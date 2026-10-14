Palazoğlu’ndan çarpıcı İBB açıklaması. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) "PATRONUN KARISININ ŞİRKETİNİ İYİ DÜŞÜN" Palazoğlu, Deniz Dörtyol'un kendisine Emrah Bağdatlı tarafından tespih satın alınması konusunda baskı yapıldığını anlattığını söyledi. Dörtyol'un kendisine gösterdiğini belirttiği mesajlara değinen Palazoğlu, şunları aktardı: "Ben de 'Böyle bir şeye ne gerek var.' deyip sorguladım. Deniz sonrasında bana Emrah Bağdatlı'nın 'Patronun karısının şirketi iyi düşün.' şeklinde kendisine atılan mesajlarını gösterdi ve 'Çok baskı yapıyorlar bu işe girmezsem reklam sektöründe iş yapamayacağımı söylüyorlar.' dedi." Palazoğlu, şirket hesaplarından 600 bin lira ödendiğini ve 200 tespihin şirket adresine teslim edildiğini savcılığa bildirdiğini ifade etti.

Murat Ongun (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) "SEÇİMDEN SONRA REKLAM ALANLARIMIZ İNDİRİLDİ" Cumhuriyet savcısının 2019 seçimleri sonrasında reklam sektöründe kurulduğu iddia edilen sisteme ilişkin sorularını da yanıtlayan Palazoğlu, seçimden sonra şirketine ait reklam alanlarının kaldırıldığını öne sürdü. Palazoğlu, "İBB seçimi 23 Haziran 2019 itibarıyla kazanılmıştı. Yönetim değişmişti. Bu seçimden sonra bizim bütün reklam alanlarımız tek gecede indirildi. Sonrasında, reklam sektöründen bir arkadaş bize geldi ve ondan sonra beni Serdal Taşkın'a götürdü. Serdal Taşkın da Murat Ongun'a götürdü. Ondan sonra zaten biz de dedik ki burada bizi yaşatmayacaklar. 6 ay sonra, reklam sektöründen çekildim. Daha önce reklam sektöründen bir arkadaş bildirdi dışarıdan. Ondan sonra da Serdal Taşkın ve Murat Ongun bildirdi." dedi. Savcının sistemin nasıl işlediğine ilişkin sorusuna ise üzerinden uzun zaman geçtiği için ayrıntıları hatırlamadığını, sisteme dahil olmak istemediğinden reklam sektöründen çekildiğini söyledi.