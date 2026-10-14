Yargıda rüşvet soruşturmasında Lütfü Türkkan'dan İmamoğlu'nun seçim kampanyasına uzanan para trafiği! 10 milyon TL ve lüks BMW iddiası
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "yargıda rüşvet" soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına uzanan çarpıcı iddialar ortaya çıktı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın davalarını lehine sonuçlandırmak için 1,6 milyon dolar rüşvet verdiği öne sürülürken, dosyaya giren şüpheli ifadesinde Türkkan'dan alınan paranın 10 milyon lirasının İmamoğlu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddia edildi. Kampanya için BMW 740 model lüks otomobil verildiği de ileri sürüldü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "yargıda rüşvet" soruşturmasında, mahkeme kararlarını etkilemek için kurulduğu öne sürülen rüşvet ağından Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına para aktarıldığı iddiası gündeme geldi.
Yenişafak'ın haberine göre; İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın İstanbul'da taraf olduğu 3 ayrı davayı lehine sonuçlandırmak amacıyla organize hareket eden bir suç örgütüyle anlaştığı, dosyalardan biri için 500 bin dolar ödeme yaptığı öne sürüldü. Bir başka şüpheli ise Türkkan'ın "Ponzi Mine" olarak bilinen Mine Mumcu'ya 3 dosya karşılığında toplam 1,6 milyon dolar verdiğini iddia etti. Soruşturmanın en dikkat çeken bölümünde ise Türkkan'dan alınan paranın 10 milyon lirasının İmamoğlu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı, kampanya için ayrıca BMW 740 model araç verildiği yönündeki şüpheli beyanları yer aldı.
RÜŞVET AĞINDAN İMAMOĞLU'NUN KAMPANYASINA UZANAN İDDİALAR
Dosyadaki şüpheli ifadeleri, Türkkan'ın davalarının kendi lehine sonuçlandırılması karşılığında verildiği öne sürülen paralar ile İmamoğlu'nun seçim kampanyası arasında bağlantı bulunduğu iddiasını gündeme taşıdı.
Türkkan'dan alınan paranın 10 milyon lirasının seçim kampanyasına aktarıldığı, S.B. isimli iş insanının davasından elde edilen 250 bin doların paylaşıldığı ve kampanya için BMW 740 model otomobil verildiği yönündeki beyanlar soruşturma dosyasında yer aldı. Söz konusu para aktarımı ve araç teslimine ilişkin anlatımlar, dosyaya giren şüpheli ifadelerine dayanıyor.
RÜŞVET PARASINDAN SEÇİM KAMPANYASINA 10 MİLYON TL İDDİASI
Soruşturma dosyasına giren şüpheli ifadelerinde, yargı kararlarını etkilemek amacıyla alındığı öne sürülen paraların bir bölümünün Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddia edildi.
Dosyadaki anlatımlara göre, örgüt yalnızca Lütfü Türkkan'ın davalarını takip etmedi. S.B. isimli iş insanının da taraf olduğu davanın lehine sonuçlanması için örgüte 500 bin dolar verdiği ileri sürüldü.
Şüpheli, rüşvet karşılığında elde edildiğini iddia ettiği gelirlerden seçim kampanyasına kaynak aktarıldığını şu sözlerle anlattı:
"Lütfü ve S.B.'nin işlemlerinin neticesi olarak alınacak komisyondan İmamoğlu'nun seçim kampanyasına para aktarıldı. Lütfü Türkkan'dan 10 milyon TL, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına gittiğini biliyorum. S.B. lehine çıkan karardan aldığımız 250 bin doları paylaştık. İmamoğlu'nun kampanyası için de BMW 7.40 model araç verildiğini biliyorum."
LÜTFÜ TÜRKKAN'IN 3 AYRI DOSYASI VARDI
Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde taraf olduğu 3 ayrı dosya bulunuyordu. Yüksek meblağlı anlaşmazlıklar içeren davaları lehine sonuçlandırmak isteyen Türkkan'ın, yargı kararlarını etkilemek amacıyla organize hareket ettiği öne sürülen suç örgütüyle temasa geçtiği iddia edildi.
HAKİMLE TEMAS VE 500 BİN DOLARLIK ÖDEME
Dosyadaki iddialara göre Türkkan, firari durumda bulunan İYİ Parti Kağıthane İlçe Başkanı Y.A. aracılığıyla dönemin hakimi B.K. ile irtibat kurdu.
Ardından örgüt lideri olduğu öne sürülen M.Ş.'nin işletmesinde örgüt üyeleriyle yemek yiyen Türkkan'ın, 3 parça halinde toplam 500 bin dolar (24,6 milyon TL) ödeme yaptığı ileri sürüldü.
Soruşturmada adı geçen ve "Ponzi Mine" olarak bilinen Mine Mumcu'nun da dosyaların takipçisi olduğu, hakim B.K.'ya davanın Türkkan lehine sonuçlandırılması için sürekli baskı yaptığı iddia edildi.
2025 yılının başında dosya Türkkan lehine sonuçlandı. Ancak B.K.'nın tayininin ardından karar, istinaf mahkemesince bozuldu.
1,6 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki bir başka şüpheli ifadesinde ise Türkkan'ın taraf olduğu dosyalar için toplam 1,6 milyon dolar (78,9 milyon TL) rüşvet verdiği öne sürüldü.
Mine Mumcu ile irtibatlı olduğu belirtilen şüpheli, ifadesinde şu sözlere yer verdi:
"Mine bana Lütfü Türkkan'ın dosyalarını hallettiğini, hatta dosyaları halletme karşılığında 700 bin dolar, 500 bin dolar ve 400 bin dolar para aldığını söyledi. Benim bildiğim bu paralar rüşvet olarak dağıtılmış."
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