Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Nicolas Raskin ve Konstantinos Mavropanos için kulüpleriyle görüşmeye hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş , iki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldı.



RASKIN İÇİN DÖRDÜNCÜ KEZ HAREKETE GEÇİLDİ

Beşiktaş, daha önce üç kez transfer etmek istediği Nicolas Raskin için yeniden devreye girdi.

Özellikle geçtiğimiz yaz siyah-beyazlı formayı giymeye yaklaşan Belçikalı orta sahanın transferi son aşamada gerçekleşmemişti.