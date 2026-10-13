Yıllarca pazarda tezgah açan Naciye Teyze en kazançlı satışını Var Mısın Yok Musun'da yaptı!
Çocuk yaşta okulu bırakıp 40 yıl pazarlarda alın teri döken Mersinli Naciye Teyze, emeklilik hayaliyle katıldığı Var Mısın Yok Musun'a damga vurdu. İlk turda milyonluk kutuları kaybederek herkesi korkutan 57 yaşındaki yarışmacı, hem düğününden beri hiç krem sürmeden koruduğu cildinin mutfaktaki sırrıyla hem de kızı ile arkadaşları arasında kaldığı kader anında bankayı ters köşe yapan hamlesiyle Esra Erol'u bile hayran bıraktı.
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasının yeni bölümünde Mersinli üretici ve sosyal medya fenomeni 57 yaşındaki Naciye Şahin yarıştı.
Yılların emeğini emeklilikle taçlandırmak için 18 numaralı kutusuyla masaya oturan Naciye Teyze, altıncı turda bankanın sunduğu 1 milyon 400 bin TL'lik teklifi kabul etti. Gecenin sonunda kutusundan 25 bin TL çıkan yarışmacı, yaptığı bu anlaşmayla büyük ödülün ve hediye çekinin sahibi oldu.
NACİYE TEYZENİN HAYAT HİKAYESİ
1969 yılında Mersin'in Mezitli ilçesinde Yörük bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Naciye Şahin, çocuk yaşta okulu bırakarak kardeşlerini büyüttü. Çiftçiliği ata mesleği gören ve 18 yaşında evlenen Şahin, eşiyle birlikte yıllarca pazarlarda kendi ürettikleri meyve ve sebzeleri sattı.
Bugün hala kadın üretici pazarlarında tezgâh açan Naciye Teyze, bir yandan da oğluyla birlikte sosyal medyada yüz binlerce kişinin takip ettiği içerikler üretiyor. Kamera önünde olma hayalini sosyal medya hesabıyla gerçekleştiren yarışmacı, yılların yorgunluğunu rahat bir emeklilikle taçlandırmak için yarışmaya katıldı.
İLK TURDA KIRMIZI KUTULAR AÇILDI
Yarışmanın ilk turunda 5 milyon TL ve 1 milyon TL'lik iki büyük kırmızı kutunun açılması stüdyoda kısa süreli bir gerginlik yarattı. Ancak para ağacındaki diğer kırmızıların durduğunu gören Naciye Teyze umudunu hiç kaybetmedi.
Bankanın 18 numaralı kutu için sunduğu 40 bin TL'lik ilk teklife teşekkür etti ve "Şimdi daha erken, biraz yarışayım" diyerek kırmızı butona basıp "Yokum" dedi.
Hemen ardından 4 numaralı kutuyu açmak üzere söz alan Amasyalı yarışmacı Çağla, Naciye Teyze'yi anneannesine benzettiğini söyleyerek bir mani okudu:
Kutu kutu açılır, içinden paralar saçılır, kırmızılar bana küser, maviler bana bayılır.
Yarışma temposunun arasında eşi Şinasi Bey'i çok özlediğini belirten Naciye Teyze, sadece gelinlerinin yanına çocuk bakmaya gittiğinde ayrı kaldıklarını anlattı. Eşinin bu ayrılıklarda kendisini dakikada bir aradığını söylemesi stüdyoda gülümsemelere yol açtı.
40 YILLIK EVLİLİĞİNDEN SÖZ ETTİ
Naciye Şahin'in yıllara meydan okuyan evliliğine dair paylaştığı rakamlar dikkat çekti:
- 15 yaş: Eşi Şinasi Bey ile nişanlandığı yaş.
- 18 yaş: Çiftin dünyaevine girdiği yaş.
- 20 Mart 1988: Stüdyoda ekrana yansıtılan gençlik ve düğün fotoğrafının çekildiği tarih.
- 40 yıl: Her şeyim dediği eşiyle geride bıraktığı evlilik süresi.
- 10-15 gün: Gelinlerinin yanına gittiğinde eşinden ayrı kaldığı en uzun süre.
Ekrana gelen 1988 yılına ait gelinlikli fotoğrafıyla büyük beğeni toplayan Naciye Teyze, düğün gününden sonra bir daha hiç kuaföre gitmediğini ve makyaj yapmadığını söyledi.
Yüzüne nemlendirici dahil hiçbir krem sürmediğini anlatan yarışmacının doğal cilt bakım sırrını ise Kübra açıkladı. Yüzüne düzenli olarak zeytinyağı sürdüğünü belirten Naciye Teyze, salata yaparken soyduğu salatalık ve domates kabuklarını da cildine uyguladığını ifade etti.Var Mısın Yok Musun'da Naciye Teyze'den bakım sırrı ve kutu kararı
Gözeneksiz cildiyle dikkat çeken yarışmacıya Esra Erol, "Gergef gibi maşallah. Siz akşam beni görün salatalıklarla" diyerek espri yaptı.
Banka, Naciye Teyze'nin 18 numaralı kutusunu satın almak için tam 1 milyon 400 bin TL teklif etti. Dev rakamın ardından Naciye Teyze, yarışmacı arkadaşlarından fikir aldı.
Zeynep, Fatih, Kardelen, Nuriye, Laura, Murat ve Mustafa başta olmak üzere birçok yarışmacı, açılacak iki kutuda 5 milyon TL ile 3 milyon TL'nin çıkması halinde teklifin dörtte birine düşeceğini hatırlatarak risk almamasını önerdi.
Yarışmacılardan Zeynel bir tur daha gidilebileceğini söylese de vebal almak istemediğini belirtti. Kübra ise 2 numaralı kutuda 25 bin TL, 12 numaralı kutuda 750 bin TL ve annesinin kutusunda 3 milyon TL olduğunu tahmin ettiğini, ancak alıp gitmek isterse de kararına saygı duyduğunu dile getirdi.
Tüm görüşleri dinledikten sonra son sözü söyleyen Naciye Teyze, "Burada 5 milyon da olsa ne sizi riske sokarım ne kendimi. Bu para da benim işimi görür" diyerek kırmızı butona bastı ve "Varım" dedi.
Gerilim müziği ve geri sayım eşliğinde açılan kutudan 25 bin TL çıktı. Gecenin sonunda ortaya çıkan tablo Naciye Teyze'nin başarısını gözler önüne serdi:
- 40.000 TL: Bankanın birinci turda sunduğu ve Naciye Teyze'nin reddettiği ilk teklif.
- 1.400.000 TL: Altıncı turda kabul edilen büyük banka teklifi.
- 25.000 TL: Satılan 18 numaralı kutunun içinden çıkan gerçek tutar.
25 bin TL'lik kutusunu 1 milyon 400 bin TL'ye satarak gecenin en kazançlı anlaşmasına imza atan Naciye Teyze, ayrıca bir de hediye çeki kazandı. Esra Erol, çalışkanlığı ve aile sevgisiyle tüm gençlere örnek olduğu için yarışmacıya teşekkür etti.
Naciye Teyze ise ekran başındaki izleyicilere ve sosyal medya takipçilerine "Dünyadaki herkes doğru dürüst olsun, kötülük istemiyorum" mesajını vererek alkışlar eşliğinde yarışmaya veda etti.