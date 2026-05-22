Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan ve İlk kez açıklamalarda bulunan Umut Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti valilik konutunda kendisine itiraf ettiğini söyledi.

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş, ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yaptı.

"ÇOK BAĞIRIYORDU BEN DE SIKTIM"

Altaş, Akşam Gazetesi'ne verdiği röportajda Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini aktararak, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" dedi.