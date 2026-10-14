FİRARİ SAHİBİ KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI Kayyum yönetimi sabah saatlerinde polis ekipleriyle binaya girerken haberi yurt dışında firari olan Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu duyurdu. Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Mahiroğlu, "Butlan lideri Kılıçdaroglu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de." ifadelerini kullanarak CHP yönetimini hedef aldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK İFTİRA



Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise diktatör iftirasıyla Başkan Erdoğan'ı suçladı. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı tarihin en büyük yolsuzluklarından birinin yaşandığı İBB davasını siyasi ilan eden Özel, "Tam da Türkiye'nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar." diyerek bağımsız yargıyı hedef aldı. Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir.

Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler.

Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken….

Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken…

Tam da Türkiye'nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV'ye kayyım atadılar.

Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR!

Halk TV'nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız.

Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler.

Türkiye bu kötülüğü yenecek.

Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK!"

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