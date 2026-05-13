Türkiye’nin rüzgârı denizden esecek: 4 kritik bölgede off shore yatırımı başlıyor

Türkiye deniz üstü rüzgâr santralleri için düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 alan belirledi. İlk off shore santralleri Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit'te olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü; yani offshore rüzgar enerjisi olacaktır. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılında düzenlenecek YEKA yarışmalarında bin 500 megavatlık rüzgâr kapasitesi verileceğini açıkladı. (Haberin fotoğrafları AA ve DHA'dan alınmıştır.)



15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışında konuşan Bakan Bayraktar, 2026 yılının rüzgârın yılı olacağını belirterek, bu yıl düzenlenmesi planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarında bin 500 megavatlık rüzgar kapasitesi verileceğini açıkladı.

Türkiye'nin enerji portföyündeki değişimini aktaran Bayraktar, "2005'te kurulu gücümüzün yüzde 33'ü yenilenebilirken bugün oran yüzde 63'e ulaştı. 2005'te 20 megavat olan rüzgâr kurulu gücümüz bugün 15 bin megavatı aştı. Rüzgâr santrallerimiz 2025 yılında toplam elektrik üretiminin yüzde 10.9'unu karşıladı" dedi. Güneş enerjisinde de büyük bir sıçrama yaşandığını belirten Bayraktar, "2014'te 40 megavat olan kapasite bugün 26 bin megavatın üzerine çıktı" diye konuştu.







50 BİN KİŞİYE YEŞİL İSTİHDAM



Enerji sektöründe yerli üretim kapasitesinin arttığını vurgulayan Bayraktar, "

Rüzgâr türbinlerinde yüzde 60 yerlilik oranına ulaştık" dedi. Sanayi ekosistemine dikkat çeken Bayraktar, "2014'te 27 üretici vardı, bugün 500 yerli üretici faaliyet gösteriyor" bilgisini paylaştı. Bayraktar, "Yaklaşık 50 bin vatandaşımıza yeşil istihdam sağlıyoruz" diyerek sektörün ekonomik katkısını da vurguladı. Ulusal Enerji Planı çerçevesinde 2035'e kadar yaklaşık 30 milyar dolarlık yeşil iletim yatırımı yapacaklarını anlatan Bayraktar, YEKA modelinin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "Bugüne kadar 7 bin 800 megavatlık YEKA yarışması gerçekleştirdik.

" dedi.