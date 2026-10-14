Beşiktaş Ocak'ta iki yıldız transferi için düğmeye bastı!
Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Nicolas Raskin ve West Ham United'ın savunmacısı Konstantinos Mavropanos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim, iki oyuncunun transferini ocak ayında sonuçlandırmayı hedefliyor. Belçikalı yıldızın transferi için Trossard devreye girecek.
Ara transfer döneminde orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, iki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Nicolas Raskin ve Konstantinos Mavropanos için kulüpleriyle görüşmeye hazırlanıyor.
RASKIN İÇİN DÖRDÜNCÜ KEZ HAREKETE GEÇİLDİ
Beşiktaş, daha önce üç kez transfer etmek istediği Nicolas Raskin için yeniden devreye girdi.
Özellikle geçtiğimiz yaz siyah-beyazlı formayı giymeye yaklaşan Belçikalı orta sahanın transferi son aşamada gerçekleşmemişti.
Rangers ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euroluk bonservis bedeli konuşuluyor.
Raskin'in kulübüyle yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle İskoç ekibinin ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın transferde Leandro Trossard faktörünü de kullanmayı planladığı belirtildi.
Belçikalı futbolcunun vatandaşı Raskin'e kulüp ve Türkiye hakkında bilgi vererek transfer sürecine katkı sağlaması amaçlanıyor.
MAVROPANOS'U TRİBÜNDEN TAKİP ETTİLER
Siyah-beyazlıların savunma hattı için belirlediği hedef ise West Ham United forması giyen Konstantinos Mavropanos oldu.
Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın, 28 yaşındaki Yunan stoperi Almanya ile Yunanistan arasında oynanan karşılaşmada tribünden takip ettiği öğrenildi.
Yönetimin, oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla ocak ayında İngiliz kulübüyle temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi.
West Ham United ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Mavropanos'un güncel piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro.
Yunanistan Milli Takımı'nda 46 karşılaşmada görev yapan deneyimli savunmacı, 2 gol kaydetti.