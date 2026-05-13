Yusuf Y.'nin sosyal medya hesabından Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu ve tetikçi kiralayarak futbolcuyu öldürme planları yaptığı belirlendi.

Saldırgan olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi.

Torreira, İpek B.'nin kendi kız arkadaşı olduğunu belirterek şüpheli hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etti.

Saldırgan Yusuf Y., Galatasaray Spor Kulübü iletişim biriminde çalışan İpek B. ile ilgilendiği için Torreira'yı kıskançlık nedeniyle takip ettiğini söyledi.

Yapılan sağlık kontrollerinde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık saptandı.

Beyoğlu’nda padel oynadığı tesisin çıkışında Lucas Torreira’ya saldıran Yusuf Y. gözaltına alındı. (Fotoğraf: Depo Photos)

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Emniyete götürülen ve 1 adet suç kaydı bulunan Yusuf Y.'nin, saldırıyı kıskançlık krizine girerek gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "Sosyal medya üzerinden iletişim halinde olduğum İpek B. isimli kadınla Lucas Torreira da ilgileniyor. Onu bu nedenle takip ettim ve olay bu yüzden yaşandı." dediği öğrenildi.