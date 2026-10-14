Özellikle Üzümcü'nün 175 bin liraya ulaştığı öne sürülen maaşı dikkat çekerken, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve tiyatro faaliyetlerinin İzmir halkına ne ölçüde ulaştığı soruları tartışmaların odağına yerleşti.

Levent Üzümcü ve beraberindeki isimlerin görevlerinden ayrılmasıyla birlikte atama süreçleri, maaşlar ve belediyenin kültür-sanat harcamaları yeniden gündeme taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Levent Üzümcü ve 9 yönetim kurulu üyesinin istifası, sanattan ziyade bütçe ve makam tartışmalarını ön plana çıkardı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Günaydın'dan İlker Gezici 13 Ekim 2026 tarihli köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de tiyatro sahnesinin önünde perde kapanırken arkasında bambaşka bir oyun oynanıyormuş meğer! Yıllardır dillerinden düşürmedikleri emek, adalet, halkın iradesi ve saray karşıtlığı söylemlerinin, sıra kendi koltuklarına gelince nasıl da buharlaştığını görmek için yeni bir oyuna gerek kalmadı.

Siyasi dengeler değişti, koltuklar sarsıldı, istifalar peş peşe geldi. Şimdi sormak gerekiyor: Bunca gürültünün ortasında gerçekten savunulan şey sanat mıydı, yoksa makamın, maaşın ve imtiyazların devamı mı? Yıllardır bu köşeden özellikle İzmir sahnelerinde dönen tiyatroları (!) yazmaya çalıştım.