Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ülke güvenliği yalanına sarılan ve tehditler savuran katil Netanyahu'nun alçak planını deşifre etti. Barak, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor" dedi.

İsrail Başbakanının "rahatça yalan söylediğini" belirten Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı.

Barak, Netanyahu'ya işaret ederek, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

GAZZE'DE HER YER ÖLÜM

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir binayı bombaladı. Saldırıda biri kız çocuğu olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışıyor