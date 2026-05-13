Özkan Yalım ek ifadede döküldü! Rüşvetin kuryesi Demirhan Gözaçan... Özgür Özel'den "Paraları mavi valize koy" talimatı

İfadenin en dikkat çeken bölümlerinden biri CHP'nin 38. Oloğan Kurultayı'na ilişkin oldu. Yaklaşık 700 delegeyle bizzat temas kurduğunu ve Özel'e destek istediğini belirten Yalım, " Bazı delegelerin talepleri oldu. Bu genellikle çocuklarının veya yakınlarının belediyelerle iştiraklerinde işe alınmaları yönündeydi " ifadesini kullandı. Yalım, 115 delegenin imzasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini kaydetti.

Yalım, 13 Ekim 2023'te Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lirayı Denizli'de koyu renk spor çanta içinde CHP Genel Başkanı'nın yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini belirtti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)



Yalım, Uşakspor'a bağış olarak verilen para ve çeklerin bir kısmını şahsi işlerinde kullandığını da itiraf etti. CHP lideri Özgür Özel'in kullanımındaki aracın VIP dönüşüm ücretini belediye kasasından karşıladığını bir kez daha tekrarladı. Manisa İl Kongresi sonrası yaşananları daha ayrıntılı olarak anlatan Yalım, 13 Ekim 2023'te telefonunda "Özgür Özel Yeni Numarası" olarak kayıtlı hattan gelen mesajda, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" yazdığını söyledi.



Denizli'de 1 milyon lirayı koyu renk spor çanta içinde Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Yalım, "Demirhan, Özel'in aracıyla geldi. Çantanın içinde 1 milyon TL olduğunu söyledim. Araca koydu" ifadesini kullandı. İfadesinin son bölümünde ise CHP yönetimine tepki gösteren Yalım şunları söyledi: "CHP Genel Merkezi, bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanda bulunuyor. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar."