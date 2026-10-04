Tek mutfak 9 aldatıcı adres: Yemek siparişlerinde tüketiciyi kandıran firmaya bakanlıktan ağır yaptırım
Tek bir fiziki işletmeyle faaliyet göstermesine rağmen yemek platformlarında 9 farklı restoran ismi ve adresi kullanarak tüketicileri yanıltan Data Gurme Gıda'ya Reklam Kurulu tarafından 1 milyon 83 bin lira idari para cezası kesildi. Kurul, bu uygulamanın tüketicilerin satın alma kararlarını etkilediğini ve haksız rekabete yol açtığını belirtti.
Bir işletmenin sanal restoran zinciri oyunu Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Reklam Kurulu, mevcutta tek restoranı olmasına rağmen 9 farklı restoran ismiyle yemek platformlarından sipariş alan firmaya 1 milyon 83 bin lira idari para cezası uyguladı.
Data Gurme Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi adıyla faaliyetlerini sürdüren işletmenin yemek platformlarında 'Sushi Samba', 'Noodle Factory', 'Hirado Erişte Noodle', 'Mochi Japon Tatlısı', 'Ninja Akasaka Sushi', 'Mochi Turkey', 'Dragon Sushi Bar', 'Ayumi Sushi Bar' ve 'Japon Sokak Lezzetleri' isimleriyle yemek siparişi aldığı belirlendi.
TEK İŞLETME 9 AYRI ADRES
Reklam Kurulu yaptığı tespitlerde, şirkete ait fiilen tek bir restoran bulunmasına ve ticari faaliyetlerin bu restoran üzerinden yürütülmesine rağmen, yemek platformlarında farklı restoran isimleri ve adresleri ile farklı tüketici değerlendirme puanlarına yer verilmek suretiyle tüketiciler nezdinde birbirinden bağımsız birden fazla restoranın faaliyet gösterdiği yönünde bir izlenim oluşturulduğunu belirledi.
Ancak bahsi geçen restoranların yemek platformlarında belirtilen adreslerde fiilen mevcut olmadığı ve siparişlerin bu adreslerde faaliyet gösteren farklı restoranlar tarafından hazırlanarak tüketicilere gönderildiği yönünde bir algı oluşturulmasına karşın, şirketin ticari faaliyetlerini tek bir adres üzerinden yürüttüğü anlaşıldı.
Reklam Kurulu, işletmenin yemek platformlarında yaptığı 'farklı restoran' oyununun tüketicide yanıltıcı bir algı oluşturduğuna dikkat çekerek, bu durumun haksız rekabete yol açtığına karar verdi.
Gerçekte tek bir restoran olarak faaliyet gösterilmesine rağmen farklı restoran isimleri, adresleri ve tüketici değerlendirme puanları kullanılarak tüketiciler nezdinde birbirinden bağımsız birden fazla işletmenin faaliyet gösterdiği yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulduğunu açıklayan Reklam Kurulu, "Tüketicilerin satın alma kararlarının önemli ölçüde etkilendiği, bu hususlar çerçevesinde anılan ticari reklam ve uygulamaların tüketicileri aldatıcı nitelik teşkil ettiği ve haksız rekabete yol açtığı değerlendirilmiştir" açıklamasında bulundu. Bu sebeple Kurul, söz konusu işletmeye 1 milyon 83 bin lira idari para cezası kesti.
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