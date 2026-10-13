UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ankara'da taksici dehşeti! Araçtan inen yolcuyu vurdu: Durumu kritik

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G., kendisini bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı. Eşyalarını bagajdan alıp binaya yöneldiği sırada vurulan S.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan S.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ankara'da taksici dehşeti! Araçtan inen yolcuyu vurdu: Durumu kritik

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G., kendisini evine bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı.

DURUMU KRİTİK

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen S.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara’da evine gelen S.G., taksiden indikten sonra silahlı saldırıya uğradı. (Fotoğraf: DHA)Ankara’da evine gelen S.G., taksiden indikten sonra silahlı saldırıya uğradı. (Fotoğraf: DHA)

S.G.'nin taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de “Ayağıma bastın” tartışması hayatını değiştirdi: Beyin hasarı alan çocuğun ailesinden adalet çağrısı
SONRAKİ HABER

Karar günü öncesi aileden çağrı
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler