1969 yılında Mersin'in Mezitli ilçesinde Yörük bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Naciye Şahin, çocuk yaşta okulu bırakarak kardeşlerini büyüttü. Çiftçiliği ata mesleği gören ve 18 yaşında evlenen Şahin, eşiyle birlikte yıllarca pazarlarda kendi ürettikleri meyve ve sebzeleri sattı.

Bugün hala kadın üretici pazarlarında tezgâh açan Naciye Teyze, bir yandan da oğluyla birlikte sosyal medyada yüz binlerce kişinin takip ettiği içerikler üretiyor. Kamera önünde olma hayalini sosyal medya hesabıyla gerçekleştiren yarışmacı, yılların yorgunluğunu rahat bir emeklilikle taçlandırmak için yarışmaya katıldı.

İLK TURDA KIRMIZI KUTULAR AÇILDI

Yarışmanın ilk turunda 5 milyon TL ve 1 milyon TL'lik iki büyük kırmızı kutunun açılması stüdyoda kısa süreli bir gerginlik yarattı. Ancak para ağacındaki diğer kırmızıların durduğunu gören Naciye Teyze umudunu hiç kaybetmedi.

Bankanın 18 numaralı kutu için sunduğu 40 bin TL'lik ilk teklife teşekkür etti ve "Şimdi daha erken, biraz yarışayım" diyerek kırmızı butona basıp "Yokum" dedi.