Veli Ağbaba'nın kasası... Özgür Özel'in sırdaşı! Takvim'in deşifre ettiği Turgut Koç'a gözaltı: Konuşursa CHP'de taşlar yerinden oynar
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen ve Ağbaba'nın çakar tahsisini kullandığı söylenen CHP'li iş insanı Turgut Koç gözaltına alındı. Koç'un uyuşturucu ve fuhuş tutuklusu Yiğit Macit’in telefonundan elde edilen deliller neticesinde alındığı ifade ediliyor. Bahse konu isim geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Özel'le jet seyahati yapacak kadar yakın temasta olan Koç, CHP'li belediyelerden de adrese teslim ihaleler alıyor... Üstelik bu ihalelere Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içerisinde giriyor.
- CHP'li iş insanı Turgut Koç, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in silinen Whatsapp yazışmalarının geri getirilmesi sonucu gözaltına alındı.
- Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini, bu teklifin Veli Ağbaba ve Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından iletildiğini mahkemede ifade etmişti.
- Veli Ağbaba'nın kasası olarak bilinen Koç, Özgür Özel'in de en yakınındaki isimlerden biri. Ağbaba'nın çakar tahsisli plakası kullandığı söylenen Koç'un Özel'le uçak seyahatleri yaptığı biliniyor.
- Turgut Koç'un Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içinde olduğu ve CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı ortaya çıktı.
CHP'de peşi sıra gelen etkin pişmanlık itirafları taşları yerinden oynattı. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu Genel Merkez'e dokunurken oklar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösteriyor.
Yolsuzluktan tutuklanan ve CHP'den ihraç edildikten sonra itirafçı olan Özkan Yalım, kurultay dönemi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL verdiği söyledi. Paranın 200 bin TL'lik kısmını poşet içerisinde bahçe duvarına bıraktığını anlatan Yalım, 1 milyonu da Denizli'de Demirhan Gözaçan isimli şahsa teslim ettiğin söyledi.
CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği şok ifadelerin ardından, Özgür Özel'in 40 yıllık arkadaşı ve "kara kutusu" olarak bilinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan bu sabah gözaltına alındı.
AĞBABA'NIN KARA KUTUSU UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDAN ALINDI
Gökhan Böcek'in "Benden 1 milyon Euro istedi. Genel Merkez'e gidip teslim ettim" dediği Veli Ağbaba'nın yakın çevresinden bir isim de gözaltına alındı.
O isim Ağbaba'nın "Hemşehrim, dostum" diye hitap ettiği CHP'li iş insanı Turgut Koç.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in silinen Whatsapp yazışmalarının özel yazılımla geri getirildiği, elde edilen bulgular doğrultusunda Turgut Koç'un gözaltına alındığı belirtiliyor.
ÖZEL'LE JET SEYAHATLERİ
Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yakın bir isim. Özel'le yan yana uçak seyahatleri yaptığı biliniyor.
VELİ AĞBABA'NIN ÇAKARINI MI KULLANIYOR?
CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak da bilinen Koç'un CHP'li bir milletvekilinin çakar tahsisini kullandığı iddia ediliyor. O ismin Veli Ağbaba olduğu konuşuluyor.
Ve bu isim CHP'nin şaibeli kurultayının tanıklarına teklif edilen 500 bin dolarlık sus rüşvetinde öne çıkıyor.
TOLGAHAN ERDOĞAN'A 500 BİN DOLARLIK SUS RÜŞVETİ
Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan "tanık" olarak mahkeme huzurunda verdiği ifadede tanık olmaması için kendisine 500 bin dolar rüşvet teklif edildiğini açıkladı. Erdoğan, bu teklifin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından kendisine iletildiğini anlattı.
Konuya ilişkin Takvim.com.tr'ye konuşan Erdoğan, Turgut Koç'un CHP'li isimlerle kurduğu üst düzey ilişkiyi şu sözlerle açıkladı:
Kendisi aynı zamanda Veli Ağbaba'nın hemşerisi olan ve gün içerisinde sürekli görüştükleri, Özgür Özel'in jetine binebilen, Özgür Karabat ve Özgür Özel İstanbul'a geldiğinde kendisinin arabasıyla gezen bir kişidir. Bakılabilir; Turgut Koç'un arabasında milletvekili çakar tahsisi var mıdır? Daha önce biz bunu Ali Mahir Başarır'da da gördük. Hangi milletvekilinin tahsisini kullanmaktadır, varsa bunlara bir bakılabilir.
TAKVİM DEŞİFRE ETTİ: CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ADRESE TELİM İHALE ALDI
Ayrıca ofis ve büro mobilyaları işiyle uğraşan CHP'li iş insanı Turgut Koç'un Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içinde olduğu ve CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı ortaya çıktı.
ÖZEL VE AĞBABA'NIN KASASI MI?
Adrese teslim ihaleler ve ihale odaklı şirket devirlerine ilişkin "Turgut Koç, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın paravanı mı?" soruları gündeme geldi.
Ayrıca Turgut Koç'un CHP'li Çankaya Belediyesi'nden ihaleler aldığı bir dönem CHP'ye yakın medya kuruluşlarına yansımıştı.
Hüseyin Can Güner yönetimindeki Çankaya Belediyesi'ndeki ihalelerin de Turgut Koç tarafından masada konuşulup resmiyete bağlandığı iddia edilmişti.