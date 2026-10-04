İlyas Salman "ahiretini" yaktı! Atatürk rozeti takıp imanın şartını hedef aldı: Salondaki güruh şuursuzca alkışladı
Yeşilçam'ın "Dolap Beygiri" İlyas Salman, iflah olmaz bir mukaddesat düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi. 33. Adana Altın Koza Film Festivalinde sahne alan Salman, Atatürk rozeti takıp imanın şartı olan ahiret gününü hedef aldı. İsim vermeden de devlete büyüklerine nefret kustu. O sırada salonda bulunan bir güruh fütursuzca bu rezil provokasyona alkış tuttu. Mezhepçi fitne tohumları eken sözde oyuncu daha önce de "Beni yıkamadan gömün" deyip Peygamber Efendimizi, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ı hedef almıştı.
Kutsal ve manevi değerlere karşıt tutumuyla bilinen ve "Beni yıkamadan gömün" sözleriyle hafızlarda yer edinen oyuncu İlyas Salman, bu kez de imanın 6 şartından biri olan ahiret gününü hedef aldı.
"ÇARPILDIM"
33. Adana Altın Koza Film Festivalinin ödül töreninde sahne alan 72 yaşındaki Salman, pıhtı atması sonucu geçirdiği felçle ilgili "Çenemde pıhtı attı. Daha doğrusu çarpıldım, birtakım kişiler dedi ki maneviyata inanmadığı için çarpıldı. Halbuki teğet geçti. Ankara'ya uğrayacaktı" açıklamasını yaptı.
DEVLET BÜYÜKLERİNE NEFRET KUSTU, SALONDAKİ GÜRUH ALKIŞLADI!
Salman'ın "Ankara'ya uğrayacaktı, teğet geçti" diyerek isim vermeden devlet büyüklerine nefret kustuğu görüldü.
İlyas Salman inanca ve devlete saldırdı
O sırada film festivalinde bulunan bir güruhun rezil sözlere alkış tuttuğu görüldü.
Skandal bununla da sınırlı kalmadı.
ATATÜRK ROZETİ TAKIP İMANIN ŞARTINI HEDEF ALDI!
Atatürk rozeti takip din düşmanlığı yapan İlyas Salman, İslam nefretini kendi kaleme aldığı satırlarla kürsüden zerk etti.
"Dünya gelmek varsa gitmek de var biliyorum ama gitmek istemiyorum" diyen Salman, "Çünkü kalıbım sığsa bile aklım sığmaz ahiretinize" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere ve ahiret gününe iman, İslam'da imanın temel 6 şartı.
İlyas Salman, "Ahiretinize aklım sığmaz" diyerek imanın şartını doğrudan hedef alması büyük tepki uyandırdı.
PEYGAMBER EFENDİMİZİ VE HALİFELERİ HEDEF ALMIŞTI
Salman, daha önce de alenen alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ahlaksız sözlerle hedef almıştı.
İslam halifeleri Hz. Ömer ve Hz. Osman'a nefret kusmuştu.
Sakal-ı Şerif'i kastederek "Kılda keramet olsa keçiler peygamber olurdu" diyen Salman "Ben herkesin önünde eğilmem, bakın Ömer'in önünde eğilmem, Osman'ın önünde eğilmem. Kim ne derse desin umrumda değil. Laf ile pilav içersen deniz yıkar yağ da benden" şeklinde konuşmuştu.
"BENİ YIKAMADAN GÖMÜN"
İlyas Salman "Cenazemde imam da Alevi dedesi de istemem beni yıkamadan gömün" demeciyle de hafızlarda yer tutuyor.
AZILI BİR MEZHEPÇİ!
Salman aynı zamanda azılı bir "mezhepçi"...
Kurtlar Vadisi'nde Zülfikar Ağa rolüyle hafızalarda yer edinen Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Salman'ın kendisine "Sen sünnisin. Seninle uğraşamam" dediğini anlattı.
"Ona hakkımı helal etmeyeceğim" dedi.