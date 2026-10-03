Alper Ulusoy’dan MHK için çarpıcı iddia: 27 hakemden 12’si değişti
Hakemler dosyası soruşturmasında müşteki sıfatıyla ifade veren eski FIFA hakemi Alper Ulusoy, 8 Mart 2022’de klasman dışında bırakılmasından Tahkim sürecine, geri çekilen UEFA VAR kursu davetinden VAR kayıtlarına ilişkin iddialara kadar çok sayıda başlıkta dikkat çeken beyanlarda bulundu. Ulusoy, 27 kişilik Süper Lig hakem kadrosunda 12 değişiklik yapıldığını ileri sürerken, bazı medya mensupları ile MHK arasındaki ilişkilerin de araştırılmasını talep etti. Dosyaya sunulan Tahkim kararları, TFF yazışmaları ve UEFA’dan gönderilen e-posta ise ifadedeki bazı başlıkların belge ayağını oluşturdu.
Antalya merkezli soruşturma kapsamında eski FIFA hakemi Alper Ulusoy'un ifadesi 2 Ekim 2025'te İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde müşteki sıfatıyla alındı.
Ulusoy, hakemlik kariyerinde yaşadığını ileri sürdüğü olayları anlatırken dosyaya Tahkim Kurulu kararları, TFF yazışmaları ve UEFA ile yapılan yazışmaları da sundu.
685 PROFESYONEL MAÇTA GÖREV YAPTI
Ulusoy, 1998 yılında aday hakem olarak başladığı kariyerinde 2001'den itibaren profesyonel liglerde görev yaptığını belirtti.
C Klasman Yardımcı Hakemliği, Süper Lig Yardımcı Hakemliği, FIFA Yardımcı Hakemliği, Klasman Hakemliği, Üst Klasman Hakemliği, FIFA Hakemliği, Süper Lig Hakemliği ve FIFA VAR Hakemliği kategorilerinde görev aldığını anlatan Ulusoy, kariyeri boyunca 685 profesyonel müsabakada görev yaptığını söyledi.
29 HAFTADA 29 GÖREV
Ulusoy, Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nın görev yaptığı 2021-2022 sezonundaki görev sayılarını da ifadesinde aktardı.
Söz konusu dönemde 29 lig haftasında 13 Süper Lig hakemliği, 11 Video Yardımcı Hakemliği (VAR), 2 Türkiye Kupası hakemliği ve 3 Süper Lig dördüncü hakemliği olmak üzere toplam 29 görev aldığını belirtti.
Ulusoy, buna rağmen sezon devam ederken kendisine herhangi bir açıklama yapılmadan 8 Mart 2022'de açıklanan yeni klasman listesinde yer almadığını söyledi.
8 MART 2022'DE KLASMAN DIŞINDA KALDIĞINI ANLATTI
Ulusoy, 8 Mart 2022'de TFF'nin internet sitesinden yayımlanan klasman listesiyle herhangi bir klasmanda bulunmadığını öğrendiğini belirtti.
Kararın ardından Merkez Hakem Kurulu Talimatı'ndaki hükümlere dayanarak Tahkim Kuruluna başvurduğunu aktaran Ulusoy, uygulamanın talimata aykırı olduğunu savundu.
27 HAKEM, 12 DEĞİŞİM İDDİASI
Ulusoy'un ifadesinde dikkat çektiği başlıklardan biri de dönemin Süper Lig hakem kadrosundaki değişiklikler oldu.
MHK Talimatı kapsamında kadrolarda belirli kriterlere göre en fazla yüzde 20 oranında değişiklik yapılabileceğini savunan Ulusoy, dönemin Süper Lig hakem kadrosunda 27 hakem bulunduğunu belirtti.
Ulusoy ifadesinde şunları söyledi:
"Bu talimatlara göre Merkez Hakem Kurulu toplam 27 Süper Lig hakeminden sadece yüzde 20 oranında, yani 5-6 kişide değişim yapabilecekken, kadro belirleme kriterlerini hiçe sayarak 12 kişiyi değiştirdiler."
RESMÎ BELGEDE KADRO SAYILARI
Ulusoy'un dosyasına eklenen Tahkim Kurulu kararında ise 8 Mart 2022'de oluşturulan yeni listelerin kadro sayıları yer aldı.
Belgede yeni listelerde;
- Süper Lig Hakem Listesi'nde 15,
- A Klasman Hakem Listesi'nde 24,
- VAR Hakem Listesi'nde 4,
- Süper Lig Gözlemci Listesi'nde 12,
- A Klasman Gözlemci Listesi'nde 11 isim bulunduğu belirtiliyor.
TAHKİM DURUŞMASINDA "YAŞ" GEREKÇESİ İDDİASI
Ulusoy, Tahkim Kurulu duruşmasında Ferhat Gündoğdu'ya kendisinin neden kadro dışında bırakıldığının sorulduğunu ileri sürdü.
Ulusoy'un ifadesine göre Gündoğdu, bu soruya, "Yeni yapılanma çerçevesinde yaşından dolayı kadro dışı bıraktık." yanıtını verdi.
Ulusoy ise bu gerekçeye itiraz ederek kendi yaşıtlarının ve kendisinden 3-4 yaş büyük hakemlerin kadroda yer almaya devam ettiğini söyledi.
TAHKİM KARARIYLA GERİ DÖNDÜ
Ulusoy, yaptığı başvurunun ardından Tahkim Kurulunun kendisini haklı bulduğunu ve yeniden kadroya döndüğünü anlattı.
Dosyaya eklenen Tahkim Kurulu kararında da Ulusoy'un itirazının kabul edildiği ve MHK'nın 8 Mart 2022 tarihli kararının kendisi yönünden kaldırıldığı görülüyor.
Tahkim kararında MHK'nın kadro belirleme yetkisi, hakemlerin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken kriterler ve klasman listelerine ilişkin hükümler ayrıntılı biçimde ele alındı.
VAR KAYITLARI İDDİASI: ONGUN, UĞURLU VE TÜRKALP'İN ADINI VERDİ
Ulusoy'un ifadesindeki dikkat çekici bölümlerden biri de VAR kayıtlarıyla ilgili süreç oldu.
Ulusoy; Ferhat Gündoğdu, Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu bazı MHK mensuplarının, Yaşar Kemal Uğurlu ile birlikte hareket ederek Özgüç Türkalp üzerinden eski FIFA yardımcı hakemi Tarık Ongun'un bir önceki haftaya ait VAR kayıtlarını usulsüz dinlediği yönünde bir iddiayı gündeme getirdikleri kanaatinde olduğunu söyledi.
Ulusoy, bu süreç sonrasında TFF Hukuk Müşavirliğinin devreye girdiğini ve konuyla ilgili beyanların alındığını anlattı.
TFF BELGELERİNDE VAR KAYITLARI SÜRECİ
Dosyadaki ek listesinde Tarık Ongun, Özgüç Türkalp, Serkan Ok, Alper Ulusoy ve Barış Şimşek'e ait yazılı beyanların bulunduğu görülüyor.
Ayrıca 26 Mart 2022 tarihli MHK toplantı kararında, Tarık Ongun'un yetkisi olmadığı halde bir müsabakanın VAR kayıtlarını dinlediği yönündeki iddianın Hukuk Müşavirliğine sevk edilmesi kararlaştırılıyor.
Bu belgeler, Ulusoy'un ifadesinde anlattığı VAR kayıtları konusunun TFF iç yazışmalarına da yansıdığını gösteriyor.
UEFA VAR KURSU DAVETİNİ ANLATTI
Ulusoy'un ifadesindeki bir diğer önemli başlık UEFA VAR kursu oldu.
Ulusoy, Şubat 2022'de UEFA tarafından 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Nyon'da gerçekleştirilecek UEFA VAR kursuna davet edildiğini söyledi.
Ulusoy, "Ayrıca 2022 Şubat ayında UEFA tarafından 11-12 Mayıs 2022 tarihinde Nyon'da organize edilecek UEFA VAR Kursu'na davet edilmiştim." ifadelerini kullandı.
Ulusoy, söz konusu kursun elit video hakemlerinin seçildiği ve eğitildiği bir organizasyon olduğunu anlattı.
UEFA'DAN GELEN E-POSTAYI DOSYAYA SUNDU
Ulusoy, klasman dışında bırakılmasının ardından UEFA VAR kursuna yönelik davetinin geri çekildiğini ileri sürdü.
Dosyanın eklerinde UEFA Hakem Gelişim biriminden gönderilen 6 Mayıs 2022 tarihli e-posta da bulunuyor. E-postada Ulusoy'a yönelik davetin geri çekildiği bildiriliyor.
Ulusoy bu yazışmayı ifadesinde şöyle değerlendirdi: "Yani özetle UEFA davetinin TFF ve MHK tarafından iptal edildiği belgelenmiş oldu."
"MADDİ-MANEVİ ZARARA UĞRADIM"
Ulusoy, Tahkim kararıyla yeniden görev almaya başladıktan sonra uluslararası organizasyonlardaki kariyerini sürdürdüğünü ifade etti.
UEFA Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarının yanı sıra A Milli Takım maçlarında video hakem olarak görev yaptığını anlatan Ulusoy, 2024 Avrupa Şampiyonası final turnuvasında da görev aldığını belirtti.
Ulusoy, "2022 yılında keyfî olarak alınan karar nedeniyle Avrupa müsabakalarından 1 yıl uzak kalarak maddi-manevi zarara uğradım." dedi.
ERMAN TOROĞLU, BARIŞ YURDUSEVEN, BÜNYAMİN GEZER VE ALİ FUAT DUATEPE'NİN ADINI VERDİ
Ulusoy, ifadesinin son bölümünde medya alanındaki bazı isimlere ilişkin de iddialarda bulundu.
Ulusoy, Erman Toroğlu, Barış Yurduseven, Bünyamin Gezer ve Ali Fuat Duatepe'nin kendisi hakkında mesnetsiz ithamlarda bulunduğunu ileri sürdü.
Ulusoy, söz konusu isimlerin MHK'daki bazı kişilerle ilişkilerinin araştırılmasını ve varsa maddi-manevi bağlantıların tespit edilmesini talep etti. Ayrıca banka hesaplarının da soruşturulmasını istedi.
KULÜPLERLE İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASINI TALEP ETTİ
Ulusoy, MHK yönetiminin kulüplerle ilişkilerinin de araştırılmasını istedi.
İfadesinde, kulüplerin hakem belirleme kriterlerine veya kadro oluşturma sürecine müdahil olup olmadığının araştırılması gerektiğini savundu.
Ulusoy ayrıca önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı dönemine ilişkin de sorular yöneltti; bazı kulüplerin Tatlı'dan kimi hakemlerin kadro dışı bırakılmasını isteyip istemediğinin araştırılmasını talep etti.
"SERDAR TATLI NEDEN İSTİFA ETMİŞTİR?"
Ulusoy, ifadesinde önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya ilişkin olarak da şu soruların araştırılmasını istedi:
"Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çeviren eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir?"
Ulusoy, kulüplerin hakem kadrolarının belirlenmesine etki edip etmediğinin de araştırılması gerektiğini savundu.
GÜNDOĞDU, ŞAHİN VE YILDIRIM'DAN ŞİKÂYETÇİ OLDU
Alper Ulusoy, ifadesinin sonunda Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve tespit edilecek diğer kişilerden şikâyetçi olduğunu belirtti.
Ulusoy'un tutanağa geçen beyanında:
"Beni ve birçok hakemi Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu, Statü ve Talimatlarına aykırı olarak kadro dışı bırakan, görevini açıkça kötüye kullanan, basın yapılanması ile şahsıma ve istemediği hakemlere mesnetsiz ithamlarda bulunulmasını sağlayan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve tespit edilecek diğer kişilerden şikâyetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum." ifadeleri yer aldı.