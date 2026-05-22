Akbank iPhone 17 Pro Max çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi

iPhone 17 Pro Max 256 GB ''Hat ve Kart Hariçtir.''

ASİL TALİHLİLER

Sıra No Ad Soyad Şehir 1 AHMET DEMİR KOCAELİ 2 YUSUF GÜNEŞ MUĞLA 3 GÖKHAN TOKGÖZ İSTANBUL 4 MEHMET ARSLAN TRABZON 5 ÖMERÜLFARUK GÜL İSTANBUL 6 SAMET KORKMAZ ORDU 7 FATİH BOYNUKISA ANKARA 8 ESTER BENSASON İSTANBUL 9 VELİT BİLGİÇ ADANA 10 ZEYNEP BENGÜ ÇAKAN SAMSUN

iPhone 17 Pro Max 256 GB ''Hat ve Kart Hariçtir.''

YEDEK TALİHLİLER

Sıra No Ad Soyad Şehir 1 VOLKAN KOCABAŞ MUĞLA 2 ABDULKERİM DELİGÖZ ANKARA 3 DENİZ KARGIN İSTANBUL 4 KUBİLAY ATMACA ANKARA 5 SEDA DEMİRTAŞ GÖZÜAÇIK İSTANBUL 6 CUMA YALÇIN MUĞLA 7 ÖZNUR KORKMAZ İSTANBUL 8 ÇETİN BOZKUŞ İZMİR 9 ALİ USTA İSTANBUL 10 YUSUF HATAY ÖNEN ANTALYA



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.03.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-87963 sayılı izin ile

Akbank T.A.Ş. adına; 26.03.2026 (Saat 00.01) – 10.05.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından

düzenlenen Kredi Kartı kampanyasına 84.921.724 iştirakçi katılmıştır. 20.05.2026 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye

olarak; 10 kişi iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir.

İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek

için kazanan asil talihlilerin en geç 06.06.2026, yedek talihlilerin en geç 21.06.2026 tarihine kadar 0 (212) 275 18 07

no.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve

gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16

Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 26.06.2026'dır.

ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını

peşinen kabul etmiş sayılır.

Güveninizin eseri

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam