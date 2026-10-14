İhale ve rüşvet iddialarını görmezden gelen Karabat, İmamoğlu ve Mahiroğlu'nu savundu. (Foto sosyal medya)





14,4 MİLYONLUK RÜŞVETİ GÖRMEZDEN GELDİ



Mahiroğlu soruşturmasındaki 30,3 milyar liralık işlem hacmi ve 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi iddialarını görmezden gelen Karabat, kanala yapılan operasyonun siyasi olduğunu iddia etti.