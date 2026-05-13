CHP'den AK Parti'ye geçen Burcu Köksal vatandaşlara seslendi: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim
CHP'den istifa ederel AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye önünde vatandaşlara seslendi. Köksal, "Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren, her adımın yanında olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden isitfa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal dün (12 Mayıs) AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda rozeti takılan Köksa için bugün Afyon'da karşılama töreni gerçekleştirildi.
AK Parti teşkilat mensuplarının ve milletvekillerinin de katıldığı törende vatandaşlara seslenen Köksal, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Köksal belediye önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu şehrin havasını solumuş bu memleketin derdi ile dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğunu gibi bu günde tek sevdamın Afyon olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisarımıza daha güçlü hizmet getirebilmek için, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğunu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.
MEMLEKETİME HİZMET EDECEĞİM
İnşallah bundan sonrada başta kentsel dönüşüm olmak üzere alt yapıdan, ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar bir çok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren, her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisinde kentimizi en iyi yere getirmek için sizlerle birlikte hizmet edeceğim"
Köksal ardından partisinin milletvekillerini ve il başkanını makamında konuk etti.
CHP'DEN İSTİFANIN ARKA PLANI
Öte yandan Köksal'ın ayrılışında belediyeye gelir sağlayacak projelerin CHP'li üyelerce reddedilmesi ve kendisine ile ailesine yönelik hakaretlere karşı parti yönetiminin sessiz kalması gibi nedenler etkili olduğu iddia edildi. Özgür Özel'in Köksal'a "Kocandan boşan, gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma" mesajı attığını ve "2 yıl sonra iktidara geleceğim, seni affetmeyeceğim" tehdidinde bulunduğunu iddia edildi.
Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir adam. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı... Beni otel odalarında kadınlarla basılmadı" diyerek Özel'in sözlerine tepki gösterdi ve CHP'nin kendisini yorduğunu belirtti.