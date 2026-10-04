Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklanırken, 2 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca; rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek ile suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü biçimde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular elde edildi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu bir yapının, irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli üzerinden bazı yargısal süreçleri maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde yönlendirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

Bakırköy'deki rüşvet ve suç örgütü soruşturmasında Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu dava da dosyada yer aldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 FİRARİYE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 şüpheli tutuklandı. Yurt dışında firari olduğu belirtilen 2 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dosyada isimleri geçen yargı mensupları Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 hâkim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca emekli bir Cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hâkim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Soruşturmanın kritik isimlerinden biri, eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimi B.K. oldu. Görevden uzaklaştırılan B.K., soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 3 Ekim 2026 tarihinde sevk edildiği nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince rüşvet suçundan tutuklandı. İki yargı mensubu hakkında da örgüte yardım ve rüşvete aracılık suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

İYİ PARTİLİ VEKİLİN DAVASI DA MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın taraf olduğu bir davaya ilişkin.

Dosyadaki bulgulara göre, İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile hâlen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan lehine sonuçlandırıldığı ve bu süreçte davaya bakan hâkim B.K.'ye maddi menfaat sağlandığı yönünde delillere ulaşıldı.



Milletvekili yönünden yürütülecek işlemler için dosya tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.