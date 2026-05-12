Galatasaray'dan Ada'ya transfer çıkarması! Ayrılıklar sonrası bomba patlayacak
Süper Lig'de ikinci kez üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek adına ciddi adımlar atmak isterken gündeme gelen son isim Manuel Ugarte oldu.
26. şampiyonluğunu elde ettiği Süper Lig'de ilk kez beş sezon üst üste mutlu sona ulaşma parolasıyla yeni seneye başlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Başkan Dursun Özbek ve ekibi, teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarından gelen raporla birlikte hareket ediyor.
AYRILIKLAR GÜNDEMDE
Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılma ihtimali bulunan 3 isim var. Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan farklı takımlara gidebilir.
Torreira için özellikle Boc Juniors'un adı geçerken Gabonlu orta sahanın ise kontratındaki madde ile istediği kulüplerle görüşme ihtimali var. İlkay Gündoğan'dan alınamayan verim sebebiyle de gidişine sıcak bakılıyor.
UGARTE İÇİN YENİDEN ATAK
Sarı kırmızılılar, daha önce de gündemine olduğu Manuel Ugarte için yeniden devreye girdi. İngiliz medyasındaki bilgilere göre yönetim, Manchester United ile anlaşmak üzere hazır.
Teknik direktör Okan Buruk'un savaşçı orta saha kimliğini yine bir Uruguaylı yıldız ile kapatmak isteyen Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve ısrarlı tavır takındığı öğrenildi.
JUVENTUS DA PEŞİNDE
İngiltere'deki haberlere göre Juventus da yine Ugarte'nin peşinde ve yakından takip ediyor. Ayrıca Newcastle United ve Aston Villa da deneyimli futbolcuyu kadrosuna katabilmenin peşinde.
1005 DAKİKA OYNADI
2024-2025 sezonunda PSG'den Manchester Untied'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan Manuel Ugarte bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 1005 dakika görev yaptı. Gol veya asist katkısı veremedi.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro. Kontratı ise 2029 yılına kadar devam ediyor.