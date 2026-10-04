CANLI YAYIN
Geri

Ehud Barak Netanyahu'nun kirli planını deşifre etti! "İktidarda kalmak için savaş çıkaracak"

Oyları hızla eriyen katil Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri ertelemek için yeni bir savaşın altyapısını hazırladığı öne sürüldü. Eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu'nun ülke güvenliği yalanına sarılarak iktidarda kalmaya çalıştığını belirterek, bu tehlikeli oyuna karşı herkesin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ehud Barak Netanyahu'nun kirli planını deşifre etti! "İktidarda kalmak için savaş çıkaracak"

Oyları hızla eriyen 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesi kirli oyunlarını devreye sokuyor.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ülke güvenliği yalanına sarılan ve tehditler savuran katil Netanyahu'nun alçak planını deşifre etti. Barak, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor" dedi.

İsrail Başbakanının "rahatça yalan söylediğini" belirten Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Barak, Netanyahu'ya işaret ederek, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

Ehud Barak Netanyahu'nun kirli planını deşifre etti! "İktidarda kalmak için savaş çıkaracak"-3

GAZZE'DE HER YER ÖLÜM

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir binayı bombaladı. Saldırıda biri kız çocuğu olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışıyor

Husilerden Riyad'a balistik füze ve İHA saldırısı: Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi hedef alındı
SONRAKİ HABER

Husilerden Riyad'a balistik füzeli saldırı

 Avrupa'daki konutlarda işgal krizi büyüyor! Okupa çeteleri devletleri aciz bıraktı
ÖNCEKİ HABER

Avrupa'da "okupa" kabusu: Boş evleri işgal edenler devletleri aciz bıraktı
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler