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Futbol adına bir kez daha utanıyoruz!

Fenerbahçe’nin önceki gün yaptığı açıklamalara Galatasaray’dan cevap geldi. Sarı-Kırmızılılar, “Allah kimseyi, utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Futbol adına bir kez daha utanıyoruz!

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Galatasaray, Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasının ardından Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya cevap verdi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir.

Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, "Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

JOSE MOURINHO SABIKALI BİR ADAM
A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztük, "Mourinho zaten sabıkalı. Arkasından zaten koşuyor Okan hocanın. Şimdi herkes adamı korumaya çalışıyor. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Pazar veya pazartesi günü büyük ihtimalle Mourinho'ya ceza verilecek PFDK tarafından. Sonrasında tahrik denip indirilecek" şeklinde konuştu.

KALEDE GÜVENÇ VERİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kalede Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e şans vermişti. Tecrübeli kaleci de aldığı şansı iyi kullanmış ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımının yarı finale çıkmasında rol oynamıştı. Buruk'un önemli maçlarda şans verdiği tecrübeli file bekçisi zorluk derecesi yüksek maçlarda ortaya koyduğu performanslarla taraftarlardan da tam not aldı. Günay ayrıca bu performansıyla Sarı-Kırmızılı takımın uzun yıllardır süren yerli kaleci hasretini bitirmeyi başardı.

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