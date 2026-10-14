"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" şarkıları yetim kaldı! Sanatçı Alpay yaşamını yitirdi
"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi Türk pop müziğine damga vuran unutulmaz eserleriyle tanınan usta sanatçı Alpay, 91 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk pop müziğinin duayen isimlerinden, sesi ve yorumuyla yıllara meydan okuyan usta müzisyen Alpay'dan acı haber geldi. 91 yaşında hayata gözlerini yuman efsane sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.
ACI HABERİ BORA GENCER DUYURDU
Alpay'ın ölüm haberini müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gencer, usta sanatçının ardından yayımladığı mesajda, "Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.
MÜZİK HAYATINA HUKUK FAKÜLTESİNDE İLK ADIM
17 Temmuz 1935 tarihinde Ankara'da doğan gerçek adıyla Alpay Nazikioğlu, Türk pop müziğinin şekillenmesinde büyük rol oynayan isimlerden biri oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimi sırasında sanat dünyasına ilgi duyan Alpay, profesyonel müzik yolculuğuna 1960'lı yılların başında adım attı.
Kariyer yolculuğu boyunca pop, romantik folk ve rock gibi farklı müzik tarzlarını başarıyla harmanlayan usta isim, ilk 45'lik plağını 1964 yılında dinleyicilerin beğenisine sundu. Yabancı dildeki bestelere yazdığı Türkçe sözler ve kendine has özgün ses rengiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi.
UNUTULMAZ ESERLER VE JÜBİLE HAYALİ
Sanatçı, "Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı", "Kara Tren" ve "Bekledim Yine" gibi ikonikleşen şarkılarıyla nesiller boyu unutulmayacak izler bıraktı. Sanat yaşamı süresince çok sayıda albüme imza atarken, usta şair Attilâ İlhan'ın ölümsüz şiirlerini de besteleyerek müzikseverlerle buluşturdu.
Türk pop müziğinin dönüşüm süreçlerine bizzat tanıklık eden sanatçı, 2024 yılında gerçekleştirdiği son röportajlarında geçmiş kariyerini değerlendirmiş ve müzik hayatını görkemli bir jübile konseriyle taçlandırmak istediğini ifade etmişti.