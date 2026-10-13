Pahalı hediye ve para talebi iddiaları gölgesinde istifa! ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevini bıraktı
ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle için Washington'da ipler koptu. “Pahalı hediyeler kabul ettiği” ve “yönetim yetkililerine erişim karşılığında para talep ettiği” iddialarıyla gündeme gelen Guilfoyle, Beyaz Saray'ın istifa çağrısının ardından görevini bıraktı. İddiaları reddeden Guilfoyle'a Trump'tan ise “Hakkında okuduklarım hoşuma gitmedi” çıkışı geldi.
ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Beyaz Saray'ın istifasını istemesinin ardından görevinin sona erdiğini açıkladı. Hakkında "pahalı hediyeler kabul ettiği ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep ettiği" yönünde iddialar bulunan Guilfoyle, suçlamaları reddederken ABD Başkanı Donald Trump, "Hakkında okuduklarım hoşuma gitmedi." dedi.
Guilfoyle, X hesabından yaptığı paylaşımda, Atina Büyükelçiliği görevini kendisine verdikleri için Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.
Görev süresi boyunca Trump'ın "Önce Amerika" politikasını ilerletmek, ABD-Yunanistan ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek için çalıştığını belirten Guilfoyle, özellikle enerji alanında atılan adımların altını çizdi.
BEYAZ SARAY'DAN İSTİFA TALEBİ
Guilfoyle'un görevden ayrılması, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamanın ardından geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, Guilfoyle'dan istifa etmesinin istendiğini belirterek, "Kendisi ekip için harika bir insandı ve kendisine bol şanslar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kararın arka planında ise Guilfoyle hakkında ABD basınına yansıyan iddialar yer aldı. Büyükelçinin pahalı hediyeler ve çeşitli hizmetler kabul ettiği, Trump yönetimindeki isimlere erişim sağlama karşılığında para talep ettiği öne sürüldü. Ayrıca büyük miktardaki kredi kartı borcunun ödenmesi karşılığında yönetimdeki nüfuzunu kullanmayı teklif ettiği ve bir Yunan yetkiliyi tehdit ettiği iddia edildi.
TRUMP: HAKKINDA OKUDUKLARIM HOŞUMA GİTMEDİ
Trump, Guilfoyle'un görevde kalıp kalmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Bunu değerlendiriyoruz. Evet, memnun değiliz." demişti.
İstifanın ardından konuşan Trump bu kez, "Kendisi orada iyi bir iş çıkarıyordu ama hakkında okuduklarım hoşuma gitmedi." ifadelerini kullandı.
Guilfoyle'un oğluyla uzun yıllardır arkadaş olduğunu da belirten Trump, bunun Guilfoyle'un "aileden biri" olduğu anlamına gelmediğini söyledi.
İDDİALARI REDDETTİ
Guilfoyle ise hakkındaki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu savundu. Adını, itibarını ve dürüstlüğünü koruyacağını belirten Guilfoyle, asılsız olduğunu ifade ettiği iddiaların yıllara dayanan kamu hizmetini gölgelemesine izin vermeyeceğini kaydetti.
Trump ve Rubio'ya duyduğu saygının devam ettiğini vurgulayan Guilfoyle, Trump'ın siyasi çizgisine desteğini sürdüreceğini belirterek, "Büyükelçilik görevim sona eriyor olsa da Başkan Trump'a, 'Önce Amerika' hareketine ve sevdiğim ülkeme olan bağlılığım asla sona ermeyecek." ifadelerini kullandı.
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