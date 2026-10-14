Ütü masasından medya patronluğuna jet yükseliş: Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kabarık dosyası
İngiltere’de konfeksiyon temizlikçiliğinden kısa sürede patronluğa tırmanan Cafer Mahiroğlu’nun kirli balonu patladı. Bütün şirketlerine kayyum atanan Mahiroğlu’nun sicili ortalığa saçıldı. Paravan ortaklıklar kurarak devlet ihalelerine sahte teklifler sunan, BUSTECH adında çakma şirketlerle belediye bütçesini rüşvet transferleriyle soyduğu iddia edilen Mahiroğlu, Deniz Baykal’ın amansız hastalığını fırsat bilip CHP’li yöneticilerin hisse oyunlarıyla Halk TV’ye çöktü. Muhalif habercilik maskesi arkasında CHP’den 80 milyona varan fonu kasasına indirdi. CHP yönetimi değişip para muslukları kesilince Kılıçdaroğlu cephesine yaylım ateşi açtı. Assos’un bakir kıyılarında mühür fekki yaparak kaçak restoran işleten Mahiroğlu, Sarıyer’deki villasına ruhsatsız kaçak kat çıkıp yakalanınca suçu ihale ettiği mühendise attı. Flash TV’ye çökmek için girilen kirli pazarlıklara kadar her attığı adımı skandalla sonuçlanan Cafer Mahiroğlu’nun İzmir’deki rüşvet ağından İngiltere’deki batık şirketlere kadar her yerde ayak izi çıkarken, firar ettiği Londra’dan yıllardır dönmüyor. Takvim, Mahiroğlu’nun karanlık hikayesinin perdesini aralıyor.
Kamu kaynaklarının sömürülmesi, belediyelere uzanan rüşvet ağları, kaçak yapılaşmalar, uluslararası kara para aklama mekanizmaları... Türkiye güne, işadamı ve medya patronu Cafer Mahiroğlu'nun merkezinde yer aldığı mali operasyonla uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma ile Mahiroğlu'nun geçmişindeki akçeli işleri, karanlık ilişkileri ve imar vurgunları yeniden gündeme geldi.
KİMDİR BU MAHİROĞLU
Cafer Mahiroğlu 1966 yılında Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Akpınar köyünde dünyaya geldi. Mahiroğlu, ilkokul ve ortaokul eğitimini Sivas'ta, lise eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. 1980'lerin sonuna doğru dil öğrenmek gayesiyle günümüzde firari olarak yaşadığı İngiltere'ye giden Mahiroğlu, iş hayatına konfeksiyon atölyelerinde temizlik ve ütücülük gibi alt düzey beden işleriyle başlangıç yaptı.
Kısa süre sonra el üstüne taşınan Mahiroğlu bir anda "girişimci" oldu.
Mahiroğlu, 1991 yılında Armondi Tekstil şirketini satın alarak Topshop, New Look, Dorothy Perkins, Tesco ve Evans gibi uluslararası markalara fason üretim gerçekleştirmeye başladı.
BATIKLAR ÜZERİNDEN İM"PARA"TORLUK
Mahiroğlu'nun ticari büyüme stratejisi, finansal dar boğaza giren ve iflasın eşiğine gelen markaları düşük bedellerle devralarak yeniden yapılandırmak üzerine kuruldu.
Bu doğrultuda 2007 yılında İngiltere merkezli kadın giyim perakende zinciri Select Fashion'ı satın aldı. 2017 yılında Türkiye'deki e-ticaret platformu Markafoni'yi yaklaşık 15 milyon dolar bedelle bünyesine kattı. Bu dijital yatırım uzun ömürlü olmadı.
Medya sektörüne adımı ise 2020 yılının Ocak ayında Halk TV'yi Deniz Baykal ve ailesinden devralmasıyla gerçekleşti. Takip eden dönemde Flash Haber TV'yi de gruba katmak üzere ihalelere katılarak medya alanındaki faaliyet alanını genişletmeye çalıştı.
İNGİLTERE'DE DE KAYYUMLUK OLDU
Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere'deki ana ticari varlığı olan Select Fashion (Genus UK Ltd.), kamuoyuna sunulanın aksine uzun yıllar devam eden kronik finansal krizler, borç yapılandırma süreçleri ve yasal takip işlemleriyle gündeme geldi.
Markanın ayağa kaldırıldığı yönündeki beyanlara karşın, şirketin operasyonel süreçte ağır mali yükümlülüklerini karşılayamayarak birden fazla kez borç yapılandırması (CVA) ve iflas idaresine (administration/liquidation) girmek zorunda kaldığı resmi kayıtlarda yer alıyor.
Select Fashion, 2018 yılında satış hedeflerinin belirgin şekilde altında kalması nedeniyle borç yapılandırmasına gitmek durumunda kaldı. Şirket, Mayıs 2019'da resmi olarak kayyum/iflas idaresine (administration) devredildi.
İflas idaresini yürüten Quantuma'nın hazırladığı bilançoya ve İngiltere Şirketler Evi (Companies House) verilerine göre, Mahiroğlu'nun şirketinin teminatsız alacaklılara olan toplam borcu 53,1 milyon sterlin olarak tespit edildi.
Borç kalemleri arasında gayrimenkul sahiplerine ödenmeyen 3,5 milyon sterlinlik kira borcu ile İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresine (HMRC) olan 1,7 milyon sterlini Katma Değer Vergisi (KDV) olmak üzere toplam 2,3 milyon sterlin tutarındaki vergi borcu çıktı.
Kapatılan mağazalarda çalışan personelin geriye dönük ödenmemiş ücretlerini ve tazminatlarını alamadığı gündeme geldi.
AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN MAHİROĞLU İTİRAFI: PARAVAN ORTAKLIK KURDUK
Cafer Mahiroğlu hakkındaki en somut itiraf, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan ceza yiyen Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli makamlara sunduğu beyanatlar oldu. Aktaş, kamu ihalelerine katılım yeterliliğini kaybeden şirketlerin ihale süreçlerine dahil olabilmek amacıyla Cafer Mahiroğlu ile temasa geçtiklerini deşifre etti.
İtirafçı Aktaş, "Kamu ihalelerine katılım yeterliliğini kaybeden şirketler, ihale süreçlerine dahil olabilmek amacıyla Cafer Mahiroğlu ile temasa geçti ve paravan ortaklık yapıları kurduk." dedi.
Operasyonel şirket rollerini anlatan Aktaş, "Teminat ve teklif mektupları Hanzade A.Ş. üzerinden sunuldu. Bu operasyon için şirket yöneticisini Antalya'ya gönderdim." ifadelerini kullandı.
Organizasyonun Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka ve Cafer Mahiroğlu ortaklığında siyasi yönlendirmeler doğrultusunda yürütüldüğü iddia edilirken, sürece ilişkin ödeme dekontları soruşturma dosyasına delil olarak girdi.
ŞİRKETLERİNE KAYYUM
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim sabahı eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Dosya kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi yakalandı.
Gözaltı kararı bulunan kişilerden 4'ünün yurt dışında, 1'inin cezaevinde olduğu, 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.
Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi, ilişkili olduğu tüm şirketlere el konularak yönetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) kayyum olarak devredildi.
Operasyon kapsamında Mali Polis ekiplerince Halk TV'nin merkez binasında arama yapıldı, yayın sistemlerine müdahale edilerek canlı yayın akışı kesildi.
İZMİR İHALELERİNDE MİLYONLUK RÜŞVET ÇARKI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler,
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki nüfuzunu kullanarak doğrudan haksız kazanç mekanizması kurguladığını gösterdi.
Mahiroğlu'nun, BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı, şirket yönetimini kendi belirlediği gölge isimlere devrettiği saptandı.
Şirket üzerinden yürütülen belediye ihalelerinde, işlerin gerçek maliyetinin çok üzerinde fahiş fiyatlandırmalar yapıldığı belirlendi.
Adli incelemelerde, ihale süreçleriyle doğrudan bağlantılı 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen haksız kazançların, Mahiroğlu'na ait şirketler ağına aktarılarak sistem içinde eritildiği değerlendirildi.
SARIYER'DE KAÇAK VİLLA
Kamu otoritesini hiçe sayan Mahiroğlu'nun imar mevzuatına aykırı kaçak yapılaşma sicili de oldukça kabarık.
Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer Kireçburnu'nda 4 milyon 500 bin dolar ödeyerek satın aldığı Boğaz manzaralı lüks villada gerçekleştirdiği imar aykırılıkları bilirkişi raporlarıyla belgelendi.
Villanın bodrum katına izinsiz olarak 297 metrekarelik kapalı alan eklendi, binanın orijinal çatısı tamamen kaldırılarak 122 metrekare büyüklüğünde ruhsatsız kaçak kat inşa edildi.
Yapıya toplamda yaklaşık 400 metrekarelik imara aykırı kapalı alan kazandırıldı.
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan Mahiroğlu, "Çatı katı düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmiyordum. Tüm sorumluluk görevlendirdiğim mühendistedir." dedi.
Mahkeme, sunulan deliller doğrultusunda Mahiroğlu'nu imar kirliliğine neden olma suçundan 2 kez 2 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından cezayı 1 yıl 8 aya indirip Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verdi.
SİT ARAZİSİNE LÜKS RESTORAN
Benzer kaçak yapılaşma süreci Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde yaşandı.
2. Derece Doğal SİT alanı sınırları içerisinde yer alan arazi, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 20 yıllığına kiralandı.
Mahiroğlu, arazide bulunan eski yapıyı yıkarak kıyı kenar çizgisini ihlal etti, kaçak olarak lüks restoran inşa etti.
Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri, tesisi mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu.
Fakat idari mühür izinsiz şekilde sökülerek tesis faaliyete geçirildi.
Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, yapının Kıyı Kanunu kapsamında ilk 50 metrede kalması nedeniyle mevzuata açıkça aykırı olduğu vurgulandı.
Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi, izinsiz sökülen mühür nedeniyle savcılığa mühür fekki suç duyurusunda bulunuldu, kaçak tesisin kaldırılması için yıkım kararı alındı.
HALK TV'Yİ DEVRALDIĞI SÜREÇ ŞAİBELİ
Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından devralınması süreci, kanalın kurucu kadroları tarafından adli yargıya taşındı.
CHP Eski Saymanı Mahmut Yıldız'ın yakınları ve Deniz Baykal'ın varisleri aleyhine hisse devrinin iptali davası açıldı.
Dava dilekçesinde, Halk TV şirket hisselerinin parti hizmetinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak geçici süreliğine Deniz Baykal'a verildiği, ancak Deniz Baykal'ın rahatsızlığının fırsat bilinerek kızı Aslı Baykal tarafından hisselerin para karşılığında Cafer Mahiroğlu'nun eniştesine satıldığı iddia edildi.
CHP'DEN KASAYA 80 MİLYON
CHP Genel Merkezi ile Halk TV arasında yürütülen faturalı ticari ilişkiler, kanalın partiden 80 milyon TL fon sağladığı yönündeki iddialar sözde "muhalif medya" argümanını çökertti.
Yaşadıkları editoryal anlaşmazlığı dile getiren Mahiroğlu, "Bizi destekleyin yoksa gereği yapılır diyorlar." dedi.
Mahiroğlu, "Kanalı devraldığımda CHP ile aylık 100 bin ABD doları tutarında faturalı yayın saati sözleşmesi bulunuyordu. Ancak yayın içeriğine ve konuk listelerine müdahale edilmek istenmesi nedeniyle bu anlaşmayı tek taraflı iptal edip yeniledim." ifadelerini kullandı.
CHP'YE HER AY 1,5 MİLYONLUK FATURA
Aylık fatura akışına dikkat çeken Mahiroğlu, "2023 seçim öncesinde aylık 1 milyon 120 bin TL, 2024 başı itibarıyla ise aylık 1 milyon 500 bin TL tutarında fatura kestik. Kamuoyuna yansıyan 80 milyon TL rakamı, ancak 5,5 yıllık süreçte kesilen tüm faturaların yekünü olabilir. Bu tutar kanalın toplam bütçesinin yüzde 5'inden bile az oranı temsil ediyor." diye konuştu.
SEÇİMDE SADECE 10 MİLYON YİYEBİLMİŞ
Seçim bütçesi dağılımını eleştiren Mahiroğlu, "2023 seçim döneminde CHP'nin 730 milyon TL'lik genel reklam bütçesinden Halk TV'ye yalnızca 10 milyon TL pay ayrıldı. Diğer TV kanallarına 30-35 milyon TL aktarıldı. Kanalımız finansal olarak haksızlığa uğradı." dedi.
FLASH'A ÇÖKME GİRİŞİMİ
Mahiroğlu'nun medya sektöründeki nüfuzunu artırma stratejisi doğrultusunda ihale aşamasındaki Flash (Haber) TV'ye teklif verdi.
Satış sürecinin siyasi veya ticari tehditler nedeniyle engellendiğini savunan Mahiroğlu, aynı dönemde Uğur Dündar, Enver Aysever ve Faruk Bildirici gibi tanınmış gazetecilerle kanalın sahipliği, editoryal bağımsızlığı ve yayın çizgisi üzerinden kamuoyuna yansıyan polemikler yaşadı.
KARANLIK FİNANS TRAFİĞİ MASAK RAPORUNDA
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanarak adli makamlara teslim edilen raporda, Mahiroğlu ve ilişkili yapılar arasındaki devasa finansal hareketler detaylı olarak analiz edildi. Mahiroğlu'nun ortak, yönetici veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin toplam finansal işlem hacmi 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 TL olarak kayıtlara geçti.
Şahsi banka hesaplarına 459 ayrı işlemle 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 TL para girişi sağlanırken, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 TL finansal çıkış yapıldı. Beyan edilen resmi gelir düzeyi ile fiilen edinilen malvarlığı değerleri arasındaki uçurum, finansal hareketlerin meşru ticari faaliyetlerle açıklanamayacağını ortaya koydu.
Özellikle birinci derece yakınlar ve şirketler üzerinden yürütülen yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri, ihale usulsüzlüklerinden elde edilen fonların yurt dışına aktarılarak aklanmaya çalışıldığına dair güçlü adli karineler oluşturdu.
LONDRA'YA KAÇTI
Hakkında çıkarılan yakalama kararlarına ve yürütülen soruşturmaların öncesinde Cafer Mahiroğlu, 10 Mart 2025'te İngiltere'ye firar etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ayrı soruşturma kapsamında da "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranan Cafer Mahiroğlu'nun Türkiye'ye dönmemesi, "firar" tartışmalarının alevlendirdi.
Yaklaşık 35 yıldır İngiltere'de ikamet ettiğini iddia eden Mahiroğlu, sosyal medya hesapları ve basın röportajları aracılığıyla hakkındaki firar iddialarına karşı savunma yapmış fakat ifade vermek için dahi Türkiye'ye dönmemekte ısrar ediyor.
SAHİBİ FİRARDA OLUP KENDİ ÜLKESİNDE YAYIN YAPAN TEK KANAL
Cafer Mahiroğlu son dönemde CHP yönetiminin şaibeli kurultay davasıyla değişmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yaylım ateşi açmasıyla gündeme gelmişti.
Özgür Özel yönetiminin görevinin düşmesiyle partiden para akışı kesilen Mahiroğlu, Kılıçdaroğlu'na muhalif tutum sergilemişti.
Kılıçdaroğlu, 9 Ekim'de KRT TV'de katıldığı programda şunları söylemişti:
"Sahibi (Cafer Mahiroğlu) yabancı bir ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalı dünyanın hangi ülkesinde var?
Günün 24 saati yalan haber yapıyorlar. İzlemiyorum ben. Olmaz, doğru haber vereceksiniz. Bizim arkadaşlarımız RTÜK'e, 'Bu yalandır' diye bildirdiler. RTÜK, 'Bizim görev alanımıza girmez' diye bir yazı yazdı. Görev alanına girmiyorsa istediği gibi yayın yapsın"
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