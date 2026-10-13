Ünlü sanatçı Hülya Avşar 'ın sahneye doğru adımladığı anların yer aldığı bir video sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı.

Ayakkabısının azizliği nedeniyle hızlı ve dengeli adımlarla yürümeye çalışan Avşar'ın o görüntüleri binlerce etkileşim alırken, oyuncu Erkan Petekkaya'nın videonun altına yazdığı yorum sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Hülya Avşar’ın sahneye doğru hızlı adımlarla yürüdüğü anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"YÜRÜYEMEYEN KADIN" YORUMU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Erkan Petekkaya, meslektaşının gündem olan videosunun altına "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" ifadelerini içeren bir yorum bıraktı.

Petekkaya'nın bu sözleri kısa sürede hem sosyal medya kullanıcılarının hem de sanat dünyasının dikkatini çekti ve çeşitli tepkileri beraberinde getirdi.