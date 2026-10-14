Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturma kapsamında Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanal ve Mahiroğlu hakkındaki sözleri yeniden gündeme geldi. Cafer Mahiroğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada 11 gözaltı (Foto: DHA) MAHİROĞLU'NA RÜŞVET VE İHALE SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama soruşturması kapsamında firari iş insanı Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 kişi gözaltına alındı.

Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden haksız menfaat sağladığı, fahiş fiyatlarla 14.4 milyon lira kayıtsız rüşvet ödemesi yaptırdığı ve şahsi hesaplarında milyarlarca liralık finansal hareketlilik ile yurt dışı SWIFT transferleri bulunduğu tespit edildi. HALK TV'YE KAYYUM ATANDI

Hakkında arama kaydı olan ve 10 Mart 2025'te yurt dışına kaçtığı belirlenen Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere Sulh Ceza Hakımliği kararıyla el konulurken, sahibi olduğu Halk TV'ye de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı; kararın ardından mali polisin arama yaptığı kanal bant yayınına geçti. Cafer Mahiroğlunun şirketlerine kayyum! Halk TV de listede: 11 şüpheli gözaltında! 30 milyarlık para trafiği MAHİROĞLU KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

Halk TV'nin sahibi firari Cafer Mahiroğlu, kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ekibine gönderme yaparak, "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de" ifadelerini kullandı.