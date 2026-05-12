Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! Ayrılıklar sonrası bomba patlayacak

Juventus, Newcastle United ve Aston Villa da Ugarte'yi transfer etmek için ilgileniyor.

Galatasaray, Manuel Ugarte için Manchester United ile anlaşmak üzere görüşmeler yapıyor.

Başkan Dursun Özbek ve ekibi, teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarından gelen raporla birlikte hareket ediyor.

26. şampiyonluğunu elde ettiği Süper Lig'de ilk kez beş sezon üst üste mutlu sona ulaşma parolasıyla yeni seneye başlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Torreira için özellikle Boc Juniors'un adı geçerken Gabonlu orta sahanın ise kontratındaki madde ile istediği kulüplerle görüşme ihtimali var. İlkay Gündoğan'dan alınamayan verim sebebiyle de gidişine sıcak bakılıyor.

Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali bulunan 3 isim var. Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan farklı takımlara gidebilir.

Manuel Ugarte Sporting Lizbon ve PSG'de de oynadı

UGARTE İÇİN YENİDEN ATAK

Sarı kırmızılılar, daha önce de gündemine olduğu Manuel Ugarte için yeniden devreye girdi. İngiliz medyasındaki bilgilere göre yönetim, Manchester United ile anlaşmak üzere hazır.

Teknik direktör Okan Buruk'un savaşçı orta saha kimliğini yine bir Uruguaylı yıldız ile kapatmak isteyen Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve ısrarlı tavır takındığı öğrenildi.