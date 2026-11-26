33 yıl sonra aynı ateş! Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün ailesi ikinci kez şehit acısı yaşadı
Eskişehir'de eğitim için havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl (45), Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Çöl ailesinin 33 yıl önce de Ağrı'da şehit olan asker kuzenleri İbrahim Çöl'ün ardından ikinci kez şehit acısı yaşadığı öğrenildi.
26 Kasım 2026 Perşembe günü Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl için helallik alındı. Ardından Türk bayrağına sarılı naaşı askeri törenle mahalle mezarlığına nakledildi.
Tören alanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, siyasi parti genel başkanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çelenkler gönderilirken, törene Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra milletvekilleri, askeri erkan, şehidin babası İbrahim Çöl, annesi Şerife Çöl, eşi Aynur Çöl, çocukları İbrahim Kağan ve Masal, binbaşı rütbesindeki kardeşi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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33 YIL SONRA İKİNCİ ŞEHİT ACISI
Törende yürekleri burkan bir detay daha ortaya çıktı. Çöl ailesinin 33 yıl önce de asker olan kuzenleri İbrahim Çöl'ü Ağrı'da şehit verdiği ve bu acının ardından 33 yıl sonra ikinci kez şehit acısı yaşadığı öğrenildi.
23 YILLIK ASKERDİ
9 Haziran 1981'de Antalya'da doğan şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, lise öğrenimini Antalya Merkez Karatay Lisesi'nde tamamladı.
1999 yılında girdiği Hava Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2003'te teğmen rütbesiyle mezun oldu. Çöl, 2003-2005 yıllarında İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2005-2011 yıllarında Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2011-2016 yıllarında yeniden 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2016-2023 yıllarında Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2023-2025 yıllarında ise Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptı.
25 Şubat 2025'te Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Müşterek Kuvvetler Hava Komutanlığı'na atanan Çöl, evli ve 2 çocuk babasıydı.
MÜFTÜ AYDIN YIĞMAN: "ŞEHİDİMİZE İMRENİYORUZ"
Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Aydın Yığman, şehitlik makamının müjdesini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Kur'an-ı Kerim'in müjdesidir, şehitler peygamberlerle beraber olacak. Şehitler Allah dostlarıyla, doğru insanlarla, salih kimselerle beraber olacak. Dolayısıyla şehidimize imreniyoruz. Allah ahirette inşallah hepimizi şefaatine nail eylesin."
"Ecdadımız, atalarımız bu toprakları bize hediye etti. Onlar bize bu toprakları bıraktı. Bizler de inşallah gelecek nesillerimize bırakacağız. Şehitlerimizle bırakacağız. Bu vatan toprağının her bir karışında şehitlerimizin kanı var. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet eylesin."
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı dualar eşliğinde defnedildi. Mezara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hulusi Şahin, milletvekilleri ve şehidin babası İbrahim Çöl de toprak attı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından saygı atışı yapılırken, naaşa sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.