Epstein dosyasında tüyler ürperten gelişme! Yakalayıp çırılçıplak soydular: "O adadan sağ çıkamam sandım"

AMACI ADAYA BAYRAK DİKMEK Geçmişte hafif suçlardan 19 kez hüküm giymiş eski bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Benjamin Owen ise amacının, Memphis'te bağımlılar, cinsel istismar mağdurları ve evsiz gaziler için programlar sunan ve belediyeden hibe alan "We Fight Monsters" adlı sivil toplum kuruluşu adına adaya bir bayrak dikmek ve istismara maruz kalanların durumuna dikkat çekmek olduğunu söyledi. Üçlü, St. Thomas'taki bir Airbnb'de buluşup planı netleştirdikten sonra 24 Nisan'da yola çıktı ve Owen ertesi gün adaya ayak bastı. Adadaki bir uçurumdan tırmanarak "Tapınak" olarak bilinen yapıya ulaşan Owen, burada ada güvenliği tarafından yakalandı.

"ELLERİM VE AYAKLARIM BAĞLANDI" Yaşadığı dehşeti anlatan Owen, güvenlik görevlilerinin ayak bileklerini, dizlerini ve ellerini arkadan ipler, plastik kelepçeler ve koli bandıyla bağladığını söyledi. Gözleri bağlanan ve "zindan" olarak tanımladığı penceresiz, beton ve aşırı sıcak bir odaya kapatılan Owen, susuz kaldığını ve sıcaktan öleceğini düşündüğünü belirtti. Owen, "O adadan sağ çıkmam gerektiğini sanmıyorum" dedi. Saatler sonra Virgin Adaları polisinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle kurtarılan Owen, "mülke tecavüz" suçlamasıyla gözaltına alındı.

EMİRLERİ EPSTEIN'İN ESKİ SAĞ KOLU VERDİ Owen, bağlı halde tutulduğu sırada odaya giren bir kadının, kendisini gözetleyen adamlara öfkeyle bağırarak "Onu köşeye sürükleyin" emrini verdiğini anlattı. Polisin yürüttüğü soruşturmada, bu emirleri veren kişinin Jeffrey Epstein döneminde onlarca yıl boyunca mülk yöneticiliği yapan ve şu anki yeni sahibi için de çalışmaya devam eden Ann Rodriquez olduğu belirlendi.

Olay esnasında Rodriquez'in kızı Emery Poleon da adadaydı. Poleon'un erkek arkadaşı ise polise verdiği ifadede, Owen'ın sadece "adayı korumak amacıyla etkisiz hale getirildiğini" savundu. Ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein hakkındaki milyonlarca sayfalık raporunda adı sıkça geçen ve Virgin Adaları müfettişlerine kendisini hala adanın sorumlusu olarak tanıtan Ann Rodriquez hakkında yasal işlem başlatıldı. Ne olmuştu? En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.