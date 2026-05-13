Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 25 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadelerin ardından gelmesi dikkat çekti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın kapsamına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLU
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te başlatılan operasyonlarda Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

Belediyeyle bağlantılı ihaleler, rüşvet ve haksız mal edinme iddiaları gündeme geldi. Soruşturma genişleyerek devam etti. Yeni operasyonlarda onlarca şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu.

Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı: Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi, Özgür Özel’in talimatı var dediler

BÖCEK'LERDEN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ
Öte yandan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek yakın zamanda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu ve detaylı ifadeler verdi. Gökhan Böcek, babasının CHP adaylığı için Veli Ağbaba tarafından 1 milyon euro istendiğini, babasının "gereğini yap" dediğini ve paraların işadamlarından toplanarak teslim edildiğini anlattı. Muhittin Böcek de oğlunun bu beyanlarını doğruladı. Son operasyonun ifadeler sonrası gelmesi de dikkat çekti.

