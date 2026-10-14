MEVCUT HESAPLAR KAPATILACAK MI?

Daha önce açılmış hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar yaş doğrulaması yapılacak. 15 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak. Kapatılan hesaplara ait kişisel veriler, varsa itiraz süreci tamamlandıktan sonra, yoksa gecikmeksizin silinecek.

Çocukların sosyal medya hesaplarına yaş doğrulaması zorunluluğu geliyor.

KİMLERLE MESAJLAŞABİLECEKLER?

Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Hesaplar varsayılan olarak gizli olacak. Diğer kullanıcılar çocukların takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek. Böylece istenmeyen iletişim ve dijital taciz risklerinin azaltılması hedefleniyor.

AİLELER ÇOCUKLARININ HESAPLARINI DENETLEYEBİLECEK Mİ?

Evet. Sosyal medya şirketleri ebeveyn kontrol araçları sunmak zorunda olacak. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını yönetebilecek, günlük kullanım sürelerine sınır koyabilecek ve platformlardaki ücretli işlemler için izin mekanizmasını kullanabilecek.

ÇOCUKLARA HER İÇERİK GÖSTERİLEBİLECEK Mİ?

Hayır. Platformlar çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimini gözetmek zorunda olacak. Çocuklara sunulan içerik ve hizmetlerde yaşa uygunluk esas alınacak. Zararlı içeriklere karşı koruyucu tedbirler uygulanacak.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA SÜRE SINIRI GETİRİLECEK Mİ?

Düzenleme, bütün çocuklar için ortak bir günlük kullanım süresi belirlemiyor. Ancak sosyal medya platformları, ebeveynlerin çocuklarının günlük kullanım sürelerini sınırlandırabilmesine imkân sağlayacak araçlar sunmak zorunda olacak. Böylece aileler çocuklarının sosyal medyada geçirdiği zamanı kontrol edebilecek.

KURALLARA UYMAYAN PLATFORMLARA NE OLACAK?

Sosyal medya şirketleri yaş doğrulaması, çocuklara özgü hizmet ve ebeveyn kontrolü yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olacak. Kurallara aykırılık halinde ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanabilecek. Düzenlemeyle çocukların dijital ortamda korunmasında sorumluluk yalnızca ailelere değil, platformlara da yükleniyor.