Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında | Kız meselesi çıktı | Şüpheliden kan donduran tehditler
Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu’nda kafe önünde saplantılı şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Olay yerinden taksiyle kaçmaya çalışan 32 yaşındaki şüpheli Yusuf Y. polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin daha önce Torreira’nın sevgilisi İpek B. ile eski kız arkadaşı Devrim Özkan’ı defalarca tehdit ettiği ortaya çıktı. Yusuf Y.'nin Galatasaray yönetimini ve Torreira’yı ölümle tehdit ettiği paylaşımlar soruşturma dosyasına girdi. Y.'nin sosyal medya üzerinden “Öldürmek en doğal hakkım. Ülkeye dönüp tetikçi kiralayacağım” şeklinde kan donduran paylaşımlar yaptığı belirlendi. Torreira’nın sol kaşında kızarıklık tespit edilirken, şüpheli hakkında daha önceden 45 günlük uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.
- Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira, 12 Mayıs akşamı Beyoğlu'ndaki Rixos Tersane İstanbul'da padel oynadıktan sonra 32 yaşındaki Yusuf Y. tarafından yumrukla saldırıya uğradı.
- Saldırgan Yusuf Y., Galatasaray Spor Kulübü iletişim biriminde çalışan İpek B. ile ilgilendiği için Torreira'yı kıskançlık nedeniyle takip ettiğini söyledi.
- Torreira, İpek B.'nin kendi kız arkadaşı olduğunu belirterek şüpheli hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etti.
- Saldırgan olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildi.
- Yusuf Y.'nin sosyal medya hesabından Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu ve tetikçi kiralayarak futbolcuyu öldürme planları yaptığı belirlendi.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu'nda padel oynadığı tesisin çıkışında saplantılı şahsın yumruklu saldırısına maruz kaldı.
Olay, 12 Mayıs saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi üzerindeki Rixos Tersane İstanbul'da bulunan Godiva Cafe önünde yaşandı.
Sosyal medya üzerinden Torreira'yı adım adım takip eden 32 yaşındaki Yusuf Y., futbolcunun bulunduğu alana gelerek merdiven başında Uruguaylı yıldıza yumruk attı.
Saldırı sırasında Torreira'nın 39 yaşındaki şoförü Eray Saylan araya girerek şüpheliye müdahalede bulundu.
Olay yerinden ticari taksiyle uzaklaşmaya çalışan saldırgan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan sağlık kontrollerinde Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık saptandı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Emniyete götürülen ve 1 adet suç kaydı bulunan Yusuf Y.'nin, saldırıyı kıskançlık krizine girerek gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "Sosyal medya üzerinden iletişim halinde olduğum İpek B. isimli kadınla Lucas Torreira da ilgileniyor. Onu bu nedenle takip ettim ve olay bu yüzden yaşandı." dediği öğrenildi.
KIZ MESELESİ ÇIKTI
Saldırının ardından emniyette ifade veren Lucas Torreira şüphelinin iddialarını yalanlayarak şunları kaydetti:
"İpek B. benim kız arkadaşımdır. Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdım. Kendisinden şikayetçiyim."
CİNAYET PLANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞ
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırganın kan donduran geçmişi gün yüzüne çıktı.
Yusuf Y.'nin, Galatasaray Spor Kulübü iletişim biriminde çalışan İpek B.'nin yanı sıra Torreira'nın eski kız arkadaşı Devrim Özkan'ı ve Uruguaylı futbolcuyu defalarca mesajla tehdit ettiği belirlendi.
Şüphelinin sosyal medya hesabından Torreira'ya yönelik açık ölüm tehditleri savurduğu tespit edildi. Yusuf Y.'nin cinayet planlarını anlattığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Şu anda bütün Galatasaray yönetimini öldürmek benim en doğal hakkım. Türkiye'de yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallar bana bu hakkı veriyor. Benden hayat çalındı karşılığında veya birkaç can alabilmeliyim. Türkler onu öldürmemin en doğal hakkım olduğunu biliyor, Torreira ailesi oğullarını öldürme hakkım olduğunu biliyor, Torreira'nın kendisi biliyor. Latin Amerika'da var böyle şeyler. Bir gün onu öldüreceğimi veya öldürteceğimi biliyorlar. 2 takım daha kaldı şansımı deneyeceğim. Olmazsa ülkeye dönüp tetikçi kiralamak için para biriktirmeye başlayacağım."
