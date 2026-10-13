Ankara'da taksici dehşeti! Araçtan inen yolcuyu vurdu: Durumu kritik
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G., kendisini bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı. Eşyalarını bagajdan alıp binaya yöneldiği sırada vurulan S.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan S.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Giriş Tarihi:
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G., kendisini evine bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı.
DURUMU KRİTİK
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen S.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
S.G.'nin taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam