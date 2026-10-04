Ehud Barak Netanyahu'nun kirli planını deşifre etti! "İktidarda kalmak için savaş çıkaracak"
Oyları hızla eriyen katil Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri ertelemek için yeni bir savaşın altyapısını hazırladığı öne sürüldü. Eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu'nun ülke güvenliği yalanına sarılarak iktidarda kalmaya çalıştığını belirterek, bu tehlikeli oyuna karşı herkesin harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Oyları hızla eriyen 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesi kirli oyunlarını devreye sokuyor.
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ülke güvenliği yalanına sarılan ve tehditler savuran katil Netanyahu'nun alçak planını deşifre etti. Barak, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor" dedi.
İsrail Başbakanının "rahatça yalan söylediğini" belirten Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı.
Barak, Netanyahu'ya işaret ederek, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.
Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.
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