Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV ve Cafer Mahiroğlu sözleri yeniden gündem oldu: 24 saat yalan haber
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama soruşturması kapsamında Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV'ye kayyum atandı. Operasyonun ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanal ve Mahiroğlu hakkındaki sözleri yeniden gündeme geldi. Firari Mahiroğlu'nun yurt dışında bulunmasını "Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor?" sözleriyle sorgulayan Kılıçdaroğlu, Halk TV'yi de "Günün 24 saati yalan haber yapıyor." diyerek eleştirmişti.
Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanal ve Mahiroğlu hakkındaki sözleri yeniden gündeme geldi.
MAHİROĞLU'NA RÜŞVET VE İHALE SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama soruşturması kapsamında firari iş insanı Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 kişi gözaltına alındı.
Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden haksız menfaat sağladığı, fahiş fiyatlarla 14.4 milyon lira kayıtsız rüşvet ödemesi yaptırdığı ve şahsi hesaplarında milyarlarca liralık finansal hareketlilik ile yurt dışı SWIFT transferleri bulunduğu tespit edildi.
HALK TV'YE KAYYUM ATANDI
Hakkında arama kaydı olan ve 10 Mart 2025'te yurt dışına kaçtığı belirlenen Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere Sulh Ceza Hakımliği kararıyla el konulurken, sahibi olduğu Halk TV'ye de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı; kararın ardından mali polisin arama yaptığı kanal bant yayınına geçti.
MAHİROĞLU KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ
Halk TV'nin sahibi firari Cafer Mahiroğlu, kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ekibine gönderme yaparak, "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN CAFER MAHİROĞLU VE HALK TV SÖZLERİ GÜNDEMDE
Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Ekim'de katıldığı KRT yayınında söylediği sözler gündem oldu.
Kılıçdaroğlu, Cafer Mahiroğlu'nu eleştirerek Halk TV'nin 24 saat yalan haber yaptığını söyledi.
"NİYE TÜRKİYE'YE GELMİYOR?"
Mahiroğlu'nun Türkiye'ye gelmemesini sorgulayan Kılıçdaroğlu, "Halk TV var, biliyorsunuz. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Hangi ülkesinde var?" dedi.
"24 SAAT YALAN HABER"
Kanalın sürekli yalan haber yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Günün 24 saati yalan haber yapıyor. Günün 24 saati. İzlemiyorum ben. Olmaz, olmaz. Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor." Kılıçdaroğlu, RTÜK'e yapılan şikayete de değinerek kurumun "kendilerine konunun görev alanına girmediği" yönünde yazı yazdığını öne sürdü.