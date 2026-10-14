İNGİLTERE'DE DE KAYYUMLUK OLDU Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere'deki ana ticari varlığı olan Select Fashion (Genus UK Ltd.), kamuoyuna sunulanın aksine uzun yıllar devam eden kronik finansal krizler, borç yapılandırma süreçleri ve yasal takip işlemleriyle gündeme geldi. Markanın ayağa kaldırıldığı yönündeki beyanlara karşın, şirketin operasyonel süreçte ağır mali yükümlülüklerini karşılayamayarak birden fazla kez borç yapılandırması (CVA) ve iflas idaresine (administration/liquidation) girmek zorunda kaldığı resmi kayıtlarda yer alıyor. Select Fashion, 2018 yılında satış hedeflerinin belirgin şekilde altında kalması nedeniyle borç yapılandırmasına gitmek durumunda kaldı. Şirket, Mayıs 2019'da resmi olarak kayyum/iflas idaresine (administration) devredildi. Yurt dışına kaçan Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarılırken, şirketlerine TMSF kayyumu atandı. Mangırı kesilen Ekremci Halk TVden Kılıçdaroğluna sansür tepkisi! Cafer Mahiroğlundan bomba iddia: Youtuberlara 150 bin lira verip... Mangırı kesilen Ekremci Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na 'sansür' tepkisi! Cafer Mahiroğlu'ndan bomba iddia: Youtuber'lara 150 bin lira verip...

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN MAHİROĞLU İTİRAFI: PARAVAN ORTAKLIK KURDUK Cafer Mahiroğlu hakkındaki en somut itiraf, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan ceza yiyen Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli makamlara sunduğu beyanatlar oldu. Aktaş, kamu ihalelerine katılım yeterliliğini kaybeden şirketlerin ihale süreçlerine dahil olabilmek amacıyla Cafer Mahiroğlu ile temasa geçtiklerini deşifre etti. İtirafçı Aktaş, "Kamu ihalelerine katılım yeterliliğini kaybeden şirketler, ihale süreçlerine dahil olabilmek amacıyla Cafer Mahiroğlu ile temasa geçti ve paravan ortaklık yapıları kurduk." dedi. Operasyonel şirket rollerini anlatan Aktaş, "Teminat ve teklif mektupları Hanzade A.Ş. üzerinden sunuldu. Bu operasyon için şirket yöneticisini Antalya'ya gönderdim." ifadelerini kullandı. Organizasyonun Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka ve Cafer Mahiroğlu ortaklığında siyasi yönlendirmeler doğrultusunda yürütüldüğü iddia edilirken, sürece ilişkin ödeme dekontları soruşturma dosyasına delil olarak girdi. Halk TV soruşturmasında Cafer Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı. CHP yandaşı Halk TVnin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı! CHP yandaşı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı!