba ve beraberindeki kadınların odada alkol almayı tercih ettiğini iddia eden Yalım, "Bursa parti meclis üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla parti meclis üyesi Gizem Özcan ile Veli Ağbaba birlikte viskileri alarak Veli Ağbaba adına ayrılmış odaya viskileri içmek üzere gittiler." dedi.

“Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz” mitinginde Veli Ağbaba ile Gamze Pamuk Ateşli aynı karede (Fotoğraf Gamze Ateşli'nin sosyal medya hesabından alınmıştır)

Odaya geçilmesinin ardından kendisinin uzaklaştırıldığını söyleyen Yalım, "Sonrasında Veli Ağbaba bana 'Özkan sana iyi akşamlar, sen git' dedi ve ben ayrıldım." ifadesini kullandı.

“Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz” mitingi kapsamında Özkan Yalım, Veli Ağbaba ve Gamze Pamuk Ateşli aynı karede

ŞEKER BAHANE

Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu komisyon ekibinden sadece iki kadın üyenin Ağbaba'nın odasına gitmesi, CHP'deki parti görevlerinin nasıl ahlak dışı eğlencelere kılıf yapıldığını ispatlar nitelikte kayıtlara geçti.

Özkan Yalım'ın itiraflarında adı geçen Gamze Pamuk Ateşli ile Gizem Özcan

İŞTE YALIM'IN İFADESİ

Skandal, Özkan Yalım'ın ifade tutanağına şu sözlerle yansıdı:

"Şeker fabrikaları özelleşmesin diye CHP olarak 2018 yılında şeker komisyonu kurmuş ve şeker fabrikalarının olduğu illeri bu komisyonla tek tek geziyorduk. Komisyon başkanı Veli Ağbaba idi. Olay üzerinden 8 sene geçmiş olması sebebiyle adını tam olarak hatırlayamadığım bir doğu iline komisyon olarak ziyarete gitmiştik. Komisyonda toplamda yaklaşık 20 kişi bulunmaktaydı. Gündüz vakti ziyaretlerimizi gerçekleştirdikten sonra akşam otele geçtik. Otele geçtikten sonra Veli Ağbaba bana viski almamı söyledi, ben de viski alıp kendisine teslim ettim. Bildiğim kadarıyla 1 şişe viski de Veli Ağbaba da bulunmaktaydı. Otelin restoranı kalabalık bir ortam olduğu için orada alkol almak istemedik. Bu yüzden de otelde kaldığımız odaya geçmek istedik. Bursa parti meclis üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla parti meclis üyesi Gizem Özcan ile Veli Ağbaba birlikte viskileri de alarak Veli Ağbaba adına ayrılmış odaya viskileri içmek üzere gittiler. Sonrasında Veli Ağbaba bana 'Özkan sana iyi akşamlar, sen git' dedi ve ben de ayrıldım."

Özkan Yalım’ın itiraflarına göre Ağbaba iki kadın partiliyle otel odasına kapanarak ahlaki sınırları aşan tablo çizdi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

PAMUK'TAN İNKAR, YALIM'A SUÇLAMA

Şeker Komisyonu'nda gayriahlaki skandala ilişkin açıklama yapan CHP'li avukat Gamze Pamuk, Özkan Yalım'a yüklendi.

"Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor." ifadesini kullanan Pamuk, "Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım." dedi.

Gamze Pamuk Ateşli'nin Özkan Yalım'ı günah keçisi ilan ettiği açıklama (Fotoğraf: X ekran görüntüsü)

TAKVİM GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

Özkan Yalım'ın ifade tutanağında, 2018 yılında "şeker fabrikaları" konulu eylemde Veli Ağbaba'nın otel odasında viskili alem düzenlediğini iddia ettiği Gamze Pamuk Ateşli'nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

CHP'li Gamze Ateşli'nin Eskişehir'de Veli Ağbaba ve Özkan Yalım'la birlikte şeker fabrikaları eyleminde boy gösterdiği belirlendi.

Ateşli'nin 29 ve 30 Mart 2018 tarihlerinde sosyal medya hesabından Veli Ağbaba ve Özkan Yalım ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı kaydedildi.