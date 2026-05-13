CHP'den AK Parti'ye geçen Burcu Köksal vatandaşlara seslendi: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim

Köksal belediye önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu şehrin havasını solumuş bu memleketin derdi ile dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğunu gibi bu günde tek sevdamın Afyon olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisarımıza daha güçlü hizmet getirebilmek için, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğunu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.

MEMLEKETİME HİZMET EDECEĞİM

İnşallah bundan sonrada başta kentsel dönüşüm olmak üzere alt yapıdan, ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar bir çok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren, her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisinde kentimizi en iyi yere getirmek için sizlerle birlikte hizmet edeceğim"