Kırkikindi yağışları kapıda: Lodos, sağanak, çöl tozu birlikte geliyor! Sıcaklık 10 derece düşecek

İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de yer yer gök gürültülü sağanakların kuvvetli olması tahmin ediliyor. CUMA GÜNÜ YAĞIŞ DOĞUYA KAYACAK Tahminlere göre cuma gününden itibaren yağışlı sistem batı bölgeleri terk etmeye başlayacak. Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış etkisini sürdürecek. Özellikle doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişlerinin devam edeceği tahmin ediliyor. ÇÖL TOZU HAVA KALİTESİNİ DÜŞÜRECEK Meteorolojik değerlendirmelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı oldu. Uzmanlar, çöl tozu nedeniyle yurt genelinde hava kalitesinde belirgin düşüş yaşanacağını belirtti. Özellikle perşembe günü toz taşınımının etkisini artırması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, araçlarda çamur şeklinde yağış ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar açısından risk oluşabileceği ifade edildi.

İstanbul’da sıcaklıkların yağışla birlikte 19 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIK NASIL OLACAK? Tahminlere göre Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece, İstanbul'da 19 derece, İzmir'de ise 23 derece civarında seyredecek. Yağışla birlikte özellikle iç kesimlerde serin havanın daha belirgin hissedileceği öngörülüyor. KARADENİZ VE ANKARA İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde hafta boyunca etkili olacak yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu için dikkat çeken uyarılar yapan Tek, sıcaklıklarda ise sert düşüş yaşanacağını söyledi.

İSTANBUL'A YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR A Haber canlı yayınında konuşan Adil Tek, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışların gün içinde zayıfladığını ancak akşam ve gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemin devreye gireceğini belirtti. Tek, İstanbul'da hava sıcaklığının son günlere göre yaklaşık 8-9 derece düşeceğini ifade etti. Dün 27-28 derece seviyelerine çıkan sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine gerileyeceğini söyleyen Tek, cuma ve cumartesi günlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını aktardı. Pazar günü ise yağışların biraz daha kuvvetleneceğini belirten Tek, buna rağmen sel veya su baskını beklenmediğini dile getirdi.

KARADENİZ İÇİN ÖĞLEDEN SONRA UYARISI Karadeniz Bölgesi'nde özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde konvektif yağışların yeniden güç kazanacağını söyleyen Tek, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar ve anlık uyarılarını takip etmesi gerektiğini vurguladı. Samsun başta olmak üzere bölgede geçmiş yıllarda sel yaşanan noktalara dikkat çeken Tek, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce sel yaşanan yerlerde yeniden benzer risklerin oluşma ihtimali yüksek. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor." Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı ile kuzeyden gelen sistemlerin birleşmesi sonucu yerel kuvvetli yağışların oluşabileceğini belirten Tek, yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetse de ertesi gün yeniden gelişebileceğini söyledi.