Okan Buruk orta sahada direnci artırmak istediklerini söyledi. (Fotoğraf: AA)

"BARIŞ'I DA RİSKE ETMEK İSTEMEDİM"

Değişiklik tercihlerinin devamında Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın durumunu da değerlendirdiklerini belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devamında da Barış'ı da riske etmek istemedim. Lucas da oyundan çıkınca Nhaga ile değiştirdik. Bu nedenle Deniz'i oynatamadık. 90 dakika Osimhen oynadı."