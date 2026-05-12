Veli Ağbaba'nın kasası... Özgür Özel'in sırdaşı! Takvim'in deşifre ettiği Turgut Koç'a gözaltı: Konuşursa CHP'de taşlar yerinden oynar

Turgut Koç'un Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içinde olduğu ve CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı ortaya çıktı.

Veli Ağbaba'nın kasası olarak bilinen Koç, Özgür Özel'in de en yakınındaki isimlerden biri. Ağbaba'nın çakar tahsisli plakası kullandığı söylenen Koç'un Özel'le uçak seyahatleri yaptığı biliniyor.

Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini, bu teklifin Veli Ağbaba ve Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından iletildiğini mahkemede ifade etmişti.

CHP'de peşi sıra gelen etkin pişmanlık itirafları taşları yerinden oynattı. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu Genel Merkez'e dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösteriyor.



Yolsuzluktan tutuklanan ve CHP'den ihraç edildikten sonra itirafçı olan Özkan Yalım, kurultay dönemi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiği söyledi. Paranın 200 bin TL'lik kısmını poşet içerisinde bahçe duvarına bıraktığını anlatan Yalım, 1 milyonu da Denizli'de Demirhan Gözaçan isimli şahsa teslim ettiğin söyledi.





CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği şok ifadelerin ardından, Özgür Özel'in 40 yıllık arkadaşı ve "kara kutusu" olarak bilinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan bu sabah gözaltına alındı.