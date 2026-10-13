ÖZEL: Okan Buruk açıkladı! Barcelona maçında Deniz Gül'ü oynatmama sebebi orta saha
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz'ün Deniz Gül'le ilgili sorusunu yanıtladı. Buruk, 3-1'in ardından yaptığı orta saha değişikliklerinin nedenini açıklarken genç santrforla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona ile karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinden 4-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçerken Barcelona, Joao Cancelo'nun golüyle ilk yarıda eşitliği sağladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, Fermin Lopez ve Anthony Gordon'ın golleriyle skoru kısa sürede 3-1'e taşıdı. Karim Adeyemi'nin golüyle farkı üçe çıkaran Katalan ekibi, karşılaşmayı 4-1 kazandı.
FİZİKSEL DÜŞÜŞ YANITI
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Takvim Spor Sorumlusu Görkem Ağgündüz, Okan Buruk'a, "3-1'den sonra değişiklik haklarınızı orta sahadan yana kullandınız, Deniz Gül'e şans vermediniz. Bunun nedeni neydi?" sorusunu yöneltti.
Buruk, oyuncularındaki yorgunluğa ve orta sahada yaşanan fiziksel düşüşe dikkat çekti.
"ÖNDE DİRENCİ ARTIRABİLMEK ADINA LESLEY'İ ALDIK"
Okan Buruk soruya şu yanıtı verdi:
"Yorgunluklar oldu. Özellikle orta sahada. Lemina'nın maç eksiği var. Batrakov ile de konuştuğumuzda devre arasında yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyun da 3-1'e gelince önde direnci artırabilmek adına Lesley'i aldık Torreira'nın yanına. Direnci artırmamız gerekiyordu. Rakip ataklarını sıklaştırmaya başlamıştı."
"BARIŞ'I DA RİSKE ETMEK İSTEMEDİM"
Değişiklik tercihlerinin devamında Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın durumunu da değerlendirdiklerini belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devamında da Barış'ı da riske etmek istemedim. Lucas da oyundan çıkınca Nhaga ile değiştirdik. Bu nedenle Deniz'i oynatamadık. 90 dakika Osimhen oynadı."
DENİZ GÜL İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Okan Buruk, Deniz Gül hakkındaki değerlendirmesinde ise genç santrforun gelişimine vurgu yaptı.
"Eğer kendisini geliştirebilirsek Türk futbolu iyi bir santrfor kazanacak. Kendisiyle çalışmaktan memnunum."
Böylece Buruk, Barcelona karşılaşmasında Deniz Gül'e süre vermemesinin nedenini orta sahadaki yorgunluk, takımın fiziksel direncini artırma ihtiyacı ve yaptığı zorunlu değişikliklerle açıkladı.