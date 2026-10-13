Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, alışveriş yaptıktan sonra taksiyle evine gelen S.G., kendisini evine bırakan ve kimliği henüz belirlenemeyen taksicinin silahlı saldırısına uğradı.