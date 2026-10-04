Bir işletmenin sanal restoran zinciri oyunu Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Reklam Kurulu, mevcutta tek restoranı olmasına rağmen 9 farklı restoran ismiyle yemek platformlarından sipariş alan firmaya 1 milyon 83 bin lira idari para cezası uyguladı.

TEK İŞLETME 9 AYRI ADRES

Reklam Kurulu yaptığı tespitlerde, şirkete ait fiilen tek bir restoran bulunmasına ve ticari faaliyetlerin bu restoran üzerinden yürütülmesine rağmen, yemek platformlarında farklı restoran isimleri ve adresleri ile farklı tüketici değerlendirme puanlarına yer verilmek suretiyle tüketiciler nezdinde birbirinden bağımsız birden fazla restoranın faaliyet gösterdiği yönünde bir izlenim oluşturulduğunu belirledi.

Sanal restoran oyunu deşifre oldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Ancak bahsi geçen restoranların yemek platformlarında belirtilen adreslerde fiilen mevcut olmadığı ve siparişlerin bu adreslerde faaliyet gösteren farklı restoranlar tarafından hazırlanarak tüketicilere gönderildiği yönünde bir algı oluşturulmasına karşın, şirketin ticari faaliyetlerini tek bir adres üzerinden yürüttüğü anlaşıldı.