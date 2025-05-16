Ligin bitimine 3 maç kala sahne Avrupa ikincisi gençler!

Trabzonspor'da sezonun bitimine 3 hafta kala gözler artık tamamen gelecek yıla çevrilmiş durumda. Teknik heyet hızlı; dinamik ve topa hükmeden bir takım için transferde radikal adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni sezon planlamasında ciddi kadro revizyonları ve oyun anlayışında değişiklik planlayan Teknik Direktör Fatih Tekke, hafta sonu oynanacak olan Bodrumspor maçıyla birlikte bu değişimi başlatmak istiyor.



5 FUTBOLCU İSTEDİ

Fırtına'nın ligde kalan 3 maçlık sürecinde U19 takımından belirlenen birçok isme A takımda forma verilecek. Ayrıca Teknik Direktör Tekke, yönetim kurulundan ise 5 tane direkt oynayacak kaliteli isim talep etti. Bu oyuncuların maliyetlerinin yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak 47 yaşındaki çalıştırıcının gelecek sezon oluşturmak istediği oyun planında bu isimleri olmazsa olmaz olarak gördüğü öğrenildi. Bu yüzden yönetim kuruluna kısa süre içerisinde rapor sunulacak. Türkiye Kupası'nı da kazanamayarak Avrupa iddiasına havlu atan Karadeniz ekibinin oyuncuları ikna etmek için de ayrı bir planlama yapacağı gelen bilgiler arasında. Bu yüzden çalışmalara en kısa sürede başlanacağı ve gelecek yıl için düğmeye basılacağı öğrenildi.



AVRUPA HAYALİ BİTTİ

TRABZON'DA yayın yapan yerel gazeteler Bordo-Mavililer'in Galatasaray'a finalde mağlup olarak kupayı kazanamamasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı... Kuzey Ekspres Gazetesi "Elde var 0", Karadeniz Gazetesi, "Finalleri beceremiyoruz" başlığını attı. Günebakış Gazetesi "Kupada büyük hüsran" derken, Taka Gazetesi "Avrupa hayali bitti" ifadelerini kullandı

Trabzonspor'un kupayı kaybetmesinden sonra Fatih Tekke'nin kalan 3 maçta genç oyunculara yer vermesi bekleniyor





11 YIL SONRA HÜSRAN

TAM 11 yıl sonra Trabzonspor, bir sezonu 3 İstanbul takımı Galatasaray; Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyet alamadan tamamladı. En son 2013-14 sezonunda 2 beraberlik; 4 mağlubiyetle bu 3 rakibine karşı galibiyet elde edememişti.

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