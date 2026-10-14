İran’a yeni saldırı iddiası! Trump-Netanyahu görüşmesinin perde arkası ortaya atıldı
ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu’nun, İsrail ve ABD’deki seçimler öncesi İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü öne sürüldü. Görüşmelerde İran’ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alınmasının konuşulduğu iddia edilirken, Beyaz Saray söz konusu görüşme iddiasını yalanladı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ile ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü öne sürüldü.
Görüşmenin ardından ABD ve İsrail ordularının olası bir saldırı ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, Beyaz Saray söz konusu iddiayı yalanladı.
TRUMP İLE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlenmesi ihtimali ele alındı.
Netanyahu'nun görüşme sırasında, İran'ın nükleer programını yeniden kurmak amacıyla endişe verici adımlar attığını gösterdiğini öne sürdüğü istihbaratla ilgili kaygılarını Trump'a ilettiği belirtildi.
ABD VE İSRAİL ORDULARI TEYAKKUZ HALİNDE
Söz konusu görüşmenin, Trump'ın İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağını açıklamasından önce gerçekleştiği aktarıldı.
Haberde, hem ABD hem de İsrail ordularının, Trump'ın fikrini değiştirme ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu ileri sürüldü.
İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir kaynak, Netanyahu'nun yeniden harekete geçmek istediği izlenimi verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bibi (Netanyahu) yeniden harekete geçmek istiyor gibi görünüyor. Bu konuyu Trump ile birkaç kez konuştu ve Trump, 'Sen bilirsin Bibi, hadi hazırlıklarını yap.' dedi. Ama aslında kesin bir taahhüt yok. 'Hadi hazırlıklarını yap.' demek, belki şimdi, belki sonra, belki de hiç anlamına gelebilir."
SON İKİ HAFTADA BİRDEN FAZLA GÖRÜŞME
Kaynaklar, Trump ile Netanyahu'nun son iki hafta içinde İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi konusunda birkaç kez görüştüğünü öne sürdü.
Netanyahu'nun bu görüşmelerde Trump'a, İran'ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alınmasından söz ettiği aktarıldı.
İsrailli bir yetkili, Trump'ın başlangıçta saldırıların sürdürülmesi konusunda istekli olduğunu ancak daha sonra konuya daha temkinli yaklaşmaya başladığını söyledi.
ABD'li bir yetkili ise Trump'ın bu konuda zaman zaman farklı tutumlar sergilediğini ifade etti.
YENİ SALDIRI İHTİMALİ TOPLANTILARDA GÜNDEME GELDİ
Yetkililer, Netanyahu'nun son günlerde danışmanlarıyla yaptığı toplantılarda İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin Trump tarafından gündeme getirildiğini söylediğini aktardı.
Netanyahu'nun, böyle bir durumda Trump'ın İsrail'den saldırılara katılmasını istediğini danışmanlarıyla paylaştığı belirtildi.
HEGSETH SALDIRILARIN SÜRMESİNİ DESTEKLİYOR
Kaynaklara göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesinin en güçlü destekçileri arasında yer alıyor.
Buna karşılık Trump'ın birçok danışmanının mevcut aşamada İran üzerindeki ekonomik baskının devam ettirilmesinden yana olduğu ifade edildi.
İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANININ "SEÇİM" ENDİŞESİ
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li mevkidaşı Dan Caine ile yaptığı görüşmede, İran'a gelecek üç hafta içinde tam kapsamlı saldırıların başlatılması ihtimalini ele aldığı öne sürüldü.
Kaynaklar, Zamir'in İran'ın olası bir saldırıya karşılık vereceğini göz önünde bulundurarak savaşın yeniden başlamasının İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği yönündeki endişesini dile getirdiğini aktardı.
ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE BELİRSİZLİK
Kaynaklar, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Bir kaynak, müzakere sürecinin tamamen sona ermediğini ancak aktif şekilde sürdüğünün de söylenemeyeceğini belirterek, "Müzakereler tam anlamıyla durmuş değil ama tam anlamıyla devam ediyor da denemez. Biz sadece burada baskı yapmaya devam ediyoruz ve karşı tarafta daha aklı başında kişilerin galip geleceğine dair bir inanç var." ifadelerini kullandı.
ABD'li bir başka kaynak ise İran tarafının, Trump'ın kamuoyundaki baskı ve ara seçimler nedeniyle geri adım atacağını düşündüğünü ancak Trump'ın bunun böyle olmadığını gösterdiğini söyledi.
BEYAZ SARAY İDDİAYI YALANLADI
Öte yandan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada Trump ile Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi konusunu görüşmediğini söyledi.
Yetkili, "Trump, İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise "Başbakan, Başkan Trump ve üst düzey ABD'li yetkililer ile sürekli iletişimini sürdürüyor ve bu konuda bir yorum yapmıyoruz." denildi.