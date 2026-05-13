Özkan Yalım ek ifadede döküldü! Rüşvetin kuryesi Demirhan Gözaçan... Özgür Özel'den "Paraları mavi valize koy" talimatı
CHP’de sular durulmuyor; "etkin pişmanlık"tan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel ve yakın çevresine dair dudak uçuklatan rüşvet çarkını ifşa etti. Yalım’ın, "Özel'in talimatıyla 200 bin lirayı bahçe duvarına poşetle bıraktım, 1 milyon lirayı ise spor çantayla kuryesine teslim ettim" şeklindeki itirafları sonrası, parayı teslim aldığı iddia edilen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. VIP araç dönüşümlerinden lüks çanta hediyelerine, delege pazarlıklarından belediye iştiraklerindeki iş kadrolarına kadar CHP yönetimini kuşatan bu "yolsuzluk sarmalı", ana muhalefet partisindeki ahlaki çöküşü bir kez daha gözler önüne serdi.
- Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık ifadesinde, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı öncesi yaklaşık 700 delegeyle temas kurarak Özgür Özel'e destek istediğini ve bazı delegelerin çocuklarının belediye şirketlerinde işe alınması talebinde bulunduğunu söyledi.
- Yalım, 13 Ekim 2023'te Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lirayı Denizli'de koyu renk spor çanta içinde CHP Genel Başkanı'nın yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini belirtti.
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Manisa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
- Yalım, Özgür Özel'in Manisa'daki evine 200 bin lirayı poşet içerisinde bahçe duvarına bıraktığını ve Özel'in kullandığı aracın 170 bin Euro artı KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedelinin belediye şirketi üzerinden ödendiğini itiraf etti.
- Yalım, Uşakspor'a bağış olarak verilen para ve çeklerin bir kısmını şahsi işlerinde kullandığını ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye 115 delegenin imzasını teslim ettiğini kaydetti.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım dün ek ifade verdi.
İfadenin en dikkat çeken bölümlerinden biri CHP'nin 38. Oloğan Kurultayı'na ilişkin oldu. Yaklaşık 700 delegeyle bizzat temas kurduğunu ve Özel'e destek istediğini belirten Yalım, "Bazı delegelerin talepleri oldu. Bu genellikle çocuklarının veya yakınlarının belediyelerle iştiraklerinde işe alınmaları yönündeydi" ifadesini kullandı. Yalım, 115 delegenin imzasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini kaydetti.
Yalım, Uşakspor'a bağış olarak verilen para ve çeklerin bir kısmını şahsi işlerinde kullandığını da itiraf etti. CHP lideri Özgür Özel'in kullanımındaki aracın VIP dönüşüm ücretini belediye kasasından karşıladığını bir kez daha tekrarladı. Manisa İl Kongresi sonrası yaşananları daha ayrıntılı olarak anlatan Yalım, 13 Ekim 2023'te telefonunda "Özgür Özel Yeni Numarası" olarak kayıtlı hattan gelen mesajda, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy" yazdığını söyledi.
Denizli'de 1 milyon lirayı koyu renk spor çanta içinde Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Yalım, "Demirhan, Özel'in aracıyla geldi. Çantanın içinde 1 milyon TL olduğunu söyledim. Araca koydu" ifadesini kullandı. İfadesinin son bölümünde ise CHP yönetimine tepki gösteren Yalım şunları söyledi: "CHP Genel Merkezi, bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanda bulunuyor. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar."
YALIM'DAN 1 MİLYONU TESLİM ALMIŞTI
Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "Özgür Özel'e iletmesi için 1 milyon lirayı teslim ettim" dediği Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Özel'in yakın arkadaşı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olan Gözaçan'a söz konusu para transferi sorulacak.
CHP itirafçı beyanlarıyla sarsılmaya devam ediyor. Belediye başkanlarının tek tek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak rüşveti itiraf etmeleri gündeme bomba gibi düştü. Görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in Özgür Özel'e adaylık için 1 milyon euro verdiklerini itiraf etmelerinin hemen ardından görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.
Özel'e yakınlığıyla bilinen ve adeta karakutusu olan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Manisa'da gözaltına alındı. Milyonları teslim alan kurye Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldı ve İstanbul'a getirildi. Gözaçan'a söz konusu teslimata ve 1 milyona ilişkin bildikleri sorulacak.
Yalım ifadesinde daha önce; Özel'e tahsisli aracın 170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedelinin belediye şirketi üzerinden ödendiğini, Özel'in babasına alınan aracın farkını ödediğini itiraf etmişti.
Bununla kalmayan Yalım, 2022 yılında Özgür Özel'in kızına ve eşine birer hediye çanta gönderdiğini, daha sonra Özgür Özel'in kendisinden bir çanta daha istediğini ve bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini söyledi. Ayrıca 2019 yılında aldığı ve değeri o dönem 5-6 bin TL civarında olan bir saatin Özgür Özel tarafından beğenilmesi üzerine aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettiğini anlatmıştı.
Haber: Deniz Yusufoğlu
