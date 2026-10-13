Görev süresi boyunca Trump'ın "Önce Amerika" politikasını ilerletmek, ABD-Yunanistan ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmek için çalıştığını belirten Guilfoyle, özellikle enerji alanında atılan adımların altını çizdi.

Guilfoyle, X hesabından yaptığı paylaşımda, Atina Büyükelçiliği görevini kendisine verdikleri için Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Beyaz Saray'ın istifasını istemesinin ardından görevinin sona erdiğini açıkladı. Hakkında "pahalı hediyeler kabul ettiği ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep ettiği" yönünde iddialar bulunan Guilfoyle, suçlamaları reddederken ABD Başkanı Donald Trump, "Hakkında okuduklarım hoşuma gitmedi." dedi.

Hakkındaki hediye ve para talebi iddialarını reddeden Guilfoyle, Trump’a desteğini sürdüreceğini söyledi. (Foto:AA)

BEYAZ SARAY'DAN İSTİFA TALEBİ

Guilfoyle'un görevden ayrılması, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamanın ardından geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, Guilfoyle'dan istifa etmesinin istendiğini belirterek, "Kendisi ekip için harika bir insandı ve kendisine bol şanslar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kararın arka planında ise Guilfoyle hakkında ABD basınına yansıyan iddialar yer aldı. Büyükelçinin pahalı hediyeler ve çeşitli hizmetler kabul ettiği, Trump yönetimindeki isimlere erişim sağlama karşılığında para talep ettiği öne sürüldü. Ayrıca büyük miktardaki kredi kartı borcunun ödenmesi karşılığında yönetimdeki nüfuzunu kullanmayı teklif ettiği ve bir Yunan yetkiliyi tehdit ettiği iddia edildi.

TRUMP: HAKKINDA OKUDUKLARIM HOŞUMA GİTMEDİ

Trump, Guilfoyle'un görevde kalıp kalmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Bunu değerlendiriyoruz. Evet, memnun değiliz." demişti.

İstifanın ardından konuşan Trump bu kez, "Kendisi orada iyi bir iş çıkarıyordu ama hakkında okuduklarım hoşuma gitmedi." ifadelerini kullandı.

Guilfoyle'un oğluyla uzun yıllardır arkadaş olduğunu da belirten Trump, bunun Guilfoyle'un "aileden biri" olduğu anlamına gelmediğini söyledi.