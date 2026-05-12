CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! Ayrılıklar sonrası bomba patlayacak

Süper Lig'de ikinci kez üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek adına ciddi adımlar atmak isterken gündeme gelen son isim Manuel Ugarte oldu.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! Ayrılıklar sonrası bomba patlayacak
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, Süper Lig'de beş sezon üst üste şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor.
  • Başkan Dursun Özbek ve ekibi, teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
  • Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
  • Galatasaray, Manuel Ugarte için Manchester United ile anlaşmak üzere görüşmeler yapıyor.
  • Juventus, Newcastle United ve Aston Villa da Ugarte'yi transfer etmek için ilgileniyor.

26. şampiyonluğunu elde ettiği Süper Lig'de ilk kez beş sezon üst üste mutlu sona ulaşma parolasıyla yeni seneye başlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Başkan Dursun Özbek ve ekibi, teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarından gelen raporla birlikte hareket ediyor.

Manuel Ugarte Uruguay Milli Takımı'nda forma giyiyor

AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali bulunan 3 isim var. Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan farklı takımlara gidebilir.

Torreira için özellikle Boc Juniors'un adı geçerken Gabonlu orta sahanın ise kontratındaki madde ile istediği kulüplerle görüşme ihtimali var. İlkay Gündoğan'dan alınamayan verim sebebiyle de gidişine sıcak bakılıyor.

Manuel Ugarte Sporting Lizbon ve PSG'de de oynadı

UGARTE İÇİN YENİDEN ATAK

Sarı kırmızılılar, daha önce de gündemine olduğu Manuel Ugarte için yeniden devreye girdi. İngiliz medyasındaki bilgilere göre yönetim, Manchester United ile anlaşmak üzere hazır.

Teknik direktör Okan Buruk'un savaşçı orta saha kimliğini yine bir Uruguaylı yıldız ile kapatmak isteyen Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve ısrarlı tavır takındığı öğrenildi.

Manuel Ugarte Manchester United'da istediği süreyi alamadı

JUVENTUS DA PEŞİNDE

İngiltere'deki haberlere göre Juventus da yine Ugarte'nin peşinde ve yakından takip ediyor. Ayrıca Newcastle United ve Aston Villa da deneyimli futbolcuyu kadrosuna katabilmenin peşinde.

Manuel Ugarte'nin piyasa değeri 30 milyon euro

1005 DAKİKA OYNADI

2024-2025 sezonunda PSG'den Manchester Untied'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan Manuel Ugarte bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 1005 dakika görev yaptı. Gol veya asist katkısı veremedi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro. Kontratı ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

Transferde sirtaki zamanı! Galatasaraya 35 milyon euroluk yıldızTransferde sirtaki zamanı! Galatasaraya 35 milyon euroluk yıldız
Transferde sirtaki zamanı! Galatasaray'a 35 milyon euroluk yıldız
Jose Mourinho Galatasaray taraftarını kızdıracak! Transferdeki hedefi Victor OsimhenJose Mourinho Galatasaray taraftarını kızdıracak! Transferdeki hedefi Victor Osimhen
Jose Mourinho Galatasaray taraftarını kızdıracak! Transferdeki hedefi Victor Osimhen

Galatasaray’a Ederson piyangosu! Transferde sevindiren domino etkisi
SONRAKİ HABER

Galatasaray’a Ederson piyangosu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler