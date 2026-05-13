Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki ilk durağı Astana. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek. Ziyaretin ekonomi ayağında, iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki iş birliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında. Başkan Erdoğan Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.
TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞKENTİNDE LİDERLER ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.
Zirve kapsamında yapacağı hitabında Orta Doğu’daki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Ziyaretin ekonomi ayağında, iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki iş birliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bu kapsamda, çeşitli alanlarda yeni iş birliği protokollerinin ve anlaşmaların imza altına alınması bekleniyor.
Ayrıca, Erdoğan ve Tokayev’in Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katılarak her iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi öngörülüyor.
İLK DURAK ASTANA
Başkan Erdoğan’ın Kazakistan temasları başkent Astana’dan başlayacak.
Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, ardından mevkidaşı ile Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek.
Görüşmelerde, "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek ve iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZAKİSTAN'A GİDECEK
AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teşkilat mensuplarına hitap etti.
Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tokayev’in davetine icabetle Kazakistan’a gideceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Astana’da inşallah ilk önce Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısını gerçekleştireceğiz. Ardından 15 Mayıs’ta Türk Devletleri Teşkilatımızın gayriresmi zirvesine iştirak etmek üzere Türkistan şehrine geçeceğiz" dedi.