Fenerbahçe Villa Park'ta 3 puan peşinde! İsmail Kartal'dan 'kazanan 11' kararı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk oluyor. İngiliz ekibiyle daha önce oynadığı 3 maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, Villa Park'ta hem rakibine karşı ilk galibiyetini almak hem de Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez 3 puanla tanışmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu maç öncesinde kazanan 11'i bozmama kararı aldı. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra dönen Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde Aston Villa ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Villa Park'ta oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenirken dördüncü hakem Peter Kralovic olacak.
Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonundaki ilk maçında Roma ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, İngiltere deplasmanına 1 puanla gidiyor.
Aston Villa ise ilk hafta Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
MERT MÜLDÜR YOK, LUKAKU'NUN DURUMU BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan Mert Müldür, İngiltere kafilesine dahil edilmedi.
Sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.
Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecine giren Belçikalı golcü, son antrenmanda takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Sağlık sorununun ciddi olmadığı belirtilen Lukaku, teknik direktör İsmail Kartal tarafından 23 kişilik kamp kadrosuna alındı.
Ancak deneyimli forvetin Aston Villa karşısında süre alıp alamayacağı henüz kesinleşmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedoo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Greenwood, Vedat.
ASTON VILLA İLE DÖRDÜNCÜ RANDEVU
Fenerbahçe, Aston Villa ile Avrupa kupalarında dördüncü kez karşılaşacak.
İki ekip arasında daha önce oynanan 3 müsabakanın tamamını İngiliz temsilcisi kazandı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı.
İlk kez 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımdan Aston Villa, sahasındaki mücadeleyi 4-0, İstanbul'daki rövanşı ise 2-0 kazandı.
Taraflar son olarak 22 Ocak 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştı. Kadıköy'de oynanan mücadeleden Aston Villa 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin İngiliz takımlarına karşı genel performansında da rakiplerinin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, bugüne kadar İngiltere temsilcileriyle oynadığı 23 resmi maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
Bu karşılaşmalarda 18 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 42 gol gördü.
İngiliz ekiplerine karşı en önemli galibiyetlerinden birini 1996-1997 sezonunda Manchester United deplasmanında alan Fenerbahçe, Elvir Bolic'in golüyle rakibini 1-0 yenerek İngiliz ekibinin Avrupa kupalarındaki 40 yıllık iç saha yenilmezliğini sona erdirmişti.
AVRUPA KUPALARINDA 308. MAÇ
Aston Villa karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 308. sınavı olacak.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 307 maçta 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 418 kez havalandırırken 427 gol yedi.
Şampiyonlar Ligi'nde yedinci sezonunu geçiren Fenerbahçe, organizasyondaki 42. maçına çıkacak.
Daha önce oynadığı 41 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 23 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 43 gol atıp kalesinde 71 gol gördü.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en başarılı performansını 2007-2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale yükselerek gerçekleştirdi. O sezon Chelsea'yi İstanbul'da 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, İngiltere'deki rövanşı 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında mücadele eden Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanının ardından üçüncü hafta maçında 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak.