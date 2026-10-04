İlyas Salman, Peygamber Efendimizi, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ı hedef almıştı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





PEYGAMBER EFENDİMİZİ VE HALİFELERİ HEDEF ALMIŞTI



Salman, daha önce de alenen alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ahlaksız sözlerle hedef almıştı.



İslam halifeleri Hz. Ömer ve Hz. Osman'a nefret kusmuştu.

Sözde sanatçı İlyas Salman'dan Peygamberimiz ve sahabesi için hadsiz sözler!



Sakal-ı Şerif'i kastederek "Kılda keramet olsa keçiler peygamber olurdu" diyen Salman "Ben herkesin önünde eğilmem, bakın Ömer'in önünde eğilmem, Osman'ın önünde eğilmem. Kim ne derse desin umrumda değil. Laf ile pilav içersen deniz yıkar yağ da benden" şeklinde konuşmuştu.

"BENİ YIKAMADAN GÖMÜN"



İlyas Salman "Cenazemde imam da Alevi dedesi de istemem beni yıkamadan gömün" demeciyle de hafızlarda yer tutuyor.