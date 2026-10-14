ABD Başkanı Donald Trump , Grönland 'da büyük ölçekli petrol, gaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu söyledi.

Trump Grönland'da arama faaliyetlerinin başlayacağını duyurdu. Fotoğraf: Reuters

ABD GRÖNLAND'DA ARAMA FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR

Trump Grönlanda'da yapılacak olan aramalara ilişkin ayrıntı vermedi ancak açıklamasında "Kolayca elde edilebilir petrol miktarının dünyadaki neredeyse tüm karalardakinden çok daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar var." dedi.

ABD, Danimarka ve Grönland geçtiğimiz ay, Trump'ın stratejik konuma sahip ve maden zengini adanın kontrolünü ele geçirme yönündeki tekrarlayan tehditlerinin ardından yaşanan gerilimi sonlandırmayı amaçlayan bir anlaşma imzaladı.

Trump, Truth Social'daki paylaşımında, "A.B.D.'ye gelecekte yapılacak herhangi bir saldırının Grönland üzerinden geçmesi gerekecek. Savunmamız burada dronları, füzeleri ya da henüz tasarlanmamış diğer her türlü silahı rutin olarak düşürecektir." diye ekledi.