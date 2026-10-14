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Meclis'te siyah bantlı protesto! Yeni Parti milletvekillerinden Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki

Yeni Parti milletvekilleri, Halk TV'ye kayyum atanmasına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak tepki gösterdi. Protestonun ardından hakkında ihale yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları bulunan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat açıklamalarda bulundu. Karabat, İBB davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu savunurken, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kanala yönelik operasyonun siyasi olduğunu ileri sürdü.

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Meclis'te siyah bantlı protesto! Yeni Parti milletvekillerinden Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki

Yeni Parti milletvekilleri Meclis'teki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda akılalmaz bir protestoya imza attı.

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Yurt dışında bulunan firari Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmada Halk TV'ye kayyum atanmıştı.

Yeni Partili vekillerden siyah bant protestosu (Foto: Sosyal medya)Yeni Partili vekillerden siyah bant protestosu (Foto: Sosyal medya)

SİYAH BANT EYLEMİ

Bağımsız yargının aldığı karara tepki gösteren vekiller komisyon görüşmeleri öncesi ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak eylem gerçekleştirdi.

Meclis'ten siyah bantlı Halk TV protestosu (Foto: Sosyal medya)Meclis'ten siyah bantlı Halk TV protestosu (Foto: Sosyal medya)

İBB DAVASINDA YARGILANAN İMAMOĞLU'NU SAVUNDU

Protestonun ardından hakkında ihale yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları bulunan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İBB'deki davada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu savundu.

İhale ve rüşvet iddialarını görmezden gelen Karabat, İmamoğlu ve Mahiroğlu'nu savundu. (Foto sosyal medya)İhale ve rüşvet iddialarını görmezden gelen Karabat, İmamoğlu ve Mahiroğlu'nu savundu. (Foto sosyal medya)



14,4 MİLYONLUK RÜŞVETİ GÖRMEZDEN GELDİ

Mahiroğlu soruşturmasındaki 30,3 milyar liralık işlem hacmi ve 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi iddialarını görmezden gelen Karabat, kanala yapılan operasyonun siyasi olduğunu iddia etti.

İmamoğlu'nun kaldığı oteldeki kameralar bantlanmıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)İmamoğlu'nun kaldığı oteldeki kameralar bantlanmıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

OTELDE KAMERALAR BANTLANMIŞTI

Bilindiği gibi İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı oteldeki güvenlik kameraları bantlanmıştı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otelde yaptığı 22 toplantının yalnızca üçünde güvenlik kameralarının bantlanarak kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlunun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlunun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı

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Meclis'te siyah bantlı protesto! Yeni Parti milletvekillerinden Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki-6 Meclis'te siyah bantlı protesto! Yeni Parti milletvekillerinden Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki-7 Meclis'te siyah bantlı protesto! Yeni Parti milletvekillerinden Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki-8

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