Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunda önemli bir yere sahip olan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Batı Karadeniz'deki yoğun mesaisini tamamladı. Batı Karadeniz'deki çalışmalarının ardından eylül ayında Trabzon Limanı'na gelen Barbaros Hayrettin Paşa, burada bakım ve onarım çalışmalarından geçti. Bakım ve onarım sürecini 24 Eylül'de tamamlayan gemi, ardından Doğu Karadeniz'e doğru hareket etti. Doğu Karadeniz'de petrol ve gaz mesaisi İLK DURAK TRABZON AÇIKLARI Barbaros Hayrettin Paşa, Doğu Karadeniz'deki çalışmalarına Trabzon açıklarında başladı. Yaklaşık iki gündür bölgede bulunan gemi, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik veri topluyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu da bölgedeki çalışmaları aktarırken, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Doğu Karadeniz'de sismik araştırmalarına başladığını bildirdi. DENİZ TABANININ JEOLOJİK YAPISI İNCELENECEK Barbaros Hayrettin Paşa, Türkiye açısından önemli sismik araştırma çalışmalarında kullanılıyor. Filyos Limanı'nı merkez olarak kullanan gemi, daha önce Zonguldak, Bartın ve Sakarya açıklarında sismik veri toplama çalışmaları gerçekleştirmişti. 24 Eylül'de bakım ve onarım sürecini tamamlayan gemi, ardından Trabzon açıklarına yönelerek Doğu Karadeniz'deki çalışmalarına başladı. İki boyutlu ve üç boyutlu sismik veri toplama kapasitesine sahip Barbaros Hayrettin Paşa ile deniz tabanının jeolojik yapısının incelenmesi ve bölgenin enerji potansiyelinin haritalandırılması hedefleniyor.

Barbaros Hayrettin Paşa, Batı Karadeniz’deki çalışmalarının ardından Doğu Karadeniz’de sismik araştırmalara başladı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) ROTA RİZE VE GİRESUN Trabzon açıklarındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Barbaros Hayrettin Paşa'nın Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarına geçmesi bekleniyor. Geminin daha sonra Giresun açıklarına ilerleyerek çalışmalarını burada sürdürmesi planlanıyor. Böylece Doğu Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz potansiyeline ilişkin kapsamlı bir haritalandırma yapılması hedefleniyor.