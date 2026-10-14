Meclis'te siyah bantlı protesto! Yeni Parti milletvekillerinden Halk TV'ye kayyum atanmasına tepki
Yeni Parti milletvekilleri, Halk TV'ye kayyum atanmasına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak tepki gösterdi. Protestonun ardından hakkında ihale yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları bulunan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat açıklamalarda bulundu. Karabat, İBB davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu savunurken, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kanala yönelik operasyonun siyasi olduğunu ileri sürdü.
Yeni Parti milletvekilleri Meclis'teki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda akılalmaz bir protestoya imza attı.
Meclis'te siyah bantlı Halk TV eylemi
Yurt dışında bulunan firari Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmada Halk TV'ye kayyum atanmıştı.
SİYAH BANT EYLEMİ
Bağımsız yargının aldığı karara tepki gösteren vekiller komisyon görüşmeleri öncesi ağızlarına ve gözlerine siyah bant takarak eylem gerçekleştirdi.
İBB DAVASINDA YARGILANAN İMAMOĞLU'NU SAVUNDU
Protestonun ardından hakkında ihale yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları bulunan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İBB'deki davada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu savundu.
14,4 MİLYONLUK RÜŞVETİ GÖRMEZDEN GELDİ
Mahiroğlu soruşturmasındaki 30,3 milyar liralık işlem hacmi ve 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi iddialarını görmezden gelen Karabat, kanala yapılan operasyonun siyasi olduğunu iddia etti.
OTELDE KAMERALAR BANTLANMIŞTI
Bilindiği gibi İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı oteldeki güvenlik kameraları bantlanmıştı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otelde yaptığı 22 toplantının yalnızca üçünde güvenlik kameralarının bantlanarak kapatıldığı ortaya çıkmıştı.