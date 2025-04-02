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Okan Buruk ciddi özgüven kaybı yaşayan takımını derbi için motive etti: Yaptık yine yapacağız

Bu gece Fenerbahçe’yi mağlup ederek kara bulutları tamamen üzerinden atmak isteyen teknik direktör Okan Buruk dün futbolcularıyla 1 saat süren toplantı yaptı. Tecrübeli hoanın son 3 yılda Kadıköy’de oynanan derbileri izlettirdiği ve “Daha önce başardık. Yine başaracağız. Biz daha iyi takımız” dediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
Okan Buruk ciddi özgüven kaybı yaşayan takımını derbi için motive etti: Yaptık yine yapacağız

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Beşiktaş deplasmanında alınan yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisini fırsat olarak görüyor. Bu gece alınacak bir galibiyetle hem takımın üzerindeki kara bulutların tamamen dağılacağını düşünen tecrübeli hoca hem de şampiyonluk yarışında psikolojik olarak büyük bir avantaj yakalanacağına inanıyor.

Futbolcularıyla dünkü son taktik idmanın ardından 1 saat süren bir toplantı yapan Buruk'un öncelikle takımın ciddi şekilde düşen özgüvenini yerine getirmek için iddialı ifadeler kullandığı belirlendi. Başarılı teknik adamın son 3 sezonda Kadıköy'de oynanan lig derbilerini futbolcularına anlattığı ve "Burada son 3 maçta sadece 1 gol yedik. O da uydurma bir penaltı ile. 3'er golle 2 galibiyet aldık. Şartlar yine zordu ama başarmıştık. Şimdi yine başaracağız. Biz daha iyi takımız" dediği öğrenildi.

Futbolcularından sahada sakin kalmalarını isteyen Okan Buruk'un taktiksel olarak 120 dakikayı düşünen bir plan yaptığı da belirtildi. Tecrübeli hocanın özelilkle Fenerbahçe'nin kanat organizasyonlarını durduracak önlemler alacağı da ifade ediliyor.

OKAN BURUK'UN SÜRPRİZLERİ VAR
Buruk'un son idmanda Yunus yerine Sallai'yi 11'de denediği öğrenildi. Sağ kanatta Frankowski'yi oynatmayı düşünen Buruk, sağ bekte de Barış ya da Sallai'ye görev verecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe maçının 11'inde sürpriz değişikler yapmayı planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının son idmanda Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev yapan Yunus Akgün'ü kulübeye çektiği ve Macar futbolcu Sallai'yi ilk 11'de denediği öğrenildi. Buruk'un Polonyalı futbolcu Frankowski'yi de sağ bek yerine kanatta görevlendireceği ve bek pozisyonu için de Barış Alper ve Sallai ikilisinden birine şans vereceği de gelen bilgiler arasında. Deneyimli hocanın Kaan Ayhan'ı yedek bırakması bekleniyor.

JAKOBS BU KEZ KADRODA
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Senegalli sol bek Ismail Jakobs tedbir amaçlı Beşiktaş maçının kadrosunda yer almamıştı.25 yaşındaki futbolcunun bugün Fenerbahçe ile oynanacak derbinin kadrosunda olacağı ancak maça yedek başlayacağı öğrenildi.

ASLAN DEV MAÇA HAZIR
Sarı Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün Okan Buruk yönetiminde yaptığı idmanla noktaladı.

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