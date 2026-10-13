Erkan Petekkaya'nın "Yürüyemeyen kadın" sözü olay olmuştu! Hülya Avşar sessizliğini o paylaşımla bozdu
Hülya Avşar’ın sahneye yürüdüğü anlara ait görüntülere oyuncu Erkan Petekkaya’nın "Yürüyemeyen kadın" yorumunu yapması magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede tartışmaya dönüşen konunun ardından sessizliğini bozan Hülya Avşar, meslektaşına esprili ve yapıcı bir mesaj göndererek gerilimi sonlandırdı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın sahneye doğru adımladığı anların yer aldığı bir video sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı.
Ayakkabısının azizliği nedeniyle hızlı ve dengeli adımlarla yürümeye çalışan Avşar'ın o görüntüleri binlerce etkileşim alırken, oyuncu Erkan Petekkaya'nın videonun altına yazdığı yorum sosyal medyayı adeta ikiye böldü.
"YÜRÜYEMEYEN KADIN" YORUMU SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Erkan Petekkaya, meslektaşının gündem olan videosunun altına "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" ifadelerini içeren bir yorum bıraktı.
Petekkaya'nın bu sözleri kısa sürede hem sosyal medya kullanıcılarının hem de sanat dünyasının dikkatini çekti ve çeşitli tepkileri beraberinde getirdi.
DEMET AKALIN: "ERKAN BABA KESİN HACKLENDİ"
Gündeme oturan yorumun ardından şarkıcı Demet Akalın da konuya kayıtsız kalamadı. Erkan Petekkaya'nın böyle bir ifade kullanmasına oldukça şaşıran Akalın, ünlü oyuncunun durduk yere kimseye sataşmayacağını savunarak "Erkan baba kesin hacklendi, sataşacak biri değil sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
HÜLYA AVŞAR'DAN YANIT: "SAKIN ÜZÜLME"
Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Hülya Avşar, konuyla ilgili çıkan bir haberi sosyal medya hesabından paylaşarak Erkan Petekkaya'ya doğrudan seslendi.
Yaşananları bir polemiğe dönüştürmek yerine son derece sakin, esprili ve sevecen bir dille yanıt vermeyi tercih eden Avşar kızı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Erkan Petekkaya'cığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup kollayan herkese teşekkür ediyorum."
Hülya Avşar'ın bu yapıcı ve eğlenceli yaklaşımı, sosyal medyada büyüyen tartışmayı tatlıya bağladı.