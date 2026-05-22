Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş'tan Tuncay Sonel açıklaması: Valilik konutunda cinayeti itiraf etti
Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ilk kez konuştu. Altaş, Türkay Sonel’in cinayeti kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini ve “Çok bağırıyordu ben de sıktım” dediğini söyledi. Gülistan’ın “viyadükte öldürülmüş olabileceğini” savunan Altaş, cesedin götürüldüğünü düşündüğü noktaları da tek tek anlattı. Soruşturma kapsamında Altaş’ın işaret ettiği bölgeler görüntülendi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
FİRARİ ALTAŞ İLK KEZ KONUŞTU
ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş, ilk kez bir basın kuruluşuna açıklama yaptı.
"ÇOK BAĞIRIYORDU BEN DE SIKTIM"
Altaş, Akşam Gazetesi'ne verdiği röportajda Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini aktararak, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" dedi.
"VİYADÜKTE ÖLDÜRMÜŞTÜR"
Tahminlerini dile getiren Altaş, "Viyadükte öldürmüştür, ardından koruma Şükrü'yü aramıştır. Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı. Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var" diye konuştu.
ALTAŞ'IN İŞARET ETTİĞİ NOKTALAR GÖRÜNTÜLENDİ
Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etti.
Soruşturma kapsamında ekiplerin çalışmaları devam ederken, Altaş'ın işaret ettiği noktalar tek tek görüntülendi.