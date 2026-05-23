ABD'de yakalanan firari Umut Altaş'ın telefon görüşmesi sızdı! "Dosyayı kapatacak kanıtlar elimde"
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında firari olarak aranan ve ABD'de gözaltına alınan şüpheli Umut Altaş'ın karakolda yaptığı gizli telefon görüşmesinin ses kaydı sızdı. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine seslenerek elinde dosyayı kapatacak tüm kanıtların olduğunu öne süren Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım, katili ellerinize bırakacağım" diyerek kan donduran bir itirafta bulundu.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
AMERİKA'DA KISKIVRAK YAKALANDI! INTERPOL DEVREYE GİRMİŞTİ
ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Altaş, sabah saatlerinde ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yapmış ve bu olayın artık çözülmesini istediğini belirtmişti.
ABD güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı.
"HER ŞEYİN KANITI ELİMDE!" KARAKOLDA KAN DONDURAN SES KAYDI
Söz konusu kayıtta Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım" dedi.