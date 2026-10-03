Ulusoy ise bu gerekçeye itiraz ederek kendi yaşıtlarının ve kendisinden 3-4 yaş büyük hakemlerin kadroda yer almaya devam ettiğini söyledi.

Ulusoy'un ifadesine göre Gündoğdu, bu soruya, "Yeni yapılanma çerçevesinde yaşından dolayı kadro dışı bıraktık." yanıtını verdi.

"Bu talimatlara göre Merkez Hakem Kurulu toplam 27 Süper Lig hakeminden sadece yüzde 20 oranında, yani 5-6 kişide değişim yapabilecekken, kadro belirleme kriterlerini hiçe sayarak 12 kişiyi değiştirdiler."

MHK Talimatı kapsamında kadrolarda belirli kriterlere göre en fazla yüzde 20 oranında değişiklik yapılabileceğini savunan Ulusoy, dönemin Süper Lig hakem kadrosunda 27 hakem bulunduğunu belirtti.

Ulusoy'un ifadesinde dikkat çektiği başlıklardan biri de dönemin Süper Lig hakem kadrosundaki değişiklikler oldu.

Ulusoy, 8 Mart 2022'de TFF'nin internet sitesinden yayımlanan klasman listesiyle herhangi bir klasmanda bulunmadığını öğrendiğini belirtti.

Dosyaya eklenen Tahkim Kurulu kararında da Ulusoy'un itirazının kabul edildiği ve MHK'nın 8 Mart 2022 tarihli kararının kendisi yönünden kaldırıldığı görülüyor.

Ulusoy, yaptığı başvurunun ardından Tahkim Kurulunun kendisini haklı bulduğunu ve yeniden kadroya döndüğünü anlattı.

VAR KAYITLARI İDDİASI: ONGUN, UĞURLU VE TÜRKALP'İN ADINI VERDİ

Ulusoy'un ifadesindeki dikkat çekici bölümlerden biri de VAR kayıtlarıyla ilgili süreç oldu.

Ulusoy; Ferhat Gündoğdu, Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu bazı MHK mensuplarının, Yaşar Kemal Uğurlu ile birlikte hareket ederek Özgüç Türkalp üzerinden eski FIFA yardımcı hakemi Tarık Ongun'un bir önceki haftaya ait VAR kayıtlarını usulsüz dinlediği yönünde bir iddiayı gündeme getirdikleri kanaatinde olduğunu söyledi.

Ulusoy, bu süreç sonrasında TFF Hukuk Müşavirliğinin devreye girdiğini ve konuyla ilgili beyanların alındığını anlattı.

TFF BELGELERİNDE VAR KAYITLARI SÜRECİ

Dosyadaki ek listesinde Tarık Ongun, Özgüç Türkalp, Serkan Ok, Alper Ulusoy ve Barış Şimşek'e ait yazılı beyanların bulunduğu görülüyor.

Ayrıca 26 Mart 2022 tarihli MHK toplantı kararında, Tarık Ongun'un yetkisi olmadığı halde bir müsabakanın VAR kayıtlarını dinlediği yönündeki iddianın Hukuk Müşavirliğine sevk edilmesi kararlaştırılıyor.

Bu belgeler, Ulusoy'un ifadesinde anlattığı VAR kayıtları konusunun TFF iç yazışmalarına da yansıdığını gösteriyor.