Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 25 gözaltı

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te başlatılan operasyonlarda Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

Muhittin Böcek ve Oğlu Gökhan Böcek

Belediyeyle bağlantılı ihaleler, rüşvet ve haksız mal edinme iddiaları gündeme geldi. Soruşturma genişleyerek devam etti. Yeni operasyonlarda onlarca şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu.

BÖCEK'LERDEN ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ

Öte yandan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek yakın zamanda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu ve detaylı ifadeler verdi. Gökhan Böcek, babasının CHP adaylığı için Veli Ağbaba tarafından 1 milyon euro istendiğini, babasının "gereğini yap" dediğini ve paraların işadamlarından toplanarak teslim edildiğini anlattı. Muhittin Böcek de oğlunun bu beyanlarını doğruladı. Son operasyonun ifadeler sonrası gelmesi de dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN