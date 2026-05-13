Kırkikindi yağışları kapıda: Lodos, sağanak, çöl tozu birlikte geliyor! Sıcaklık 10 derece düşecek
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin ve Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozunun etkisi altına giriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere sıcaklıklar 10 derece birden düşerken; İç Anadolu'da aniden bastıran 'Kırkikindi' yağışları, Karadeniz'de sel riski ve Doğu'da çığ tehlikesine karşı uzmanlardan peş peşe kritik uyarılar geldi. Peki sağanak yağışlar ne kadar sürecek? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? İşte il il 13-19 Mayıs hava durumu tahmini!
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Marmara'nın doğusundan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
- İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı ve yer yer fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.
- Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımı nedeniyle yurt genelinde hava kalitesinde belirgin düşüş ve görüş mesafesinde azalma yaşanacak.
- Cuma gününden itibaren yağışlı sistem batı bölgeleri terk edecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış etkisini sürdürecek.
- Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece, İstanbul'da 19 derece, İzmir'de 23 derece civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin haritalarına göre Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Marmara'nın doğusundan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede kuvvetli sağanak beklenirken, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımı nedeniyle vatandaşlara dikkat çağrısı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ GENİŞ BİR BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın özellikle İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak.
Yağışların bazı noktalarda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli görülebileceği belirtilirken, ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Marmara'nın doğusundan başlayıp Doğu Anadolu'ya uzanan geniş hatta yağışlı havanın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
LODOS KUVVETLENECEK, FIRTINA GÖRÜLEBİLİR
Meteoroloji verilerine göre rüzgarın güneyli yönlerden, yani lodos şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer fırtına seviyesine çıkabileceği ifade edildi.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
CUMA GÜNÜ YAĞIŞ DOĞUYA KAYACAK
Tahminlere göre cuma gününden itibaren yağışlı sistem batı bölgeleri terk etmeye başlayacak.
Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış etkisini sürdürecek.
Özellikle doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak geçişlerinin devam edeceği tahmin ediliyor.
ÇÖL TOZU HAVA KALİTESİNİ DÜŞÜRECEK
Meteorolojik değerlendirmelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı oldu.
Uzmanlar, çöl tozu nedeniyle yurt genelinde hava kalitesinde belirgin düşüş yaşanacağını belirtti. Özellikle perşembe günü toz taşınımının etkisini artırması bekleniyor.
Görüş mesafesinde azalma, araçlarda çamur şeklinde yağış ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar açısından risk oluşabileceği ifade edildi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIK NASIL OLACAK?
Tahminlere göre Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece, İstanbul'da 19 derece, İzmir'de ise 23 derece civarında seyredecek.
Yağışla birlikte özellikle iç kesimlerde serin havanın daha belirgin hissedileceği öngörülüyor.
KARADENİZ VE ANKARA İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde hafta boyunca etkili olacak yağışlı hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu için dikkat çeken uyarılar yapan Tek, sıcaklıklarda ise sert düşüş yaşanacağını söyledi.
İSTANBUL'A YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR
A Haber canlı yayınında konuşan Adil Tek, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışların gün içinde zayıfladığını ancak akşam ve gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemin devreye gireceğini belirtti.
Tek, İstanbul'da hava sıcaklığının son günlere göre yaklaşık 8-9 derece düşeceğini ifade etti. Dün 27-28 derece seviyelerine çıkan sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine gerileyeceğini söyleyen Tek, cuma ve cumartesi günlerinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını aktardı.
Pazar günü ise yağışların biraz daha kuvvetleneceğini belirten Tek, buna rağmen sel veya su baskını beklenmediğini dile getirdi.
KARADENİZ İÇİN ÖĞLEDEN SONRA UYARISI
Karadeniz Bölgesi'nde özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde konvektif yağışların yeniden güç kazanacağını söyleyen Tek, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar ve anlık uyarılarını takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Samsun başta olmak üzere bölgede geçmiş yıllarda sel yaşanan noktalara dikkat çeken Tek, şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce sel yaşanan yerlerde yeniden benzer risklerin oluşma ihtimali yüksek. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor."
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı ile kuzeyden gelen sistemlerin birleşmesi sonucu yerel kuvvetli yağışların oluşabileceğini belirten Tek, yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetse de ertesi gün yeniden gelişebileceğini söyledi.
ANKARA'DA YAĞIŞLAR 19 MAYIS'A KADAR SÜREBİLİR
Başkent Ankara'da da yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini açıklayan Adil Tek, özellikle öğleden sonra görülen "kırkikindi" tipi yağışların hafta boyunca devam edeceğini belirtti.
Tek, Ankara'da yarın ve cuma günü yağış beklendiğini, pazar günü de yağış geçişlerinin süreceğini ifade etti. Yağışların 19 Mayıs'a kadar aralıklarla devam edebileceğini söyledi.
İZMİR VE EGE'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Ege Bölgesi'nde bugün açık ve parçalı bulutlu havanın etkili olduğunu belirten Tek, yarından itibaren İzmir dahil bölge genelinde yeniden yağış beklendiğini açıkladı.
Özellikle cuma günü yağışların etkisini artıracağını ifade eden Tek, sıcaklıkların da son günlere göre 8-10 derece azalacağını kaydetti.
Kıyı kesimlerinde yağışların daha zayıf kalacağını söyleyen Tek, sistemin daha çok iç kesimler ve yüksek bölgelerde etkili olacağını aktardı.
AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR İÇ KESİMLERDE YOĞUNLAŞACAK
Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışların kıyı hattından çok Toroslar ve iç kesimlerde etkili olması bekleniyor.
Adana'da sıcaklığın 26 dereceye kadar çıkacağını belirten Tek, Antalya çevresinde de yarın ve cuma günü yağış geçişleri görüleceğini söyledi.
DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışlarının sona erdiğini belirten Adil Tek, yağışların artık yağmur şeklinde görüldüğünü ifade etti.
Bununla birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar örtüsünün sürdüğünü belirten Tek, çığ riski bulunan alanlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
MAYIS AYI YAĞIŞLI GEÇECEK
Mayıs ayının genel olarak yağışlı tamamlanacağını söyleyen Tek, mevsim geçişlerinde bu tür dalgalanmaların normal olduğunu ifade etti.
Sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaştığını belirten Tek, buna rağmen yağışlı sistemlerin etkisini sürdüreceğini kaydetti.
13 MAYIS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu Özeti
|MARMARA
|İstanbul
|23°C
|Sabah ve akşam yerel sağanak yağışlı
|Çanakkale
|23°C
|Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
|Kırklareli
|23°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Sakarya
|27°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|EGE
|İzmir
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Denizli
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Muğla
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|A.Karahisar
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|Adana
|26°C
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Antalya
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Burdur
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Hatay
|25°C
|Kıyı kesimleri öğleden sonra sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|23°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Eskişehir
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Konya
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Nevşehir
|22°C
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
|BATI KARADENİZ
|Düzce
|26°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Bolu
|21°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Kastamonu
|21°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Zonguldak
|21°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|KARADENİZ
|Amasya
|24°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Samsun
|23°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Artvin
|22°C
|Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak
|Trabzon
|20°C
|Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak
|DOĞU ANADOLU
|Malatya
|23°C
|Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Van
|19°C
|Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Erzurum
|15°C
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Kars
|15°C
|Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
|G.DOĞU ANADOLU
|Şanlıurfa
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Siirt
|26°C
|Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Diyarbakır
|25°C
|Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
|Mardin
|24°C
|Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı