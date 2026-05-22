Akbank iPhone 17 Pro Max çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi
Akbank tarafından Mucize Tanıtım iş birliğiyle düzenlenen ve 84 milyonun üzerinde katılımın sağlandığı kredi kartı çekilişinin sonuçları belli oldu. 20 Mayıs 2026 tarihinde Milli Piyango İdaresi izniyle noter huzurunda yapılan çekilişle, iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanan 10 asil ve 10 yedek talihlinin isim sıralı listesi, başvuru tarihleri ve gerekli evrak teslim adresi netleşti. İşte merakla beklenen o kazananlar...
- Akbank tarafından 26 Mart - 10 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen kredi kartı kampanyasına 84.921.724 kişi katıldı.
- 20 Mayıs 2026 tarihinde yapılan çekilişte 10 kişiye iPhone 17 Pro Max 256 GB hediye edildi.
- Asil talihli listesinde Kocaeli'den Ahmet Demir, Muğla'dan Yusuf Güneş, İstanbul'dan Gökhan Tokgöz, Trabzon'dan Mehmet Arslan ve diğer 6 kişi yer aldı.
- Asil talihlilerin 6 Haziran 2026, yedek talihlilerin 21 Haziran 2026 tarihine kadar Mucize Tanıtım'a başvurması gerekiyor.
- Kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izniyle Mucize Tanıtım tarafından düzenlendi.
iPhone 17 Pro Max 256 GB ''Hat ve Kart Hariçtir.''
ASİL TALİHLİLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|AHMET DEMİR
|KOCAELİ
|2
|YUSUF GÜNEŞ
|MUĞLA
|3
|GÖKHAN TOKGÖZ
|İSTANBUL
|4
|MEHMET ARSLAN
|TRABZON
|5
|ÖMERÜLFARUK GÜL
|İSTANBUL
|6
|SAMET KORKMAZ
|ORDU
|7
|FATİH BOYNUKISA
|ANKARA
|8
|ESTER BENSASON
|İSTANBUL
|9
|VELİT BİLGİÇ
|ADANA
|10
|ZEYNEP BENGÜ ÇAKAN
|SAMSUN
YEDEK TALİHLİLER
|Sıra No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|VOLKAN KOCABAŞ
|MUĞLA
|2
|ABDULKERİM DELİGÖZ
|ANKARA
|3
|DENİZ KARGIN
|İSTANBUL
|4
|KUBİLAY ATMACA
|ANKARA
|5
|SEDA DEMİRTAŞ GÖZÜAÇIK
|İSTANBUL
|6
|CUMA YALÇIN
|MUĞLA
|7
|ÖZNUR KORKMAZ
|İSTANBUL
|8
|ÇETİN BOZKUŞ
|İZMİR
|9
|ALİ USTA
|İSTANBUL
|10
|YUSUF HATAY ÖNEN
|ANTALYA
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.03.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-87963 sayılı izin ile
Akbank T.A.Ş. adına; 26.03.2026 (Saat 00.01) – 10.05.2026 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından
düzenlenen Kredi Kartı kampanyasına 84.921.724 iştirakçi katılmıştır. 20.05.2026 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye
olarak; 10 kişi iPhone 17 Pro Max 256 GB kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir.
İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek
için kazanan asil talihlilerin en geç 06.06.2026, yedek talihlilerin en geç 21.06.2026 tarihine kadar 0 (212) 275 18 07
no.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve
gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16
Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 26.06.2026'dır.
ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını
peşinen kabul etmiş sayılır.
