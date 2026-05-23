Epstein dosyasında tüyler ürperten gelişme! Yakalayıp çırılçıplak soydular: "O adadan sağ çıkamam sandım"
Sübyancı milyarder Jeffrey Epstein’ın ABD Virgin Adaları’ndaki eski özel adası Little St. James’e 25 Nisan'da gizlice giren ABD vatandaşı Benjamin Owen, adanın eski mülk yöneticisi Ann Rodriquez ve güvenlik personeli tarafından yasa dışı şekilde alıkonulduğunu iddia etti. Yaşanan arbedenin ardından mülke tecavüz suçundan tutuklanan Owen, saatlerce domuz bağıyla bir odada kilitli tutulduğunu belirtirken, adanın çalışanları da yasa dışı alıkoyma ve adam kaçırma suçlamalarıyla polis tarafından tutuklandı.
- Jeffrey Epstein'ın eski özel adası Little St. James'e izinsiz giren kişiler güvenlik personeli tarafından darp edildi, çırılçıplak soyuldu ve rehin tutuldu.
- Epstein döneminden kalma mülk yöneticisi Ann Rodriquez, izinsiz girenlere verdiği emirler nedeniyle haksız alıkoyma, adam kaçırma ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.
- Memphis'ten Benjamin Owen ve arkadaşları cinsel istismar mağdurlarına dikkat çekmek amacıyla 24 Nisan'da adaya gizlice girdi ve güvenlik tarafından yakalandı.
- Fransız belgeselci Eloi ve Marcel Gil Sancho kardeşler 1 Mart'ta adaya girdiklerinde silah zoruyla tehdit edildi ve biri denizde çıplak ve bağlı halde bulundu.
- Adanın yeni sahibi Stephen Deckoff'un şirketi izinsiz girenlere karşı tazminat davası açtı ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.
Kötü şöhretli milyarder Jeffrey Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki eski özel adası Little St. James, bu kez adaya gizlice giren "şehir kaşifleri" ile ada çalışanları arasında yaşanan şiddet olaylarıyla gündeme geldi.
CBS News'in haberine göre, adaya izinsiz giren kişiler güvenlik personeli tarafından darp edildi, çırılçıplak soyuldu ve yasa dışı bir şekilde rehin tutuldu. Olayların ardından hem adaya sızanlar hem de adanın Epstein döneminden kalma mülk yöneticisi tutuklandı.
MAĞDURLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTERKEN "ZİNDANA" DÜŞTÜ
Memphis'te yaşayan 44 yaşındaki Benjamin Owen, Ryan Dalton ve dava dosyasında "John Doe 1" olarak geçen üçüncü bir şahıs, Little St. James Adası'na yapacakları gizli ziyareti haftalarca planladı.
Epstein'ın hala hayatta ve adada saklanıyor olabileceğine inanan Ryan Dalton, bu seyahati gerçekleştirmek ve başkalarından bilgi toplamak amacıyla internette bir kitlesel fonlama (crowdfunding) kampanyası başlattı.
AMACI ADAYA BAYRAK DİKMEK
Geçmişte hafif suçlardan 19 kez hüküm giymiş eski bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Benjamin Owen ise amacının, Memphis'te bağımlılar, cinsel istismar mağdurları ve evsiz gaziler için programlar sunan ve belediyeden hibe alan "We Fight Monsters" adlı sivil toplum kuruluşu adına adaya bir bayrak dikmek ve istismara maruz kalanların durumuna dikkat çekmek olduğunu söyledi.
Üçlü, St. Thomas'taki bir Airbnb'de buluşup planı netleştirdikten sonra 24 Nisan'da yola çıktı ve Owen ertesi gün adaya ayak bastı.
Adadaki bir uçurumdan tırmanarak "Tapınak" olarak bilinen yapıya ulaşan Owen, burada ada güvenliği tarafından yakalandı.
"ELLERİM VE AYAKLARIM BAĞLANDI"
Yaşadığı dehşeti anlatan Owen, güvenlik görevlilerinin ayak bileklerini, dizlerini ve ellerini arkadan ipler, plastik kelepçeler ve koli bandıyla bağladığını söyledi. Gözleri bağlanan ve "zindan" olarak tanımladığı penceresiz, beton ve aşırı sıcak bir odaya kapatılan Owen, susuz kaldığını ve sıcaktan öleceğini düşündüğünü belirtti. Owen, "O adadan sağ çıkmam gerektiğini sanmıyorum" dedi.
Saatler sonra Virgin Adaları polisinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle kurtarılan Owen, "mülke tecavüz" suçlamasıyla gözaltına alındı.
EMİRLERİ EPSTEIN'İN ESKİ SAĞ KOLU VERDİ
Owen, bağlı halde tutulduğu sırada odaya giren bir kadının, kendisini gözetleyen adamlara öfkeyle bağırarak "Onu köşeye sürükleyin" emrini verdiğini anlattı.
Polisin yürüttüğü soruşturmada, bu emirleri veren kişinin Jeffrey Epstein döneminde onlarca yıl boyunca mülk yöneticiliği yapan ve şu anki yeni sahibi için de çalışmaya devam eden Ann Rodriquez olduğu belirlendi.
Olay esnasında Rodriquez'in kızı Emery Poleon da adadaydı. Poleon'un erkek arkadaşı ise polise verdiği ifadede, Owen'ın sadece "adayı korumak amacıyla etkisiz hale getirildiğini" savundu.
Ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein hakkındaki milyonlarca sayfalık raporunda adı sıkça geçen ve Virgin Adaları müfettişlerine kendisini hala adanın sorumlusu olarak tanıtan Ann Rodriquez hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ne olmuştu?
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
FRANSIZ BELGESELCİLERE SİLAH ÇEKİP SOYDULAR
Mahkeme belgelerine göre, sadece altı hafta içinde adaya en az beş kişinin izinsiz girdiği iki ayrı olay yaşandı. İncelemeyi derinleştiren polis, ada çalışanlarının yakaladıkları davetsiz misafirleri soyup bağladıklarını tespit etti.
Nitekim Ann Rodriquez, Owen olayından sadece bir gün sonra, 1 Mart'ta yaşanan başka bir benzer vahşet nedeniyle "haksız yere alıkoyma, adam kaçırma, üçüncü derece saldırı ve mala zarar verme" suçlamalarıyla resmen tutuklandı.
BELGESELCİLERE DİZ ÇÖKMELERİ EMREDİLDİ
1 Mart'taki olayda, adada belgesel çekimi yapan Eloi ve Marcel Gil Sancho kardeşlerin dronları mülke düştü. Cihazı geri almak için jet ski ile kıyıya yaklaşan kardeşler, Rodriquez ve ekibi tarafından botla kovalandı.
Resmi raporlara göre Rodriquez, kardeşlerden birine Glock marka tabanca doğrultarak diz çökmesini ve ellerini başının arkasına koymasını emretti. Kardeşlerden biri, daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizin ortasındaki bir botun içinde elleri ayakları bağlanmış ve çırılçıplak soyulmuş halde bulundu.
Ada yönetimi ise son dönemde izinsiz girişlerin arttığını belirterek, sosyal medya içerik üreticileri ve "internet araştırmacıları" olarak tanımlanan kişilerin bölgeye yasa dışı şekilde girmeye çalıştığını savundu. Yönetim, özel mülkiyete girenlere karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.
Adanın yeni sahibi Stephen Deckoff'un şirketi ise adaya giren kişilere karşı tazminat davası açtı. Şirket, Owen ve arkadaşlarını Epstein'ın şöhretinden maddi çıkar sağlamaya çalışan "internet şöhreti arayanlar" ve "komplo teorisyenleri" olarak nitelendirdi.
Deckoff'un mülk sözcüsü, "Sahilin ötesindeki mülke erişmek, adanın yapılarına girmek açık bir yasa ihlalidir ve istisnasız yasal işlem yapılacaktır" açıklamasını yaptı.
Maddi ve manevi karanlık bir geçmişi olan Little St. James adasında adaleti kendi yöntemleriyle arayanlarla, mülklerini korumak için orantısız güç kullandığı iddia edilen ada personeli arasındaki bu hukuki savaşın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.