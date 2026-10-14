Murat Ongun eşini yolsuzlukta paravan olarak kullandı! 600 bin TL'lik tespih ve haraç: "Bunun adı ticaret değil baskıdır"
İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı yolsuzluk davasında Murat Ongun'un eşiyle ilişkilendirilen Byzag şirketi üzerinden yürütüldüğü öne sürülen para trafiği gündeme damga vurdu. İş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu, reklam sektöründeki şirketlere baskı yapılarak 600 bin liralık tespih aldırıldığını iddia etti. Ongun'un eşine ait olduğu belirtilen şirkete farklı firmalardan aynı dönemlerde benzer tutarlarda ödemeler yapıldığını söyleyen Palazoğlu, "Bunun adı ticaret değil baskıdır, haraçtır." dedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 96. duruşmasında, Murat Ongun'un eşiyle ilişkilendirilen Byzag şirketine yapılan ödemeler mercek altına alındı.
Mahkemede savunma yapan iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu, Emrah Bağdatlı'nın reklam sektöründeki firmalara tespih alımı için baskı yaptığını öne sürdü. Palazoğlu, şirketinin 600 bin lira ödeyerek 200 tespih aldığını belirtirken, yalnızca kendi firması değil, başka şirketlerin de aynı tarihlerde ve birbirine yakın saatlerde benzer tutarlarda ödeme yaptığını savundu. Deniz Dörtyol'a "Patronun karısının şirketi iyi düşün." mesajının gönderildiğini iddia eden Palazoğlu, söz konusu ödemelerin ticari faaliyet değil, kamu görevinin sağladığı nüfuz kullanılarak gerçekleştirilen baskının sonucu olduğunu ileri sürdü.
"BUNUN ADI TİCARET DEĞİL BASKIDIR, HARAÇTIR"
Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Palazoğlu, Murat Ongun'un eşiyle ilişkilendirilen Byzag şirketine yapılan ödemelere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Şirketinin 600 bin lira karşılığında 200 tespih satın almaya yönlendirildiğini öne süren Palazoğlu, bu sürecin baskıyla gerçekleştiğini savundu.
Palazoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Söz konusu şirket, Murat Bey'in eşine ait olduğu ifade edilen Byzag şirketidir. Bunun adı ticaret değil baskıdır, haraçtır. Kaldı ki kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur."
"PATRONUN KARISININ ŞİRKETİNİ İYİ DÜŞÜN"
Palazoğlu, Deniz Dörtyol'un kendisine Emrah Bağdatlı tarafından tespih satın alınması konusunda baskı yapıldığını anlattığını söyledi.
Dörtyol'un kendisine gösterdiğini belirttiği mesajlara değinen Palazoğlu, şunları aktardı:
"Ben de 'Böyle bir şeye ne gerek var.' deyip sorguladım. Deniz sonrasında bana Emrah Bağdatlı'nın 'Patronun karısının şirketi iyi düşün.' şeklinde kendisine atılan mesajlarını gösterdi ve 'Çok baskı yapıyorlar bu işe girmezsem reklam sektöründe iş yapamayacağımı söylüyorlar.' dedi."
Palazoğlu, şirket hesaplarından 600 bin lira ödendiğini ve 200 tespihin şirket adresine teslim edildiğini savcılığa bildirdiğini ifade etti.
"SEÇİMDEN SONRA REKLAM ALANLARIMIZ İNDİRİLDİ"
Cumhuriyet savcısının 2019 seçimleri sonrasında reklam sektöründe kurulduğu iddia edilen sisteme ilişkin sorularını da yanıtlayan Palazoğlu, seçimden sonra şirketine ait reklam alanlarının kaldırıldığını öne sürdü.
Palazoğlu, "İBB seçimi 23 Haziran 2019 itibarıyla kazanılmıştı. Yönetim değişmişti. Bu seçimden sonra bizim bütün reklam alanlarımız tek gecede indirildi. Sonrasında, reklam sektöründen bir arkadaş bize geldi ve ondan sonra beni Serdal Taşkın'a götürdü. Serdal Taşkın da Murat Ongun'a götürdü. Ondan sonra zaten biz de dedik ki burada bizi yaşatmayacaklar. 6 ay sonra, reklam sektöründen çekildim. Daha önce reklam sektöründen bir arkadaş bildirdi dışarıdan. Ondan sonra da Serdal Taşkın ve Murat Ongun bildirdi." dedi.
Savcının sistemin nasıl işlediğine ilişkin sorusuna ise üzerinden uzun zaman geçtiği için ayrıntıları hatırlamadığını, sisteme dahil olmak istemediğinden reklam sektöründen çekildiğini söyledi.
TÜM REKLAM ALANLARINDA YETKİ MURAT ONGUN'DAYDI"
Sanık Ahmet Çiçek, 2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul'daki reklam alanları üzerinde Murat Ongun'un yetkili olduğunu ileri sürdü.
Çiçek, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"2019 seçimlerinden sonra, şehirdeki en ufak reklam alanından en büyük reklam alanına kadar tüm yetki sözü Murat Ongun'daydı. O da kendisine bu işlere bakması için sektörden Salih Subaşı'nı seçmişti. Birlikte tüm reklam alanını görüşüp, hepsinden reklam alanları için izin verilip, para talep edilmiş, Kültür AŞ üzerinden alınmıştır. Tüm piyasa tarafından bu şekilde bilinir zaten."
331 TUTUKSUZ SANIĞIN SAVUNMASI TAMAMLANDI
Duruşmada ek iddianame kapsamında tutuksuz olan ancak ilk iddianamede tutuklu bulunan 2 sanık da savunma yaptı.
Mahkeme, savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruşmayı ertesi sabaha erteledi.
Böylece davada toplam 331 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.
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