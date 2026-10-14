Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "yargıda rüşvet" soruşturmasında, mahkeme kararlarını etkilemek için kurulduğu öne sürülen rüşvet ağından Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına para aktarıldığı iddiası gündeme geldi.

Yenişafak'ın haberine göre; İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın İstanbul'da taraf olduğu 3 ayrı davayı lehine sonuçlandırmak amacıyla organize hareket eden bir suç örgütüyle anlaştığı, dosyalardan biri için 500 bin dolar ödeme yaptığı öne sürüldü. Bir başka şüpheli ise Türkkan'ın "Ponzi Mine" olarak bilinen Mine Mumcu'ya 3 dosya karşılığında toplam 1,6 milyon dolar verdiğini iddia etti. Soruşturmanın en dikkat çeken bölümünde ise Türkkan'dan alınan paranın 10 milyon lirasının İmamoğlu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı, kampanya için ayrıca BMW 740 model araç verildiği yönündeki şüpheli beyanları yer aldı.