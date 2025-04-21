Bursaspor kupasına kavuştu!

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta2.Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Bursaspor, 29. hafta maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Yüzüncü Yıl Atatürk Matlı Stadı'nda karşılaştı.

Mücadele, Bursaspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Bursaspor'un golleri 25' İlhan Depe, 46' Zeki Dursun, 57' 78' Muhammet Demir'den geldi. Bornova'nın tek golü 52' Abdulkadir Kuzey'den geldi.

Bursaspor, bu sonuçla puanını 70'e çıkardı ve maç sonrasında şampiyonluk kupasını aldı. 45bin taraftarın takip ettiği mücadelenin ardından futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.