Kariyer yolculuğu boyunca pop, romantik folk ve rock gibi farklı müzik tarzlarını başarıyla harmanlayan usta isim, ilk 45'lik plağını 1964 yılında dinleyicilerin beğenisine sundu. Yabancı dildeki bestelere yazdığı Türkçe sözler ve kendine has özgün ses rengiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi.

UNUTULMAZ ESERLER VE JÜBİLE HAYALİ Sanatçı, "Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı", "Kara Tren" ve "Bekledim Yine" gibi ikonikleşen şarkılarıyla nesiller boyu unutulmayacak izler bıraktı. Sanat yaşamı süresince çok sayıda albüme imza atarken, usta şair Attilâ İlhan'ın ölümsüz şiirlerini de besteleyerek müzikseverlerle buluşturdu.