Görüşmede, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlenmesi ihtimali ele alındı.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından ABD ve İsrail ordularının olası bir saldırı ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, Beyaz Saray söz konusu iddiayı yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ile ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü öne sürüldü.

Trump ile Netanyahu’nun İran’a yönelik olası yeni saldırı seçeneğini görüştüğü öne sürüldü.(Foto: AA)

ABD VE İSRAİL ORDULARI TEYAKKUZ HALİNDE

Söz konusu görüşmenin, Trump'ın İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağını açıklamasından önce gerçekleştiği aktarıldı.

Haberde, hem ABD hem de İsrail ordularının, Trump'ın fikrini değiştirme ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu ileri sürüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir kaynak, Netanyahu'nun yeniden harekete geçmek istediği izlenimi verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bibi (Netanyahu) yeniden harekete geçmek istiyor gibi görünüyor. Bu konuyu Trump ile birkaç kez konuştu ve Trump, 'Sen bilirsin Bibi, hadi hazırlıklarını yap.' dedi. Ama aslında kesin bir taahhüt yok. 'Hadi hazırlıklarını yap.' demek, belki şimdi, belki sonra, belki de hiç anlamına gelebilir."

SON İKİ HAFTADA BİRDEN FAZLA GÖRÜŞME

Kaynaklar, Trump ile Netanyahu'nun son iki hafta içinde İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi konusunda birkaç kez görüştüğünü öne sürdü.

Netanyahu'nun bu görüşmelerde Trump'a, İran'ın askeri ve nükleer tesislerinin hedef alınmasından söz ettiği aktarıldı.

İsrailli bir yetkili, Trump'ın başlangıçta saldırıların sürdürülmesi konusunda istekli olduğunu ancak daha sonra konuya daha temkinli yaklaşmaya başladığını söyledi.

ABD'li bir yetkili ise Trump'ın bu konuda zaman zaman farklı tutumlar sergilediğini ifade etti.

YENİ SALDIRI İHTİMALİ TOPLANTILARDA GÜNDEME GELDİ

Yetkililer, Netanyahu'nun son günlerde danışmanlarıyla yaptığı toplantılarda İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin Trump tarafından gündeme getirildiğini söylediğini aktardı.

Netanyahu'nun, böyle bir durumda Trump'ın İsrail'den saldırılara katılmasını istediğini danışmanlarıyla paylaştığı belirtildi.