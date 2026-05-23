İsrailli şirket KKTC'den yasa dışı embriyo kaçırıyor: Şüpheli havalimanında yakalandı

Embriyoların Lefkoşa'daki Vita Altera IVF merkezinden temin edildiği ve olayla bağlantılı iki kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Embriyoların KKTC dışına çıkarılması için resmi izin bulunmadığı, sadece başvuru yapıldığı tespit edildi.

Ercan Havalimanı'nda yapılan kontrolde, özel bir taşıma tankında 4 embriyo ele geçirildi.

Yetkililer eş zamanlı olarak yerel bir kliniğe baskın düzenledi ve biri doktor üç kişi gözaltına alındı.

İsrail Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yasa dışı embriyo mu kaçırıyor? Geçtiğimiz salı günü bir İsrail vatandaşı KKTC'de yasa dışı embriyo kaçakçılığına karışma şüphesiyle gözaltına alındı.

İsrail KKTC'den embriyo kaçırıyor

ARKASINDA İSRAİL VAR

Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin taşıdığı tank üzerinde, uluslararası IVF taşımacılığı yapan "LifeParcel" şirketine ait ibare ve referans numarası bulunduğu belirtildi. Şirketin, İsrail bağlantılı embriyolog Aharon Peretz tarafından kurulduğu ve embriyo, sperm ile yumurta gibi genetik materyallerin taşınmasına yönelik faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Polis kaynaklarına göre, embriyoların KKTC dışına çıkarılması için resmi makamlarca verilmiş herhangi bir izin bulunmuyordu. Sadece izin başvurusu yapıldığı tespit edilirken buna rağmen embriyoların özel kriyo tankıyla havalimanına götürülmesi soruşturmayı derinleştirdi. Tank içerisindeki dört ayrı tüpte toplam 4 embriyo bulunduğu aktarıldı.

KKTC'DEKİ MERKEZ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında embriyoların Lefkoşa'daki bir tüp bebek merkezinden temin edildiği bilgisi de mahkemeye sunuldu. Daha sonra söz konusu merkezin Vita Altera IVF olduğu öne sürüldü. Olayla bağlantılı olarak, embriyoların çıkarılmasına ilişkin süreçte rol aldıkları iddia edilen iki kişi daha gözaltına alındı.

Yetkililer, tank üzerindeki referans numarasının uluslararası taşıma zincirinin ortaya çıkarılması açısından kritik önemde olduğunu değerlendiriyor. Referans numarası üzerinden gönderici ve alıcı IVF merkezleriyle taşıma talimatını veren kişi ya da kurumların belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya