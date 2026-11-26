9 Haziran 1981'de Antalya'da doğan şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, lise öğrenimini Antalya Merkez Karatay Lisesi'nde tamamladı. 1999 yılında girdiği Hava Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2003'te teğmen rütbesiyle mezun oldu. Çöl, 2003-2005 yıllarında İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2005-2011 yıllarında Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2011-2016 yıllarında yeniden 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2016-2023 yıllarında Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2023-2025 yıllarında ise Eskişehir 'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptı. 25 Şubat 2025'te Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Müşterek Kuvvetler Hava Komutanlığı'na atanan Çöl, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl. (Foto: DHA)

MÜFTÜ AYDIN YIĞMAN: "ŞEHİDİMİZE İMRENİYORUZ"

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Aydın Yığman, şehitlik makamının müjdesini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kur'an-ı Kerim'in müjdesidir, şehitler peygamberlerle beraber olacak. Şehitler Allah dostlarıyla, doğru insanlarla, salih kimselerle beraber olacak. Dolayısıyla şehidimize imreniyoruz. Allah ahirette inşallah hepimizi şefaatine nail eylesin."

"Ecdadımız, atalarımız bu toprakları bize hediye etti. Onlar bize bu toprakları bıraktı. Bizler de inşallah gelecek nesillerimize bırakacağız. Şehitlerimizle bırakacağız. Bu vatan toprağının her bir karışında şehitlerimizin kanı var. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet eylesin."