Sarı-lacivertliler, geride kalan 307 maçta 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 418 kez havalandırırken 427 gol yedi.

Daha önce oynadığı 41 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 23 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 43 gol atıp kalesinde 71 gol gördü.



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en başarılı performansını 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale yükselerek gerçekleştirdi. O sezon Chelsea'yi İstanbul'da 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, İngiltere'deki rövanşı 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele eden Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanının ardından üçüncü hafta maçında 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak.

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