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Erkan Petekkaya'nın "Yürüyemeyen kadın" sözü olay olmuştu! Hülya Avşar sessizliğini o paylaşımla bozdu

Hülya Avşar’ın sahneye yürüdüğü anlara ait görüntülere oyuncu Erkan Petekkaya’nın "Yürüyemeyen kadın" yorumunu yapması magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede tartışmaya dönüşen konunun ardından sessizliğini bozan Hülya Avşar, meslektaşına esprili ve yapıcı bir mesaj göndererek gerilimi sonlandırdı.

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Erkan Petekkaya'nın "Yürüyemeyen kadın" sözü olay olmuştu! Hülya Avşar sessizliğini o paylaşımla bozdu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın sahneye doğru adımladığı anların yer aldığı bir video sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı.

Avşar’ın videosuna ʺYürüyemeyen kadınʺ yorumunu yapan Erkan Petekkaya'nın sözleri magazin gündeminde tartışma başlattı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Avşar’ın videosuna ʺYürüyemeyen kadınʺ yorumunu yapan Erkan Petekkaya'nın sözleri magazin gündeminde tartışma başlattı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Ayakkabısının azizliği nedeniyle hızlı ve dengeli adımlarla yürümeye çalışan Avşar'ın o görüntüleri binlerce etkileşim alırken, oyuncu Erkan Petekkaya'nın videonun altına yazdığı yorum sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Hülya Avşar’ın sahneye doğru hızlı adımlarla yürüdüğü anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Hülya Avşar’ın sahneye doğru hızlı adımlarla yürüdüğü anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"YÜRÜYEMEYEN KADIN" YORUMU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Erkan Petekkaya, meslektaşının gündem olan videosunun altına "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" ifadelerini içeren bir yorum bıraktı.

Petekkaya'nın bu sözleri kısa sürede hem sosyal medya kullanıcılarının hem de sanat dünyasının dikkatini çekti ve çeşitli tepkileri beraberinde getirdi.

Tartışmaya dahil olan Demet Akalın, Erkan Petekkaya'nın hesabının hacklenmiş olabileceğini belirterek şaşkınlığını dile getirdi.Tartışmaya dahil olan Demet Akalın, Erkan Petekkaya'nın hesabının hacklenmiş olabileceğini belirterek şaşkınlığını dile getirdi.

DEMET AKALIN: "ERKAN BABA KESİN HACKLENDİ"

Gündeme oturan yorumun ardından şarkıcı Demet Akalın da konuya kayıtsız kalamadı. Erkan Petekkaya'nın böyle bir ifade kullanmasına oldukça şaşıran Akalın, ünlü oyuncunun durduk yere kimseye sataşmayacağını savunarak "Erkan baba kesin hacklendi, sataşacak biri değil sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sessizliğini bozan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polemiği büyütmeden esprili bir dille sonlandırdı.Sessizliğini bozan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polemiği büyütmeden esprili bir dille sonlandırdı.

HÜLYA AVŞAR'DAN YANIT: "SAKIN ÜZÜLME"

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Hülya Avşar, konuyla ilgili çıkan bir haberi sosyal medya hesabından paylaşarak Erkan Petekkaya'ya doğrudan seslendi.

Erkan Petekkaya’ya ʺSakın üzülme, ben çok eğlendimʺ sözleriyle seslenen Hülya Avşar, sevecen tavrıyla dikkat çekti..Erkan Petekkaya’ya ʺSakın üzülme, ben çok eğlendimʺ sözleriyle seslenen Hülya Avşar, sevecen tavrıyla dikkat çekti..

Yaşananları bir polemiğe dönüştürmek yerine son derece sakin, esprili ve sevecen bir dille yanıt vermeyi tercih eden Avşar kızı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erkan Petekkaya'cığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup kollayan herkese teşekkür ediyorum."

Ayakkabısının azizliği nedeniyle hızlı yürümeye çalışan ünlü sanatçı, kendisini savunan ve koruyup kollayan takipçilerine de teşekkür etti.Ayakkabısının azizliği nedeniyle hızlı yürümeye çalışan ünlü sanatçı, kendisini savunan ve koruyup kollayan takipçilerine de teşekkür etti.

Hülya Avşar'ın bu yapıcı ve eğlenceli yaklaşımı, sosyal medyada büyüyen tartışmayı tatlıya bağladı.

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