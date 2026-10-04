Trump "kalıcı saat" için bastırıyor! Türkiye 9 yıl önce yaptı... Temelini Berat Albayrak attı milyarlarca lira kasada kaldı
ABD Başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasını ABD genelinde kalıcı hale getirecek olan Güneş Işığı Koruma Yasası için Senatoya baskı yapıyor. Trump, saat değiştirme geleneğinin ülkeye büyük bir servete mal olduğunu savundu. Öte yandan ABD'nin uzun bir süredir tartıştığı "kalıcı saat" uygulamasını Türkiye 9 yıl önce hayata geçirdi. Temelleri Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atılan uygulama ile Ekim 2016-Mart 2025 döneminde 13 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandı. Milyarca lira kasada kaldı.
ABD'de uzun süredir tartışılan "kalıcı saat" uygulaması için Trump bastırıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasını ülke genelinde kalıcı hale getirecek olan Güneş Işığı Koruma Yasası'nın geçirilmesi için senatörlere çağrı yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Senato'daki Cumhuriyetçilerin, 'Saatlerin Değiştirilmesine Son Verin Yasası' olarak adlandırdığım ve resmi adıyla 'Güneş Işığı Koruma Yasası' olarak bilinen yasayı hayata geçirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
TRUMP O SENATÖRÜ HEDEF ALIP TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI
Saat değiştirme geleneğinin ülkeye büyük bir servete mal olduğunu savunan ABD Başkanı, Arkansas Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton'ı hedef aldı.
Trump, Cotton hakkında şunları yazdı:
"Arkansas'taki herkes, arkadaşım Tom Cotton'ın çok önemli bir yasayı engellediğini biliyor. Buna 'Güneş Işığı Koruma Yasası' veya 'Saatlerimizi Yılda İki Kez Değiştirmek İstemiyoruz Yasası' deniyor. Nedense Tom bu yasa tasarısını engelliyor ve Senato'da bunu yapmak çok kolay, sadece bir kişi yeterli! Tasarının ezici bir çoğunlukla, iki partinin de desteğiyle geçmesi gerekiyor"
Trump daha sonra Tom Cotton'ın telefon numarasını paylaştı.
Arkansas Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton başta olmak üzere bazı senatörler, kalıcı yaz saatinin özellikle kış aylarında çocukları ve sabah erken saatlerde işe gidenleri olumsuz etkileyeceğini savunuyor.
ABD Senatosu, Mart 2022'de yaz saati uygulamasının kalıcı hâle getirilmesini oy birliğiyle kabul etmiş ancak tasarı Temsilciler Meclisinde görüşülmediği için yasalaşamamıştı.
TÜRKİYE'DE TEMELİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILMIŞTI
Türkiye, ABD'de henüz yasama süreci devam eden kalıcı yaz saati uygulamasını 2016 yılında hayata geçirdi.
Uygulamanın temelleri, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atıldı. Saatlerin kış aylarında geri alınmasına son verilmesiyle gün ışığından daha uzun süre yararlanılması ve enerji tüketiminin azaltılması hedeflendi.
9 YILDA 13 MİLYAR KİLOVATSAAT TASARRUF
Kalıcı yaz saati uygulaması, Türkiye'nin enerji tasarrufunda önemli bir kazanıma dönüştü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekim 2016 ile Mart 2025 arasındaki dönemde yaklaşık 13 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandığını açıkladı.
MİLYARLARCA LİRA KASADA KALDI
Söz konusu tasarrufun güncel elektrik fiyatlarıyla ekonomik karşılığının yaklaşık 27 milyar liraya ulaştığı bildirildi.